La Fédération de la police nationale s’oppose à l’élargissement du rôle des agents de l’ASFC au Canada

La GRC est le seul service de police national capable d'assurer la sécurité des frontières du Canada de manière efficace

OTTAWA, Ontario, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Fédération de la police nationale publie son énoncé de position officiel soulignant que seule la GRC peut assurer une sécurité frontalière efficace. Les 9 000 km de frontière entre le Canada et les États-Unis exigent une approche coordonnée, bien formée et dotée de ressources suffisantes. La GRC est la seule agence dont les officiers sont en mesure d'enquêter sur les activités criminelles, de patrouiller dans les régions frontalières rurales et éloignées, et de contrer le crime organisé et les menaces contre la sécurité nationale au moyen d'un modèle opérationnel établi et respecté dans le monde entier.

Les discussions récentes sur un éventuel élargissement du mandat provenant de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour patrouiller dans les zones situées entre les points d’entrée officiels ne tiennent pas compte du fait que le syndicat de l’ASFC a ouvertement déclaré qu’il lui manque de 2 000 à 3 000 employés de première ligne pour remplir son mandat actuel et qu’elle ne fouille actuellement que 1 % des marchandises entrant au Canada par les ports d’entrée désignés. Les patrouilles, les contrôles, les arrestations, les enquêtes et la collaboration avec les agences locales, provinciales, étatiques et fédérales d'application de la loi nécessitent des compétences et des ressources policières hautement qualifiées et spécialisées. Bien que l'investissement de 1,3 milliard de dollars annoncé par le gouvernement dans l'infrastructure et la technologie frontalières représente un pas en avant, il ne répond pas au besoin immédiat d'agents supplémentaires de la GRC équipés pour faire face aux complexités de la sécurité frontalière.

« La GRC est le seul organisme d’application de la loi au Canada doté de la formation spécialisée, des pouvoirs et de l’infrastructure nécessaires pour surveiller efficacement la frontière entre les ports d’entrée », a déclaré Brian Sauvé, président et directeur général de la Fédération de la police nationale. « Plutôt que de dupliquer les efforts et de détourner les ressources vers d’autres organismes mal équipés pour cette tâche, comme les shérifs qui n’ont que le pouvoir de détenir une personne avant d’en confier la garde à la GRC, le gouvernement fédéral doit investir dans l’expansion du Programme de la police fédérale de la GRC. »

Afin d'assurer une frontière solide et sécuritaire, la Fédération de la police nationale exhorte le gouvernement fédéral à prendre les mesures suivantes :

Réaffirmer le rôle de la GRC en matière de sécurité frontalière – Maintenir la responsabilité exclusive de la GRC pour ce qui est de surveiller la frontière à l’extérieur des ports d’entrée officiels.

– Maintenir la responsabilité exclusive de la GRC pour ce qui est de surveiller la frontière à l’extérieur des ports d’entrée officiels. Augmenter les effectifs de la police fédérale de la GRC – S’engager à embaucher au moins 1 000 agents supplémentaires pour soutenir les efforts de sécurité nationale et d'application de la loi.

Accélérer le recrutement et la formation à la GRC – Accroître la capacité de formation de la Division Dépôt de la GRC de manière à former environ 480 nouveaux agents par année et réduire les délais de traitement des demandes.

– Accroître la capacité de formation de la Division Dépôt de la GRC de manière à former environ 480 nouveaux agents par année et réduire les délais de traitement des demandes. Rationaliser l’approvisionnement en équipement – Accélérer l’accès aux nouvelles technologies et à l’équipement essentiel afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

– Accélérer l’accès aux nouvelles technologies et à l’équipement essentiel afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Développer l'échange de renseignements et les unités spécialisées - Renforcer les efforts de collaboration avec les équipes intégrées d'application de la loi et les réseaux de renseignements.



« Une frontière solide et sécuritaire est essentielle à la sécurité nationale et publique. La GRC s’acquitte déjà efficacement de cette tâche et, grâce à un investissement soutenu, nous pouvons garantir une réponse plus forte et encore plus amplifiée aux menaces émergentes », a ajouté Brian Sauvé.

La Fédération de la police nationale demeure déterminée à plaider en faveur des ressources et du soutien nécessaires pour assurer la sécurité des frontières au Canada.

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale représente environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au pays et à l’étranger. Nous sommes le plus important syndicat de policiers au Canada. La FPN a à cœur l’amélioration de la sécurité publique pour tous les Canadiens, y compris nos membres, en préconisant des investissements indispensables dans le continuum de la sécurité publique. Ces derniers comprennent des investissements dans les ressources policières et l’équipement moderne, ainsi que dans les programmes sociaux, notamment les mesures de soutien en matière de santé, de toxicomanie et de logement, afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie dans les nombreuses collectivités que nous desservons, petites et grandes, partout au Canada.

