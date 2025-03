Ambiq, 균등한 엣지 AI 실현 위해 Apollo330 플러스 SoC 시리즈 공개

오스틴, 텍사스, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 엣지 환경에서 발생하는 기존 컴퓨팅과 AI 컴퓨팅의 큰 전력 소비 문제를 해결하고자 초저전력 반도체 솔루션의 선도 공급업체인 Ambiq®가 Apollo330 플러스 Soc(System-on-Chip) 시리즈를 선보인다. 이 시리즈는 기본 모델인 Apollo330 플러스, Apollo330B 플러스, Apollo330M 플러스로 구성되었으며, 의료, 스마트 홈과 빌딩, 산업용 엣지 애플리케이션 등을 위한 풍부한 주변 기기 및 연결 옵션을 제공해 엣지 환경에서 상시 가동하는 실시간 AI를 구동한다.

주요 특징:

터보SPOT ® 과 Arm ® Helium™ 기술을 활용한 최대 250MHz Arm ® Cortex ® -M55 애플리케이션 프로세서

과 Arm Helium™ 기술을 활용한 최대 250MHz Arm Cortex -M55 애플리케이션 프로세서 48/96 MHz Arm Cortex-M4F 네트워크 프로세서 및 멀티 프로토콜 무선 통신(무선 제품 옵션)

이전 세대인 Cortex-M 프로세서 기반의 유사 솔루션보다 16배 이상 빠른 성능과 줄어든 지연 시간, 30배 향상된 AI 에너지 효율성

상시 작동하는 음성 기능을 위한 초저전력 디지털 마이크 PDM

다양한 엣지 기기를 위한 Bluetooth® 저전력 에너지, 매터(Matter), 스레드(Thread) 등 복수의 패키지 및 연결 옵션



Apollo330 플러스 시리즈는 기기에서 상시 가동하는 실시간 AI 추론 능력을 구현하기 위해 설계되었다. Ambiq의 독점 플랫폼인 Subthreshold Power Optimization Technology (SPOT®)를 기반으로 한 이 제품은 이전 세대인 Cortex-M 프로세서를 기반으로 한 유사 솔루션과 비교했을 때 16배 빠른 성능과 최대 30배 향상된 AI 에너지 효율성을 달성하며, 이를 통해 제조사들은 혁신 기능을 제공하는 동시에 기기 수명을 연장하고 다양한 엔드포인트에서 멀티 프로토콜 연결을 보장해 사용자 경험을 강화할 수 있다.

Apollo330 플러스 아키텍처는 AI 가속화를 위해 Arm Cortex-M55 프로세서와 Arm Helium 기술을 최대한으로 활용하며 사이클당 8개의 MAC를 처리한다. Apollo330 플러스 시리즈에는 2MB의 온칩 시스템 RAM, 2MB의 내장형 비휘발성 메모리, 와이드 버스에서 대규모로 작동하는 32kB I-캐시와 32kB D-캐시, 개발자들이 고성능 저전력 제품을 만들 수 있게 해주는 멀티 프로토콜 무선 통신이 포함된다.

Ambiq의 CEO인 Fumihide Esaka는 “오늘날 스마트 기기는 전력을 잡아먹는 클라우드 컴퓨팅에 크게 의존하고 있으나 Apollo330 플러스 시리즈는 진정한 엣지 AI 프로세싱을 실현해 새로운 기회를 창출한다. 덕분에 제조사들은 집, 사무실, 공장에서 더 오래 지속되고 우수하게 반응하며 지능적인 기기를 만들 수 있다”라고 말했다.

