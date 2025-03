סטודנטים באוניברסיטת דופין זכו באתגר של אוניברסיטת דנודו

הצוות סיפק פתרון מנצח לניהול נתונים לוגי לתמיכה בשיפור תוחלת החיים

פאלו אלטו, קליפורניה, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Denodo (דנודו), מובילה בניהול נתונים, הודיעה שהזוכה ב- Data for Social Change: Improve Life Expectancy , האתגר האחרון של אוניברסיטת Denodo, הוא הצוות דאטה שו (Data Shoe) מאוניברסיטת דופין (Dauphine) מפריז, צרפת, עם החברים דוניה בולודן (קפטנית), נאסים פאטמי ויוסף אזוואוי (התמונה המקושרת כאן למעלה כוללת סרטון, שסופק על ידי דאטה שו, שמציג את הפתרון המנצח). בנוסף, אוניברסיטת לה קורוניה, מספרד, זכתה בפרס עבור תרומת הצוותים הרבים ביותר לתחרות זו.

התוכנית האקדמית של Denodo מכינה את התלמידים באמצעות מודולי אימון וירטואליים ללימוד בקצב עצמי, סדנאות חיות וגרסה חינמית של Denodo Platform . האתגר האוניברסיטאי האחרון, שהוכרז בספטמבר של השנה שעברה, הוביל צוותי סטודנטים דרך מהלכים שונים בזמן שהם מיהרו לפתח את הפתרון היעיל ביותר למינוף נתונים ואנליטיקה לשיפור פרקטיקות ESG ובסופו של דבר להארכת תוחלת החיים.

אתגר הנתונים לשינוי חברתי: שיפור תוחלת החיים דרש מהתלמידים לשלב תצוגות של מקורות נתונים, הן שסופקו והן זוהו על ידי התלמידים, כדי להתאים את תוחלת החיים למגוון גורמים ולהסיק מסקנות. האתגר דרש מהתלמידים לנתח את הנתונים באמצעות כלי דיווח ו/או ויזואליזציה ולבנות גרפים וייצוגים אחרים כדי להציג את ממצאיהם.

הצוות הזוכה, Data Shoe, הראה כי שיפור הגישה לשירותי בריאות, הפחתת זיהום האוויר וטיפוח יציבות פוליטית הם קריטיים לשיפור תוחלת החיים, וכי קידום מדיניות ציבורית בתחומים אלה יכול להניע לא רק התקדמות חברתית משמעותית, אלא גם איכות חיים טובה יותר, ברחבי העולם. כדי לפתור אתגר זה, צוות Data Shoe זיהה, ניגש ושילב נתונים זמינים לציבור הקשורים לזיהום אוויר ויציבות פוליטית.

השופטים גם קבעו שצוות דאטה שו עשה עבודה מצוינת בהסבר המטא-נתונים שנוצרו ב-Denodo Platform באמצעות Denodo Design Studio והצליחו לספק נרטיב ברור בדו"ח ה-Microsoft Power BI שלהם, יחד עם חומר ויזואלי קל להבנה. מסקנות הצוות נתמכו היטב בניתוח שלהם.

דוניה בולודן דיברה בשם כל הצוות כשאמרה: "אתגר אוניברסיטת Denodo לימד אותנו כיצד לחשוב אסטרטגית על פתרון בעיות מורכבות של שילוב נתונים על ידי שימוש יעיל בפלטפורמת Denodo, במטרה לאחזר תובנות רלוונטיות מנתונים גולמיים. האתגרים הגדולים ביותר שלנו היו לבחור את הדרך הטובה ביותר לייעל את הגישה שלנו ולמצוא את מקורות הנתונים החשובים ביותר, אבל עבודת צוות והתמדה אפשרו לנו להתגבר עליהם".

"הייתי גאה מאוד ברמת המקצועיות שצוות Data Shoe הביא לתחרות הזו", אמר אלברטו פן (Alberto Pan), מנהל הטכנולוגיה הראשי של Denodo. "בעבודה משותפת, הם הדגימו את החשיבות של נתונים טובים, משופרים באמצעות שכבה סמנטית, כדי לענות על שאלות על אריכות ימים בצורה ברורה וניתנת להגנה. יכולות ניהול הנתונים הלוגיות של פלטפורמת Denodo, כגון תמיכה בפיתוח קוד מועט / ללא קוד, מקלות על סטודנטים ואלה ללא ניסיון רב בניהול נתונים ללמוד במהירות את הפלטפורמה ולפתח פתרונות. צוות Data Shoe מינף יכולות אלה כדי לבנות במהירות פתרון חזק ומתוכנן היטב".

אתגר אוניברסיטת Denodoהבא, המתמקד בבינה מלאכותית, פתוח להרשמה מוקדמת החל מהיום.

