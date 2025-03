La AAPA y la Fundación PA dirigen los esfuerzos para mejorar las tasas de detección del cáncer colorrectal

ALEXANDRIA, Virginia, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Academia Americana de Asociados Médicos (AAPA) enorgullece de dirigir un esfuerzo destinado a mejorar las tasas de detección del cáncer colorrectal, que es el tercer tipo de cáncer más mortal de cáncer para los hombres y el cuarto más mortal para las mujeres.

El trabajo forma parte de un proyecto financiado a través de un subsidio de Exact Sciences , una organización cuya misión es erradicar el cáncer previniéndolo, al detectándolo más temprano y creando tratamientos más personalizados. En enero y febrero, la AAPA y la Fundación de Asociados Médicos (PAF, por sus siglas en inglés) organizaron grupos de enfoque con representantes de ciertos Centros de Salud con Titulación Federal (FQHC) a través del país que previamente habían emprendido sus propios esfuerzos para mejorar las tasas de detección del cáncer colorrectal. Los FQHC fueron seleccionados porque tienden a atender a pacientes con ingresos más bajos que pueden tener más obstáculos para someterse a pruebas de detección.

Esos grupos de enfoque revelaron conclusiones y lecciones claves, que ahora se están aplicando para crear módulos de aprendizaje que se pondrán a prueba en centros piloto en el otoño. El objetivo de estos módulos es modificar el flujo de trabajo en las clínicas para liberar tiempo y recursos de los proveedores con el fin de mejorar las tasas de detección del cáncer colorrectal y proporcionar material educativo útil a las poblaciones de pacientes más vulnerables.

Las investigaciones han mostrado claras disparidades entre los distintos grupos étnicos en comparación con los pacientes de raza blanca, tanto en términos de gravedad de la enfermedad en el momento del diagnóstico y en las tasas de supervivencia.

En el caso de los pacientes hispanos y latinos de EE. UU., el cáncer colorrectal es una de las principales causas de muerte por cáncer. Esto puede atribuirse al fuerte aumento del número de casos que afectan a pacientes hispanos y latinos menores de 50 años, que normalmente no cumplen los requisitos para someterse a las pruebas de detección bajo las normas actuales. El Instituto Nacional del Cáncer señaló que el número de pacientes hispanos y latinos con incidencia de tumores de aparición temprana han aumentado más rápidamente que en cualquier otro grupo racial o étnico.

El presidente de la PAF, Jeffrey Katz, PA-C, DFAAPA, que pasó tres décadas como asociado médico (PA) de medicina familiar en Carolina del Norte, señaló que los asociados médicos son a menudo uno de los primeros proveedores a los que puede acudir un paciente y, por lo tanto, se encuentran en una posición única para garantizar que se realicen estos exámenes que salvan vidas.

“Los pacientes ven a los asociados médicos como proveedores de atención de salud de confianza”, dijo Katz. “Es importante que dediquemos el tiempo necesario para hablar de la importancia de las evaluaciones de detección y los cuidados preventivos. A través de este proyecto, esperamos superar las barreras en la atención médica para que todos los pacientes puedan recibir estos exámenes que pueden salvar vidas”.

Marzo es el mes de la concienciación sobre el cáncer colorrectal. La directora médica de la AAPA, Jennifer M. Orozco-Kolb, DMSc, PA-C, DFAAPA, dijo que también es el momento perfecto para que los proveedores hablen con los pacientes sobre las pruebas de detección del cáncer colorrectal.

“Como en la mayoría de los cánceres, la detección temprana es crucial en el cáncer colorrectal”, afirma Orozco-Kolb. “Si se detecta en las primeras fases, la tasa de supervivencia a 5 años es del 91%. Pero si se detecta en fases avanzadas, esa cifra desciende hasta casi el 14%. Si podemos utilizar este proyecto y este mes para concienciar y mejorar las tasas de detección, podremos salvar vidas”.

En Estados Unidos se calcula que tan solo este año se diagnosticarán más de 152.000 nuevos casos de cáncer colorrectal. A través de este proyecto, la AAPA y la PAF esperan formar parte del cambio que permita diagnosticar estos casos de forma más temprana y mejorar las tasas de supervivencia en general.

