Steady Energy pozyskuje finansowanie w wysokości 22 mln euro, aby przyspieszyć pionierską technologię małych reaktorów jądrowych dla niskokosztowego i bezemisyjnego ciepła

Espoo, Finlandia, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fiński innowator w dziedzinie energetyki jądrowej, Steady Energy, ogłosił pozyskanie 22 milionów euro od 92 Ventures, kopenhaskiej firmy inwestycyjnej zajmującej się energetyką jądrową. Inwestycja podkreśla zaufanie sektora prywatnego do Steady Energy i jej przełomowego projektu reaktora, który zapewni przystępne cenowo, bezemisyjne ciepło w Europie i poza nią

Steady Energy, fiński pionier w dziedzinie małych reaktorów modułowych (SMR), pozyskał finansowanie w wysokości 22 mln euro i rozpocznie budowę pełnowymiarowej instalacji pilotażowej w drugiej połowie tego roku. Kamień milowy finansowania w wysokości 22 milionów euro przybliża firmę do ukończenia rundy B i umacnia jej pozycję lidera w wyścigu o pierwszy na świecie komercyjny reaktor SMR

"To ważny krok dla Steady Energy i mocne wsparcie dla naszego zespołu i technologii: jesteśmy na dobrej drodze do wykazania, że możemy dostarczać ciepło jądrowe, które jest skalowalne i atrakcyjne komercyjnie" - powiedział Tommi Nyman, Prezes Steady Energy. "Dzięki naszej technologii, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą wyeliminować emisje CO 2 szybciej i z lepszym zwrotem z inwestycji niż w przypadku elektrowni jądrowych, które wytwarzają zarówno ciepło, jak i energię elektryczną", powiedział Tommi Nyman, Prezes Steady Energy

"W 92 Ventures wierzymy, że energia jądrowa musi wykraczać poza sektor energii elektrycznej, aby umożliwić głęboką dekarbonizację. Ciepłownictwo stwarza wyjątkową okazję dla energetyki jądrowej do odegrania transformacyjnej roli, a LDR-50 firmy Steady Energy jest praktycznym, skalowalnym rozwiązaniem. Rozwiązaniem, które może mieć również zastosowanie poza ciepłownictwem – w procesach przemysłowych" - powiedział Anatol Kjær Knudsen, Prezes i współzałożyciel 92 Ventures. W ramach tej inwestycji Chirayu Batra, CTO 92 Ventures, dołączy do zarządu Steady Energy, wnosząc głęboką wiedzę w zakresie energii jądrowej i strategicznego rozwoju.

Lifeline Ventures, inwestor w Steady Energy od samego początku, również uczestniczył w ostatniej rundzie finansowania. "Technologia reaktorów Steady Energy opiera się na światowej klasy badaniach i rozwoju w fińskim Centrum Badań Technicznych VTT. Jest to atrakcyjna alternatywa dla przedsiębiorstw energetycznych i, co najważniejsze, jest dostępna w napiętych ramach czasowych, których wymaga dekarbonizacja", powiedział Timo Ahopelto, partner założycielski w Lifeline Ventures

Ogrzewanie zużywa 40% całej energii i jest największym źródłem emisji CO 2 na świecie. W Europie paliwa kopalne są głównym źródłem ciepła sieciowego, a ogrzewanie jest celem, dla którego zaprojektowano reaktor jądrowy Steady Energy o mocy 50 MW. Pozwala on na dostarczanie ciepła w cenie poniżej 40 EUR/MWh, co jest bardziej przystępne cenowo niż bioenergia, konwencjonalna energia jądrowa i paliwa kopalne.

Zapytania i wywiady

Alice Neffe, Steady Energy Ltd, +48532795271, alice.neffe@steadyenergy.fi

O Steady

Fińska firma technologiczna opracowująca reaktor jądrowy wyłącznie na potrzeby wytwarzania ciepła

Siedziba główna w Espoo, FInlandia

Prezes Tommi Nyman

Założona w 2023 r.

25 pracowników

Pozyskanłą wcześniej fundusze w wysokości 14 mln euro

steadyenergy.com



Informacje o LDR-50 firmy Steady Energy

50 megawatów termicznych

Zastosowanie w ciepłownictwie systemowym i procesach przemysłowych

Reaktor o rozmiarze kontenera

Budowany pod ziemią

Koszt energii (LCOH) poniżej 40 EUR/MWh

Wydajność bliska 100%, brak emisji, ślad węglowy w całym okresie eksploatacji zbliżony do morskiej energetyki wiatrowej

Reaktor lekkowodny, wymiana paliwa co 2-3 lata

Tylko kilka ruchomych części, bardzo niskie temperatury i ciśnienie

Informacje o 92 Ventures

Kopenhaska spółka venture capital wspierające czyste technologie

Zaangażowanie w identyfikację i wspieranie technologii dekarbonizacyjnych

Założona przez Joachima Ante, współzałożyciela i byłego CTO firmy gamingowej

Koncentruje się na firmach wprowadzających innowacje w dziedzinie energii jądrowej, w tym reaktorów IV generacji, paliwach jądrowych nowej generacji, jądrowym cyklu paliwowym i cyfryzacji, optymalizacji łańcucha dostaw, zaawansowanej produkcji i projektów

www.92ventures.dk



Informacje o Lifeline Ventures

Fiński inwestor wspierający start-upy na wczesnym etapie rozwoju

Inwestor, w niektórych z najbardziej kultowych fińskich spółek, takich jak Supercell, Wolt i Oura,

Zainwestował w firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami i rozwojem przemysłowym, takie jak: producent zielonego wodoru P2X Solutions, producent napędów wiatrowych dla statków towarowych Norsepower, firma Solar Foods zajmująca się technologią żywności oraz Smartly, jedna z największych na świecie cyfrowych platform reklamowych

lifelineventures.com

Zdjęcie towarzyszące temu ogłoszeniu znajduje się na stronie https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac974231-59a7-48da-af9b-f53360038ffd

Podziemny reaktor Steady Energy Reaktory jądrowe Steady Energy mogą być budowane pod ziemią

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.