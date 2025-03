Ambiq Mendemokratisasi AI di Edge dengan Seri SoC Apollo330 Plus

AUSTIN, Texas, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq®, penyedia terkemuka solusi semikonduktor sangat rendah daya yang mengatasi tantangan besar konsumsi daya pada komputasi konvensional dan AI di edge, memperkenalkan seri System-on-Chip (SoC) Apollo330 Plus. Seri ini terdiri dari Apollo330 Plus dasar, Apollo330B Plus, dan Apollo330M Plus, masing-masing menawarkan seperangkat periferal dan opsi konektivitas yang beragam untuk sektor perawatan kesehatan, rumah dan bangunan pintar, aplikasi edge industri, dan lainnya untuk mendorong AI yang selalu aktif dan waktu nyata di edge.

Fitur Utama:

Prosesor aplikasi Arm ® Cortex ® -M55 hingga 250 MHz dengan turboSPOT ® dan teknologi Arm ® Helium™

Cortex -M55 hingga 250 MHz dengan turboSPOT dan teknologi Arm Helium™ Prosesor jaringan Arm Cortex-M4F 48/96 MHz dan radio multiprotokol (pada opsi produk nirkabel)

Kinerja lebih dari 16 kali lebih cepat dan latensi lebih rendah, serta efisiensi energi AI 30 kali lebih baik dibandingkan solusi serupa yang berbasis prosesor Cortex-M generasi sebelumnya

PDM mikrofon digital sangat rendah daya untuk suara yang selalu aktif sepenuhnya

Berbagai opsi paket dan konektivitas seperti Bluetooth® Low Energy, Matter, dan Thread untuk beragam perangkat edge



Seri Apollo330 Plus dirancang khusus untuk memungkinkan inferensi AI yang selalu aktif dan waktu nyata pada perangkat. Dibangun di atas platform teknologi optimasi daya subthreshold (subthreshold power optimized technology, SPOT®) Ambiq, seri ini mencapai kinerja 16 kali lebih cepat dan efisiensi energi AI hingga 30 kali lebih baik dibandingkan solusi serupa yang berbasis prosesor Cortex-M generasi sebelumnya. Hal ini memungkinkan produsen untuk menyajikan fitur inovatif sambil memperpanjang umur perangkat, menawarkan konektivitas multiprotokol di berbagai titik akhir, dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Arsitektur Apollo330 Plus memanfaatkan dengan sepenuhnya prosesor Arm Cortex-M55 dengan teknologi Arm Helium untuk percepatan AI, memproses hingga 8 MAC per siklus. Seri Apollo330 Plus mencakup RAM sistem on-chip 2MB, memori non-volatile tertanam 2MB, I-cache besar 32kB dan D-cache besar 32kB pada bus lebar, serta radio multiprotokol untuk memungkinkan pengembang menciptakan produk berkinerja tinggi dan hemat daya.

"Meskipun perangkat pintar saat ini sangat bergantung pada komputasi cloud yang mengonsumsi daya besar, seri Apollo330 Plus menciptakan peluang baru dengan memungkinkan pemrosesan AI sejati di edge," ujar Fumihide Esaka, CEO Ambiq. "Hal ini memungkinkan produsen untuk menciptakan perangkat yang lebih tahan lama, responsif, dan cerdas untuk rumah, kantor, dan pabrik."

“Dengan semakin banyaknya aplikasi AI di edge yang baru dan menarik muncul di berbagai pasar, termasuk industri dan rumah pintar, memungkinkan pemrosesan AI yang sangat rendah daya secara langsung di edge akan menjadi langkah transformatif,” ujar Laurence Bryant, VP pemasaran segmen, Lini Bisnis IoT di Arm. “Dengan solusi baru yang dibangun di Arm ini, Ambiq membuka jalan bagi perangkat yang lebih pintar dan efisien yang dapat menghadirkan kecerdasan waktu nyata di berbagai kasus penggunaan."

Seri Apollo330 Plus menawarkan tiga varian:

Model Apollo330 Plus dasar tanpa konektivitas nirkabel menawarkan seperangkat periferal yang beragam untuk peranti sandangan, medis/perawatan kesehatan, dan rumah pintar, sehingga memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi berbasis sensor canggih dengan mudah.

Apollo330 B Plus mengembangkan kemampuan Apollo330 Plus dengan dukungan Bluetooth ® Low Energy (BLE) untuk berbagai pilihan periferal yang terhubung dan aplikasi audio

Plus mengembangkan kemampuan Apollo330 Plus dengan dukungan Bluetooth Low Energy (BLE) untuk berbagai pilihan periferal yang terhubung dan aplikasi audio Apollo330M Plus menambahkan secara lebih lanjut dukungan radio multiprotokol untuk IEEE 802.15.4, Thread, dan Matter, yang memungkinkan jaringan mesh interoperabilitas berdaya rendah di tengah-tengah rumah pintar, meteran pintar, dan perangkat edge industri generasi mendatang



Arsitektur multi-core yang disederhanakannya terdiri dari prosesor aplikasi yang kuat dan prosesor pendamping jaringan khusus untuk kinerja radio optimal. Desainnya menyederhanakan pengembangan sekaligus menghadirkan kinerja radio multiprotokol optimal dengan kekuatan sinyal hingga +14dBm dan peningkatan sensitivitas radio.

Fitur secureSPOT® 3.0 inovatif berbasis teknologi Arm TrustZone® semakin meningkatkan seri SoC Apollo330 Plus, memastikan integritas dan kerahasiaan data yang dikirimkan dan diproses oleh perangkat terhubung. Dengan mekanisme keamanan berbasis perangkat keras, seperti boot aman dan pembaruan firmware aman, SoC ini memberikan perlindungan kuat terhadap akses tidak sah dan serangan berbahaya sehingga memungkinkan penggunaan yang aman di berbagai aplikasi.

Sebagai tambahan terbaru dalam portofolio Ambiq, seri SoC Apollo330 Plus menetapkan standar baru untuk pemrosesan AI yang sangat rendah daya di edge. Dengan lebih banyak konektivitas, keamanan, beragam antarmuka periferal, dan berbagai opsi paket, SoC ini menyediakan alat bantu yang dibutuhkan pengembang untuk menerapkan solusi AI canggih dan hemat energi pada perangkat edge.

Lihat Seri SoC Apollo330 Plus, dan kunjungi Ambiq di Embedded World 2025 dengan menjadwalkan pertemuan dengan tim mereka.

Tentang Ambiq

Misi kami adalah menghadirkan kecerdasan (kecerdasan buatan/AI dan seterusnya) di mana saja dengan menyediakan solusi semikonduktor berdaya terendah. Kami membantu pelanggan menghadirkan komputasi kecerdasan buatan di edge, ketika konsumsi daya menjadi tantangan paling besar. Inovasi teknologi kami, yang dibangun di atas teknologi optimasi daya subthreshold (SPOT) yang dipatenkan dan dimiliki secara eksklusif, secara fundamental menghadirkan peningkatan konsumsi daya berlipat ganda dibandingkan desain semikonduktor tradisional. Kami telah mendukung lebih dari 260 juta perangkat hingga saat ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.ambiq.com.

Kontak

Charlene Wan

VP Branding, Pemasaran, dan Hubungan Investor

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/caa4645a-4944-4bf7-b13b-0a3177b7d62c

