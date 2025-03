PATTISON Affichage Extérieur élargit sa présence dans la région de Niagara avec un nouveau partenariat publicitaire avec Niagara Transit

MISSISSAUGA, Ontario, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage Extérieur, le principal fournisseur canadien de publicité sur les transports en commun, a conclu un partenariat publicitaire exclusif avec la Commission du Transport en Commun de Niagara (Niagara Transit). Cet accord permet à PATTISON de gérer et de vendre des espaces publicitaires sur les véhicules et les abribus dans toute la région de Niagara, couvrant des communautés telles que Niagara Falls, St. Catharines, Welland, Fort Erie, Port Colborne, Thorold, Grimsby, Pelham et Wainfleet.

Niagara Transit a été fondée en 2022 dans le but d'unifier les services de transport public dans la région de Niagara, améliorant ainsi l'efficacité et la connectivité pour les résidents et les visiteurs. Cette collaboration avec PATTISON Affichage Extérieur représente une étape importante pour offrir aux entreprises une plateforme publicitaire régionale cohérente tout en soutenant la durabilité à long terme du transport en commun.

"Depuis notre création en 2022, Niagara Transit se concentre sur nos valeurs stratégiques telles que l'excellence du service, l'orientation client et l'accessibilité. S'associer avec PATTISON Affichage Extérieur nous permet de travailler avec un fournisseur publicitaire expérimenté et de confiance qui partage notre engagement pour la mobilité régionale et l'engagement communautaire." — Carla Stout, Directrice générale, Niagara Transit

Avec cet accord, PATTISON Affichage Extérieur étend sa présence dans la région de Niagara, s'appuyant sur des décennies d'expérience dans la gestion de la publicité sur abribus à Niagara Falls, St. Catharines et Welland. Désormais, avec l'ajout de la publicité sur les autobus, PATTISON offre aux annonceurs de nouvelles opportunités pour toucher un public à travers toute la région. Ce partenariat renforce le rôle du transport en commun comme une plateforme précieuse pour la croissance économique, aidant les entreprises à atteindre leurs clients dans des lieux très fréquentés et visibles.

"Cet accord marque un tournant intéressant dans notre travail à Niagara. Après avoir géré la publicité sur abribus pendant des décennies, nous sommes désormais en mesure d'offrir aux entreprises encore plus de façons de se connecter avec leur public grâce à la publicité sur autobus. Cette expansion nous permet de soutenir les entreprises locales, les usagers des transports en commun et la communauté en général de manière nouvelle et innovante. Nous sommes impatients de travailler avec Niagara Transit pour offrir des solutions publicitaires percutantes qui stimulent l'engagement et la croissance économique dans toute la région." — Nicholas Campney, Directeur, Location et Législation, PATTISON Affichage Extérieur

Dans le cadre de cet accord, les annonceurs auront accès à une large gamme de produits publicitaires sur les transports, conçus pour maximiser l'exposition et l'engagement de la marque. PATTISON proposera des opportunités publicitaires sur la flotte de plus de 180 véhicules de transport en commun de Niagara Transit, incluant des autobus classiques, des microtransports et des autobus spécialisés. Les formats disponibles incluront des affiches intérieures et extérieures, avec des options de publicité semi-habillage et d’habillage complet qui seront disponibles dans un avenir proche.

Complétant cela, 150 abribus à deux faces, avec des panneaux lumineux à niveau de rue, offriront des placements à forte visibilité à travers la région, garantissant une exposition percutante pour les entreprises cherchant à toucher à la fois les passagers des transports et les piétons. À mesure que le réseau de transport évolue, PATTISON travaillera en étroite collaboration avec Niagara Transit pour explorer de nouveaux formats publicitaires, afin de maintenir Niagara à l'avant-garde de l'innovation en publicité sur les transports.

PATTISON Affichage Extérieur continue de renforcer sa présence dans le secteur de la publicité sur les transports en commun en Ontario, en collaborant avec des réseaux de transport majeurs tels que GO Transit, Grand River Transit et Mississauga Transit. Avec une équipe locale dédiée à la vente et aux opérations, PATTISON reste engagée à offrir des solutions publicitaires percutantes sur les transports qui connectent les entreprises avec des publics dans toute la région de Niagara.

Pour plus d'informations sur les opportunités publicitaires sur les transports dans la région de Niagara, visitez le site pattisonaffichage.com

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c0c502c-76fb-4b73-a6c4-6ed314f37831/fr

Kiaan Sepehr ksepehr@pattisonoutdoor.com

