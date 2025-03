Pelajar Universiti Dauphine Memenangi Cabaran Universiti Denodo

Pasukan menyampaikan penyelesaian pengurusan data logik yang memenangi anugerah dalam menyokong peningkatan jangka hayat

PALO ALTO, California, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , peneraju dalam pengurusan data, mengumumkan bahawa pemenang Cabaran Universiti Denodo terkini, Data for Social Change: Improve Life Expectancy adalah pasukan Data Shoe dari Universiti Dauphine University di Paris, Perancis, dengan ahli-ahli Dounia Bouloudene (kapten), Nassim Fatmi dan Youcef Azouaoui (Laman yang dihiperpautkan di atas merangkumi video yang disediakan oleh Data Shoe, yang memaparkan penyelesaian yang memenangi anugerah tersebut). Selain itu, Universidade da A Coruña, di Sepanyol, telah dianugerahkan hadiah kerana menyumbangkan pasukan terbanyak untuk pertandingan ini.

Program Akademik Denodo mempersiapkan pelajar melalui modul latihan maya mengikut kadar sendiri, bengkel langsung dan versi percuma Platform Denodo . Cabaran Universiti terkini, yang diumumkan pada bulan September tahun lalu, menguji pasukan pelajar dalam usaha mereka membina penyelesaian yang paling berkesan untuk memanfaatkan data dan analitik bagi menambah baik amalan ESG dan akhirnya jangka hayat.

Cabaran Data for Social Change: Improve Life Expectancy menghendaki pelajar untuk menyepadukan pandangan sumber data, baik yang disediakan mahupun yang dikenal pasti oleh pelajar untuk mengaitkan jangka hayat dengan berbagai faktor dan membuat kesimpulan. Cabaran ini menghendaki pelajar untuk menganalisis data menggunakan alat pelaporan dan/atau visualisasi dan membina graf serta perwakilan lain untuk membentangkan penemuan mereka.

Pasukan pemenang, Data Shoe, telah menunjukkan bahawa meningkatkan akses penjagaan kesihatan, mengurangkan pencemaran udara dan memupuk kestabilan politik penting untuk menambah baik jangka hayat serta memajukan dasar awam dalam bidang ini boleh memacu bukan sahaja kemajuan sosial yang ketara tetapi juga kualiti hidup yang lebih baik secara global. Untuk menyelesaikan Cabaran ini, pasukan Data Shoe mengenal pasti, mengakses dan menyepadukan data yang tersedia secara umum berkaitan dengan pencemaran udara dan kestabilan politik.

Para hakim juga mendapati bahawa pasukan Data Shoe berjaya menerangkan metadata yang dicipta dalam Platform Denodo menggunakan Denodo Design Studio dan menyediakan naratif yang jelas dalam laporan Microsoft Power BI mereka, serta visual yang mudah difahami. Kesimpulan pasukan tersebut disokong dengan baik oleh analisis mereka.

Dounia mewakili seluruh pasukan apabila dia berkata, "Cabaran Universiti Denodo mengajar kami cara berfikir secara strategik tentang menyelesaikan masalah penyepaduan data yang kompleks dengan menggunakan Platform Denodo dengan cekap, dengan tujuan mendapatkan cerapan yang relevan daripada data mentah. Cabaran terbesar kami ialah memilih cara terbaik untuk mengoptimumkan pendekatan kami dan mencari sumber data yang paling berharga, tetapi kerja berpasukan dan ketabahan membolehkan kami mengatasinya.”

"Saya amat berbangga dengan tahap profesionalisme yang dibawa oleh pasukan Data Shoe ke pertandingan ini," kata Alberto Pan, ketua pegawai teknologi di Denodo. "Dengan bekerjasama, mereka menunjukkan kepentingan data yang baik, dipertingkatkan melalui lapisan semantik untuk menjawab soalan tentang umur panjang dengan cara yang jelas dan boleh dipertahankan. Keupayaan pengurusan data logik Denodo Platform, seperti sokongan untuk pembangunan kod rendah/tiada kod, memudahkan pelajar dan mereka yang tidak mempunyai pengalaman pengurusan data yang luas untuk mempelajari platform serta membangunkan penyelesaian dengan pantas. Pasukan Data Shoe memanfaatkan keupayaan ini untuk membina penyelesaian yang teguh dan direka bentuk dengan cepat.”

Cabaran Universiti Denodo seterusnya, memfokuskan kepada AI, dibuka untuk prapendaftaran mulai hari ini.

