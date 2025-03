Des leaders mondiaux en santé mentale se rassemblent au Canada pour aborder les causes structurelles de la crise de la santé mentale des jeunes

L’organisme caritatif canadien Jack.org, l’International Association for Youth Mental Health (IAYMH) et leurs partenaires organiseront une conférence à Vancouver du 18 au 21 mars pour élaborer un plan d’action global en matière de santé mentale des jeunes.

TORONTO, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La crise de la santé mentale des jeunes constitue l’un des enjeux de santé publique les plus préoccupants à l’échelle mondiale, impactant aujourd’hui la vie et l’avenir des nouvelles générations. Depuis plus d’une décennie, une tendance alarmante se dessine : la santé mentale des jeunes est en déclin continu, exacerbée par une approche insuffisamment axée sur la prévention et par un manque de coopération transnationale efficace.

Face à cette urgence, une coalition internationale d’expert.e.s et d’organisations de premier plan se réunira à Vancouver en mars 2025, sous la direction de l’organisme caritatif canadien Jack.org et de l’International Association for Youth Mental Health (IAYMH). L’objectif de cet événement est de mobiliser les connaissances scientifiques, les meilleures pratiques et l’expertise des personnes concernées afin de concevoir un plan d’action global visant à renforcer la prévention et à améliorer l’accès aux soins en santé mentale pour les jeunes.

La conférence intitulée « Inverser le courant : Créer un plan mondial pour la prévention et les soins intégrés pour la santé mentale des jeunes » mettra un accent particulier sur la prévention des troubles de santé mentale chez les jeunes – une approche stratégique dont le potentiel reste sous-exploité dans la lutte contre cette crise. Il est établi que 75 % des troubles mentaux apparaissent avant l’âge de 25 ans, avec un pic d’incidence à l’adolescence, autour de 15 ans. Cette période constitue donc une fenêtre d’intervention déterminante pour non seulement instaurer des pratiques d’hygiène mentale qui, en plus de prévenir les conséquences les plus sévères, aident les jeunes à instaurer des repères et des structures propices à une vie équilibrée et épanouissante.

L’événement réunira des leaders du monde entier pour présenter les recherches et les meilleures pratiques en matière de santé mentale des jeunes ; explorer des stratégies innovantes pour favoriser la prévention et intégrer efficacement les soins en santé mentale des jeunes et renforcer la coopération internationale entre les organisations engagées dans l’amélioration du bien-être des jeunes. Il placera également l’expertise des jeunes au cœur des discussions, reconnaissant que leurs perspectives et expériences, trop souvent négligées, sont essentielles : les jeunes sont à la fois les premier.ère.s touché.e.s par cette crise et les moteurs du changement.

« La crise de la santé mentale des jeunes représente un défi majeur de notre temps. Nous ne pouvons rester passif.ive.s face à la détresse mentale qui affecte une génération entière, d’autant plus que des solutions existent : l’éducation et l’intervention. Cette conférence sera un catalyseur de collaboration internationale, nous permettant d’apprendre des approches déployées dans d’autres juridictions, de partager des connaissances essentielles et d’intensifier les efforts pour favoriser un changement systémique » – Vivien Glencross, présidente-directrice générale intérimaire de Jack.org

« Nous avons l’honneur de tenir cette conférence à Vancouver, ville dynamique située sur les territoires ancestraux et non cédés des Premières Nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). Nous reconnaissons et saluons la contribution continue des Premières Nations, Métis et Inuits qui habitent ces terres.

La conférence IAYMH 2025 marque une étape déterminante dans notre engagement à transformer la manière dont nous soutenons la santé mentale et le bien-être des jeunes à l’échelle mondiale. Le thème « Inverser le courant » reflète notre volonté commune de renverser la tendance face à la crise grandissante de la santé mentale des jeunes. Pendant trois jours, nous engagerons des discussions approfondies, partagerons des recherches et des pratiques novatrices et consoliderons des partenariats transnationaux. Cette conférence se distingue par son approche inclusive, où les jeunes sont au centre de la conception et de l’animation, garantissant ainsi que leurs perspectives et expériences orientent nos actions vers des services de santé mentale plus adaptés et accessibles » – Professeure Barbara Dooley, International Association for Youth Mental Health (IAYMH)

Pour en savoir plus ou vous inscrire à la conférence : https://iaymh2025.org/about-iaymh/

À propos de Jack.org

Jack.org est une organisation caritative canadienne qui œuvre, avec les jeunes, à transformer l’approche de leur santé mentale en leur transmettant les bases de la santé mentale, en luttant contre la stigmatisation, en encourageant les échanges entre pairs et en créant des communautés inclusives, afin de leur permettre de mieux prendre en main leur santé mentale. Grâce à ses programmes phares (Les Présentations Jack, les Sections Jack et Être Là), Jack.org dote les jeunes des connaissances, compétences et ressources nécessaires pour faire face aux défis liés à la santé mentale et bâtir des bases solides pour leur bien-être. Pour plus d’informations : www.jack.org

À propos de l’IAYMH

L’International Association for Youth Mental Health (IAYMH) a pour mission de repenser l’approche mondiale de la santé mentale des jeunes. Elle s’engage à garantir des services de santé mentale adaptés à l’âge et au développement des jeunes, tout en leur offrant une voix active dans les décisions qui les concernent. Tous les deux ans, l’IAYMH organise une conférence internationale dans une ville différente à travers le monde. Contrairement aux congrès médicaux traditionnels, cet événement est conçu et animé en collaboration avec les jeunes, afin que leurs perspectives et expériences guident l’élaboration de solutions concrètes et adaptées.

Cette conférence vise à stimuler le dialogue et à faire avancer plusieurs priorités stratégiques :

Optimiser l’accessibilité et l’adéquation des services de santé mentale pour les jeunes à l’échelle internationale.

Accroître la sensibilisation et l’engagement, tant auprès des instances gouvernementales que du grand public, sur l’importance du bien-être mental des jeunes de 12 à 25 ans.

Encourager une réforme des systèmes de soins, afin d’offrir des services mieux adaptés aux jeunes, à leurs familles et à leurs proches aidants.

Favoriser la collaboration et l’échange de connaissances entre les organismes et experts engagés dans l’amélioration de la santé mentale des jeunes.

Mettre en valeur les recherches et les meilleures pratiques les plus novatrices dans le domaine de la santé mentale des jeunes.

