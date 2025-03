Plan International Canada appelle à un investissement urgent en faveur de l'égalité pour les filles à l'occasion de la Journée internationale de la femme

Face aux menaces croissantes qui pèsent sur la santé, l'éducation et la sécurité des filles, l’organisation de défense des droits de l'enfant insiste sur la nécessité de protéger les progrès durement acquis

TORONTO, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, les filles et les jeunes femmes du monde entier sont confrontées à une aggravation des menaces qui pèsent sur leur égalité. Soulignant l'importance de soutenir les filles et les jeunes femmes dans la construction d'un monde plus fort et plus prospère, Plan International Canada appelle à une action urgente et à un investissement accru en leur faveur.





Les urgences humanitaires, le changement climatique, l'instabilité politique et la tendance émergente à la réduction des programmes d'aide mondiaux plongent des millions de filles et de jeunes femmes dans la pauvreté et augmentent le risque de violence. Les conséquences sont désastreuses : on estime que 18 millions de filles en moins seront scolarisées à cause des réductions actuelles et prévues. Le nombre de mariages d'enfants est en forte hausse et, chiffre inquiétant, 4,2 millions de filles et de jeunes femmes n'auront plus accès à une protection contre la violence sexiste.

Pourtant, de nombreuses recherches montrent que l'investissement dans les femmes et les filles favorise la stabilité et la prospérité pour tous. Lorsque les femmes et les filles ont accès à leurs droits fondamentaux, tels que l'éducation et les soins de santé, cela favorise la stabilité sociale et accélère la croissance économique mondiale, ajoutant jusqu'à 10 000 milliards $ CA à l'économie mondiale. La protection et l'élargissement de cet accès sont essentiels à leur bien-être et profitent à tous, créant un monde plus juste et plus prospère.

« Lorsque les ressources sont rares, les filles et les jeunes femmes sont généralement les premières et les plus touchées. Pourtant, elles sont souvent les leaders les plus audacieuses, s'élevant contre les obstacles à leur potentiel et réimaginant ce qui est possible », a déclaré Lindsay Glassco, présidente-directrice générale de Plan International Canada. « Lorsque les filles sont protégées contre les mariages d'enfants, qu'elles terminent leur scolarité et qu'elles disposent des compétences et des ressources nécessaires pour contribuer à la vie économique, tout le monde est gagnant. Les soutenir est non seulement ce qu'il convient de faire, c'est aussi un investissement judicieux. »





C'est systématiquement confirmé par la recherche mondiale :

Si toutes les filles terminaient leurs études secondaires d'ici 2030, cela permettrait d'augmenter le PIB des économies émergentes de 10 %.

En terminant leurs 12 années de scolarité, les filles pourraient également contribuer entre 20 000 et 43 000 milliards $ CA à l'économie mondiale au cours de leur vie.

Le coût de la non-participation des femmes et des filles à l'économie mondiale pourrait s'élever à 10 000 milliards de $ CA.

L'égalité d'accès au crédit pour les entreprises détenues par des femmes stimulerait l'économie mondiale et pourrait entraîner une hausse des revenus de 12 % pour l'ensemble des entreprises.

L'investissement dans les jeunes femmes et les filles est à la base des décennies d'expérience de Plan International et se trouve au cœur de sa mission. Pour la seule année 2024, l'organisation a aidé plus de 23 millions de filles dans le monde, en leur permettant de reprendre leur scolarité, en les protégeant des abus et de l'exploitation et en leur offrant des possibilités de leadership et de sécurité économique.

Cette Journée internationale de la femme marque également le retour opportun du programme phare de Plan Canada en matière de leadership des jeunes, Girls Belong Here.

Soutenu cette année par la Aerie Real Foundation et Brother Canada, et Corus Entertainment, le programme met les participants en contact avec des leaders du monde de l'entreprise, universitaire, de la société civile et du gouvernement. Ils y travaillent en partenariat avec des PDG et d'autres dirigeants, prenant place aux tables de décision. Ces expériences façonnent leurs aspirations et leur confidence.

Le programme, qui en est à sa neuvième année, a mis en relation 312 jeunes de tout le Canada avec des dizaines d'organisations, en les aidant à éliminer les obstacles au leadership et en favorisant des expériences transformationnelles.

Soutenez les jeunes femmes et les jeunes filles qui s'élèvent contre les menaces qui pèsent sur leur égalité. Pour en savoir plus : PlanCanada.ca/WomensDay

À propos de Plan International Canada

Plan International Canada est membre d’une organisation mondiale vouée à la promotion des droits de l’enfant et de l’égalité pour les filles. Depuis plus de 85 ans, nous établissons de solides partenariats avec et pour les enfants, et nous sommes maintenant présents dans plus de 80 pays.

Nous défendons les enfants, en particulier les filles, partout où ils sont opprimés, exploités, laissés pour compte ou traités inéquitablement. Nous sommes des optimistes déterminés, et nous continuerons à persévérer jusqu’à ce que nous soyons tous égaux.

Pour en savoir plus, visitez plancanada.ca.

Investir dans les femmes et les filles De nombreuses recherches montrent que l’investissement dans les femmes et les filles favorise la prospérité pour tous Luciana fait du shampoing Luciana et ses camarades de classe lancent une entreprise de shampooing pour réduire les déchets; investir dans les filles stimule l’économie

