NEURONES : Résultat net en croissance de + 7,8 % en 2024

INFORMATION PRESSE

Rubrique : Résultats annuels 2024 Nanterre, le 5 mars 2025 (après Bourse)

Résultat net en croissance de + 7,8 % en 2024

Comptes au 31 décembre (1) 2023 2024 Chiffre d’affaires 741,2 810,4 Résultat opérationnel d’activité (2) 81,5 (11%) 84,1 (10,4%) Résultat opérationnel 75,9 (10,2%) 77,9 (9,6%) Résultat financier 4,9 10,2 Impôt sur les résultats (22,2) (24,9) Résultat net 58,6 (7,9%) 63,2 (7,8%) - dont part du groupe 49,4 52,5 Cash-flow libre (3) 51,6 74,6 Trésorerie nette d’endettement financier (4) 290,4 319,5 Effectif fin d’exercice 6 749 7 087

(1) En millions d’euros, comptes 2024 arrêtés par le Conseil d’Administration du 5 mars 2025.

(2) Avant coût des actions gratuites.

(3) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des investissements industriels nets.

(4) Hors dettes de loyers IFRS 16.

Réalisations

NEURONES a connu en 2024 une nouvelle année de croissance soutenue (+ 9,3%, dont + 8,6 % en organique vs + 0,7% pour le marché du Conseil et des Services numériques), tandis que le résultat net a progressé de + 7,8%.

Le cash-flow libre s’est nettement accru : baisse du besoin en fonds de roulement (- 8,5 M€) et investissements (Capex) revenus à leur niveau habituel (11,8 M€ après 17,9 M€ investis au cours de l’exercice précédent, majoritairement dans la plateforme de cloud souverain et sécurisé du groupe, labelisée SecNumCloud).

La trésorerie nette de fin d’exercice a progressé à 319,5 M€ (soit 13 € par action).

Perspectives

Les prévisions 2025 seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre (7 mai, après Bourse). Portée par des tendances de fond solides (IA, cloud, cybersécurité, digital, data), NEURONES dispose d’atouts pour réaliser une nouvelle année de croissance profitable.

A l’Assemblée Générale du 5 juin prochain, le Conseil proposera le versement d’un dividende de 1,3 € par action au titre de l’année 2024 (à comparer à 1,2 € l’an dernier).

A propos de NEURONES

Avec près de 7 200 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD valeurs moyennes – Eligible PEA-PME www.neurones.net