Arm의 IoT 사업부 마케팅 총괄 VP Laurence Bryant는 “산업과 스마트 홈을 비롯한 여러 시장에서 새롭고 매력적인 엣지 AI 애플리케이션이 점점 더 늘어나고 있다. 엣지 환경에서 직접 초저전력 AI를 처리할 수 있다면 그 결과는 혁신적일 것이다. Arm을 기반으로 한 새로운 솔루션을 통해 Ambiq는 다양한 사용 사례 전반에 걸쳐 실시간으로 인텔리전스를 전달하는 더욱 스마트하고 효율적인 기기를 가능하게 하고 있다”라고 말했다.

Apollo330 플러스 시리즈는 다음과 같은 선택지를 제공한다.

무선 연결 기능이 빠진 아폴로330 플러스 기본 모델은 웨어러블, 의료/건강 관리, 스마트 홈을 위해 다양한 주변 기기 선택지를 제공하므로 개발자들이 센서 기반의 정교한 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있다.

아폴로330 플러스보다 확장된 아폴로330 B 플러스는 Bluetooth ® 저에너지(BLE) 지원 기능을 탑재해 다양한 주변 기기와 오디오 애플리케이션을 골라 연결할 수 있다.

플러스는 Bluetooth 저에너지(BLE) 지원 기능을 탑재해 다양한 주변 기기와 오디오 애플리케이션을 골라 연결할 수 있다. 아폴로330M 플러스는 IEEE 802.15.4, 스레드, 매터를 위해 멀티 프로토콜 무선 통신을 지원해 차세대 스마트 홈, 스마트 미터, 산업용 엣지 기기 간의 저전력 상호 운용 메시 네트워킹을 구현한다.



이 시리즈의 간소화된 멀티 코어 아키텍처는 강력한 애플리케이션 프로세서와 우수한 무선 통신 성능에 맞춘 전용 네트워크 공동 프로세서로 구성되었다. 이러한 설계는 개발 작업을 단순화하는 한편 최대 +14dBm의 강력한 신호 세기와 향상된 무선 통신 감도를 갖춘 우수한 멀티 프로토콜 무선 통신 성능을 구현한다.

혁신적인 secureSPOT® 3.0 기능은 Arm TrustZone® 기술을 기반으로 하며, Apollo330 플러스 SoC 시리즈를 더욱 강화해 연결 기기에 의해 전송되고 처리되는 데이터의 무결성 및 기밀성을 보장한다. 또한 이 SoC는 보안 부팅과 펌웨어 업데이트 등 하드웨어 기반의 보안 메커니즘을 통해 무단 접근 및 악성 공격을 철저히 보호하며, 다양한 애플리케이션에서 안전하게 배포할 수 있다.

Ambiq 포트폴리오에 추가된 Apollo330 플러스 SoC 시리즈는 엣지 환경에서 발생하는 초저전력 AI 프로세싱의 새로운 표준을 제시한다. 더욱 개선된 연결성, 보안, 더 다양한 주변 기기 인터페이스 및 패키지 옵션을 갖춘 이 SoC 시리즈는 엣지 기기에 정교하고 에너지 효율적인 AI 솔루션을 구현할 때 필요한 도구를 개발자들에게 제공한다.

Apollo330 플러스 SoC 시리즈는 링크를 통해 확인할 수 있으며, 임베디드 월드 2025 행사에서 팀 미팅을 예약하면 Ambiq와 직접 만날 수도 있다.

Ambiq 소개

Ambiq의 사명은 초저전력 반도체 솔루션을 제공해 어디에서나 인공지능 (AI)과 그 이상의 인텔리전스 세상을 구현하는 것이다. 고객들이 전력 소비 문제가 가장 심각한 에지에서 인공 지능 컴퓨팅을 제공할 수 있도록 지원하고 있다. 특허받은 독점적인 서브스레숄드 전력 최적화 기술(SPOT)을 기반으로 한 기술 혁신은 근본적으로 기존 반도체 설계에 비해 전력 소비를 몇 배나 향상시키고 있다. 현재 2억 6천만 개 이상의 디바이스에 전력을 공급하고 있다. 자세한 내용은 www.ambiq.com에서 확인하세요.

