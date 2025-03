ExxonMobil Signature Polymers desafia indústria: "Traga o seu impossível" na Plástico Brasil 2025

SPRING, Texas, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ExxonMobil anunciou que participará da Plástico Brasil 2025 (Estande D130), que acontece de 24 a 28 de março no São Paulo Expo, em São Paulo. A ExxonMobil Signature Polymers destacará soluções inovadoras para os segmentos de consumo, agricultura, industrial, automotivo e mercados emergentes criadas em parceria com clientes, fabricantes de máquinas (OEM) e donos de marcas.

"A Plastico Brasil é uma grande oportunidade para mostrar como estamos trabalhando em estreita colaboração com a cadeia de valor para criar soluções atraentes com nossos Signature Polymers" disse John Montoya, Gerente de Desenvolvimento de Mercado de Polietileno, ExxonMobil LAMEX. "Com escritórios locais e especialistas para suporte no país, estamos intensificando nosso foco na construção de relacionamentos, colaboração e suporte à cadeia de valor à medida que inovamos juntos para atender às necessidades do mercado."

Os visitantes do estande da ExxonMobil podem interagir com especialistas locais e globais para discutir soluções e opções de design. O estande contará com amostras de aplicações de convertedores locais durante toda a feira.

Essas soluções ExxonMobil Signature Polymers ajudam a aumentar o desempenho e podem oferecer benefícios potenciais de sustentabilidade. Elas incluem:

"Design para a reciclabildade" (D4R) e redução de espessura em soluções de embalagem, incluindo filmes para laminação de polietileno (PE) monomaterial, bem como filmes de embalagem de barreira ricos em PE, com exemplos de embalagens a vácuo e termoformadas desenvolvidas em colaboração com empresas como Videplast, Plastrela e Plastilene, e OEMs como - Reifenhauser, Alpine, W&H e MegaSteel.



Soluções que ajudam a permitir a incorporação de conteúdo reciclado, mantendo as propriedades com os polímeros de alta performance da ExxonMobil, incluindo filmes termoencolhíveis, sacarias industriais e filmes stretch de empresas como Winpack e Plastilene usando máquinas da W&H e Colines.



E muito mais!



As soluções demonstradas incluem ExxonMobil Signature Polymers:

Exceed™ polímeros da alta performance: Portfólio premium de resinas poliolefínicas fornecendo alto desempenho em rigidez, tenacidade e/ou processabilidade em uma ampla gama de aplicações.



Exxtra™ polímeros da alta performance: portfólio especial de modificadores de poliolefinas fornecendo adesão, maciez, ou selagem.



Vistamaxx™ polímeros da alta performance: Versátil modificador de polímeros para processos de conversão.



Exact™ elastômeros de poliolefinas: Fechando a lacuna entre elastômeros e plastômeros



Tecnologia Exxtend™ para reciclagem avançada



Em outubro de 2024, a ExxonMobil anunciou o lançamento do Signature Polymers, uma iniciativa transformadora que unificou os produtos de poliolefinas da ExxonMobil sob uma única marca de portfólio. Essa nova estratégia de marca representa um compromisso mais profundo com a parceria e o serviço ao cliente, projetado para ajudar os clientes a enfrentar desafios complexos do setor por meio de colaboração aprimorada e seleção simplificada de produtos.

Para obter detalhes completos da exposição, visite https://www.exxonmobilchemical.com/en/brands/signature-polymers/events/plastico-brasil-2025-pt.

1Os produtos circulares certificados são plásticos de qualidade virgem que são acompanhados por uma "Declaração de Sustentabilidade" ISCC PLUS que combina a massa dos plásticos de qualidade virgem que vendemos com uma quantidade correspondente de resíduos plásticos que transformamos de volta em matérias-primas utilizáveis por meio de reciclagem avançada. Não representa emissões de GEE ou conteúdo reciclado.

Sobre a ExxonMobil

A ExxonMobil, uma das maiores empresas internacionais de energia de capital aberto, usa tecnologia e inovação para ajudar a atender às crescentes necessidades de energia do mundo. A ExxonMobil possui um estoque de recursos líder do setor, é uma das maiores refinarias e comercializadoras de produtos petrolíferos e sua empresa química é uma das maiores do mundo. Para saber mais, visite exxonmobilchemical.com ou siga-nos no LinkedIn .

Declaração de advertência: As declarações de eventos ou condições futuras neste comunicado são declarações prospectivas. Os resultados futuros reais, as soluções relacionadas com a reciclabilidade, reciclagem ou reciclagem avançada, e os planos de negócios e projetos, o calendário, os custos, as capacidades e a rentabilidade podem variar significativamente, dependendo de uma série de fatores, incluindo a oferta e a procura de petróleo, gás e produtos petrolíferos e outros fatores de mercado que afetam os preços do petróleo, do gás, da petroquímica e das matérias-primas; o resultado de mais pesquisas e testes; o desenvolvimento e a competitividade de tecnologias alternativas; conclusão oportuna de projetos de desenvolvimento e outros projetos de construção; dificuldades técnicas ou operacionais imprevistas e manutenção não planejada; ações de concorrentes e contrapartes comerciais; a capacidade de dimensionar projetos-piloto com boa relação custo-benefício; desenvolvimentos políticos e regulatórios, incluindo ações que podem favorecer certos tipos de tecnologias em detrimento de outras; o resultado das negociações comerciais; e outros fatores discutidos no Item 1A Fatores de Risco no relatório anual mais recente da ExxonMobil no Formulário 10-K e estabelecidos sob o título "Fatores que afetam os resultados futuros" na página Investidores do nosso site em exxonmobil.com.

Informações públicas da empresa:NYSE: XOM

Contato:Linha de mídia (832) 625-4000

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.