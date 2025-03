食品サービス市場規模は2032年までに6兆8,108億6,000万米ドルに達すると予測| 2025年から2032年にかけてCAGR 7.79%

食品サービス市場

食品サービス市場レポートで取り上げられている主要企業は、マクドナルド、スターバックス、KFC コーポレーションなどです。

米国の食品サービス市場は大幅に成長し、2030年までに推定価値1兆7,675億4,000万米ドルに達すると予測されています。アジア太平洋地域は、2024年に45.71%の市場シェアで食品サービス市場を支配します。” — Fortune Business Insights

JAPAN, JAPAN, March 5, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界の 食品サービス市場は 2024年に3兆4,865億8,000万米ドルと評価され、2025年の4兆276億1,000万米ドルから2032年には6兆8,108億6,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は7.79%になると予測されています。米国の食品サービス市場は大幅に拡大し、2030年までに推定価値1兆7,675億4,000万米ドルに達すると予想されています。さらに、米国の食品サービス市場規模は、ファストフードチェーンの増加とファストフードに対する消費者支出の増加により、2032年までに17億1,000万米ドルに達すると大幅に成長すると予想されています。2024年には、アジア太平洋地域が世界の食品サービス市場をリードし、市場シェアの45.71%を占めました。食品サービス業界には、店内での消費、持ち帰り、配達用に食品を準備および配布するビジネスが含まれます。このセクターには、食品サービス小売業者、カウンターおよびテーブル サーバー、食品サービス プロバイダーが含まれます。世界の食品サービス市場は、世帯収入の増加、働く女性の増加、ファーストフード店が提供する利便性によるファーストフードの消費の増加に支えられ、急速な成長を遂げています。Fortune Business Insights™ は、「食品サービス市場の規模、シェア、成長、予測レポート、2025 ~ 2032 年」と題した包括的な調査レポートでこれらの洞察を提供しています。無料のサンプル調査 PDF を入手:レポートの範囲とセグメンテーション:2025年の市場規模価値: 2025年に4兆276億1000万米ドル2032年の市場規模価値: 2032年までに6兆8,108.6億米ドル成長率: CAGR 7.79% (2024-2032)基準年: 2024年履歴データ: 2019-2023調査対象期間: 2019-2032レポートページ数: 230対象セグメント: タイプ別 (フルサービス レストラン、クイック サービス レストラン、機関、その他)、レストラン タイプ別 (チェーン店、独立系)、サービス タイプ別 (店内飲食、テイクアウト、デリバリー)地域範囲: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカ。成長の原動力: デジタル化によるビジネスの加速はレストランが採用している最新のトレンドです | フードコートとフードモールの増加が市場の成長を牽引していますレポートで言及されている主要プレーヤーのリスト:• マクドナルド(米国)• スターバックス(米国)• レストランブランズインターナショナル社(カナダ)• コスタ・リミテッド(英国)• ティムホートンズ(カナダ)• ドミノ(米国)• KFCコーポレーション(米国)• スーパーマックス(アイルランド)• ジョリビー(フィリピン)• バスキン・ロビンス(米国)セグメンテーション分析:タイプ別: フルサービスレストランセグメントは2029年まで勢いを増す市場は、タイプ別にクイックサービスレストラン、フルサービスレストラン、施設、その他に分類されています。これらのうち、フルサービスレストランセグメントは、メニューで提供される食品の幅広い種類によって牽引され、最大の市場シェアを占めています。家族連れの外出のトレンドの高まりにより、このようなレストランの数が増加し、セグメントの成長に大きな勢いを与えています。サービスタイプ別: 商業食品サービス分野は2022年から2029年にかけて勢いを増すサービスの種類に基づいて、市場は商業セグメントと機関セグメントに分かれています。商業セグメントは、食品チェーン、フードトラック、カフェ、レストラン、オンライン食品注文の増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。このセグメントには、クイックサービスレストラン、フルサービスレストラン、外食/テイクアウトが含まれます。地域展望市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカなどの主要地域に広がっています。調査レポートの詳細な概要を目次付きで参照:世界の食品サービス市場を牽引する主な要因都市化の進行と忙しいライフスタイルにより、調理済み食品やデリバリーサービスなどのコンビニエンスフードの需要が急増しています。Uber Eats、DoorDash、Zomato などのオンライン食品デリバリープラットフォームの成長は業界に革命をもたらし、消費者は多様な料理に簡単にアクセスできるようになりました。マクドナルド、サブウェイ、スターバックスなどのクイックサービスレストラン (QSR) は、手頃な価格で素早い食事の需要を満たすために世界的に拡大しています。さらに、健康とウェルネスへの関心の高まりにより、レストランはオーガニック、植物ベース、低カロリーのオプションを提供するようになっています。AI 駆動型カスタマーサービス、自動化されたキッチン、非接触型決済などの技術の進歩により、効率と顧客体験がさらに向上しています。世界の食品サービス市場における潜在的な成長機会ビーガンやフレキシタリアンダイエットのトレンドが高まっていることで、レストランは植物由来のメニューで革新を起こすチャンスが生まれています。さらに、アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの新興市場では、可処分所得の増加と消費者の嗜好の変化により、未開拓の可能性があります。レストランはデータ分析と AI を活用してパーソナライズされた食事体験を提供し、テクノロジーに精通した消費者を引き付けることもできます。ゴーストキッチンやクラウドレストランの台頭により、低コストのデリバリーのみのモデルが提供され、間接費を削減しながら、増加するフードデリバリーの需要に応えています。最後に、廃棄物ゼロのキッチンや生分解性パッケージなどの持続可能性イニシアチブを採用することで、環境意識の高い消費者にアピールできます。地域別洞察:北米の食品サービス産業は2021年に9,890億ドルの評価額に達した。世界市場における主導的地域としての地位を確保しています。この優位性は、共働き世帯の増加、ファーストフードへの支出の増加、ファーストフードチェーンの拡大などの要因によって推進されています。さらに、この地域のミレニアル世代の人口が多く、ライフスタイルの好みが変化していることから、市場の成長がさらに加速すると予想されています。対照的に、アジア太平洋地域は、第2層および第3層都市におけるレストランやファーストフード店の増加に支えられ、2022年から2029年の間に最高の複合年間成長率(CAGR)を達成すると予測されています。一方、ヨーロッパ市場は、クイックサービスレストラン、カフェ、パブ、コーヒーショップの人気の高まりに支えられ、着実な成長を遂げると予想されています。世界のアルミニウム市場における最近の主な動向:2021年7月: Delivery HeroはFood Pandaブランドでドイツでの事業を再開し、ヨーロッパ最大の食品サービス市場の一つに再参入しました。購入前にお問い合わせくださ: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/enquiry/food-service-market-106277 関連する洞察を読む: インスタントラーメン市場の 規模、シェア、成長、予測、2032年 エスニック食品市場の 規模、シェア、成長、レポート、2032私たちについて:Fortune Business Insights™ は、正確なデータと革新的な企業分析を提供し、あらゆる規模の組織が適切な決定を下せるよう支援します。当社は、お客様に合わせて斬新なソリューションをカスタマイズし、お客様のビジネス特有のさまざまな課題に対処できるよう支援します。

