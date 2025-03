佛 도핀대 (Dauphine Univ.) 학생들, Denodo University Challenge 우승

기대 수명 향상 지원하는 논리적 데이터 관리 솔루션 선보이며 도핀 대학팀이 우승

팔로 알토, 캘리포니아, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터 관리 분야를 선도하는 디노도 ( Denodo )가 최근 열린 디노도 유니버시티 챌린지(Denodo University Challenge)의 '사회 변화를 위한 데이터: 기대수명 향상' ( Data for Social Change: Improve Life Expectancy )대회 우승자를 발표했다. 우승팀은 프랑스 파리에 위치한 도핀 대학교(Dauphine University) 의 데이터 슈(Data Shoe) 팀이며 Dounia Bouloudene (주장), Nassim Fatmi, Youcef Azouaoui (위의 하이퍼링크된 페이지에는 Data Shoe 팀이 제공한 동영상이 포함되어 있으며 우승을 하게 된 솔루션이 소개됨)로 구성되어 있다. 에서 제공한 동영상에서 우승한 솔루션). 아울러 스페인의 코루냐 대학교 (Universidade da A Coruña)도 가장 많은 팀을 이번 대회에 파견한 공로를 인정 받아 상을 받았다.

학생들은 디노도 아카데믹 프로그램 ( Denodo Academic Program )이 제공하는 가상의 자기 주도형 교육 모듈, 라이브 워크숍, Denodo Platform 의 무료 버전 등을 통해 관련 지식과 실무에 대한 준비 체계를 갖추고 있다. 지난 해 9월에 발표된 유니버시티 챌린지 (University Challenge)에서는 학생들로 구성된 팀이 데이터와 분석을 활용해 ESG 관행을 개선하고 궁극적으로 기대 수명을 늘리기 위한 가장 효과적인 솔루션 구축을 위해 경쟁을 펼쳤다.

'사회 변화를 위한 데이터: 기대수명 향상' (Data for Social Change: Improve Life Expectancy) 대회에 참가한 학생들은 제공된 데이터 원본과 학생이 직접 식별한 데이터 원본의 보기 자료를 통합해 기대 수명과 다양한 요인의 상관 관계를 파악하고 결론을 도출해야했다. 이 과제에서 학생들은 리포팅 및/또는 시각화 툴을 활용해 데이터를 분석하고 그래프 및 기타 표현을 만들어 결과를 제시해야 했다.

우승팀인 Data Shoe는 의료 접근성 개선, 대기 오염 감소, 정치적 안정 조성이 기대수명 향상에 중요하며, 이러한 분야에서 공공 정책을 발전시키면 전 세계적으로 상당한 사회적 진보는 물론 삶의 질도 향상될 수 있다는 것을 보여주었다. 이 과제를 해결하기 위해 Data Shoe 팀은 대기 오염 및 정치적 안정과 관련된 공개적으로 이용 가능한 데이터를 식별하고, 액세스하고, 통합하는 성과를 이루어 냈다.

심사위원단은 Data Shoe 팀이 Denodo Design Studio를 사용하여 Denodo Platform에서 생성된 메타데이터를 설명하고 이해하기 쉬운 시각 자료와 함께 Microsoft Power BI 보고서에서 명확한 내러티브를 제공한 점이 뛰어났다고 판단했다. 이 팀이 낸 결론은 분석을 통해 잘 뒷받침되었다.

우승팀의 주장인 Dounia는 팀 전체를 대표해 “Denodo University Challenge에 참가함으로써 원시 데이터에서 관련 인사이트를 검색하는 것을 목표로 Denodo Platform을 효율적으로 사용해 복잡한 데이터 통합 문제를 전략적으로 생각하는 방법을 배우게 되었다. 접근 방식을 최적화하는 최선의 방법을 선택하고 가장 가치 있는 데이터 소스를 찾는 것이 최대 과제였지만 팀워크와 인내심으로 이를 극복할 수 있었다.”고 소감을 밝혔다.

Denodo의 최고 기술 책임자 Alberto Pan은 “이번 대회에 참가한 Data Shoe팀이 보여준 전문성 수준에 상당한 자부심을 느끼게 된다."고 밝히며 “이 팀 구성원들은 함께 일하면서 수명에 대한 질문에 명확하고 방어 가능한 방식으로 답하기 위해 시맨틱 레이어를 통해 강화된 좋은 데이터의 중요성을 보여주었다. 로우 코드/노 코드 개발 지원과 같은 Denodo Platform의 논리적 데이터 관리 기능은 학생이나 데이터 관리 경험이 없는 사람들도 플랫폼을 빠르게 학습하고 솔루션을 개발할 수 있게 해준다. Data Shoe팀은 이러한 기능을 활용하여 견고하고 잘 설계된 솔루션을 신속하게 구축했다.”며 긍정적 평가를 했다.

AI에 초점을 맞춘 다음 Denodo University Challenge 대회 참가는 오늘부터 사전 등록 이 가능하다.

언론 연락처 정보

pr@denodo.com

Denodo 소개

Denodo는 데이터 관리 분야를 선도하는 글로벌 기업이다. 수상 경력에 빛나는 Denodo Platform은 조직 전반의 모든 데이터 관련 이니셔티브를 대상으로 비즈니스 언어, 비즈니스 속도에 맞게 데이터를 제공하는 최고 수준의 논리적 데이터 관리 플랫폼이다. 전 세계 30개 이상의 산업 분야에서 400% 이상의 ROI와 수백만 달러의 혜택을 실현한 Denodo의 고객들은 6개월 이내에 투자금을 회수하는데 성공하였다. 보다 자세한 정보는 denodo.com에서 확인이 가능하다.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.