アンビック (Ambiq)、アポロ330プラス (Apollo330 Plus) シリーズSoCでエッジAIを民主化

テキサス州オースティン発, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 従来型およびエッジAIコンピューティングの電力消費という大きな課題に対処する超低電力半導体ソリューションの大手プロバイダーであるアンビック (Ambiq®) は、Apollo330 Plusシステムオンチップ (SoC) シリーズを発表した。 このシリーズは、ベースとなるApollo330 Plus、アポロ330Bプラス (Apollo330B Plus)、アポロ330Mプラス (Apollo330M Plus) で構成されており、それぞれヘルスケア、スマートホームやビル、産業用エッジアプリケーションなど、さまざまな用途に向けた豊富な一連の周辺機器と接続オプションを提供し、エッジでの常時接続とリアルタイムAIを実現する。

主な機能:

最大250MHzのArm ® Cortex ® -M55アプリケーションプロセッサ、turboSPOT ® および Arm ® Helium™ テクノロジーを搭載

Cortex -M55アプリケーションプロセッサ、turboSPOT および Arm Helium™ テクノロジーを搭載 48/96MHzのArm Cortex-M4Fネットワークプロセッサおよびマルチプロトコル無線 (ワイヤレス製品オプションに搭載)

前世代のCortex-Mプロセッサをベースとする同様のソリューションと比較して、16倍以上の高速性能、低レイテンシ、30倍以上のAIエネルギー効率を実現

超低消費電力デジタルマイクPDMで、常時音声対応

Bluetooth®ローエナジー (Low Energy)、マター (Matter)、スレッド (Thread) など、多様なエッジデバイスに対応する複数のパッケージおよび接続オプション



Apollo330 Plusシリーズは、デバイス上で常時オンかつリアルタイムのAI推論を可能にすることを目的に開発された。 アンビックの独自技術であるサブスレッショルド電力最適化技術 (SPOT®) プラットフォームを基盤とする本製品は、前世代Cortex-Mプロセッサをベースとする類似のソリューションと比較して、前例のない16倍の高速性能と最大30倍のAIエネルギー効率を実現しており、メーカーは革新的な機能を提供しながら、デバイスの寿命を延ばし、多様なエンドポイントにわたるマルチプロトコル接続を提供し、ユーザー体験を向上させることができる。

Apollo330 Plusのアーキテクチャは、AIアクセラレーション用のArm Heliumテクノロジーを搭載したArm Cortex-M55プロセッサを最大限に活用し、1サイクルあたり最大8MACを処理する。 Apollo330 Plusシリーズには、2MBのオンチップシステムRAM、2MBの組み込み不揮発性メモリ、広帯域バス上の大容量32kB Iキャッシュおよび32kB Dキャッシュ、そしてデベロッパーが高性能かつ電力効率の高い製品を開発するためのマルチプロトコル無線が搭載されている。

「現在のスマートデバイスは電力消費の激しいクラウドコンピューティングに大きく依存していますが、Apollo330 Plusシリーズは真のエッジAI処理を可能にすることで、まったく新しい機会を生み出します。」と、アンビックのCEOである江坂文秀 (Fumihide Esaka) は述べている。「このことにより、メーカーは家庭、オフィス、工場向けに、より長持ちし、より反応の良いインテリジェントなデバイスを開発できるようになります。」

「産業やスマートホームをはじめとした市場全体で、魅力的な新しいエッジAIアプリケーションが次々と登場する中、エッジで超低消費電力のAI処理を直接可能にすることは、変革につながります。」と、ArmのIoTライン・オブ・ビジネス担当セグメントマーケティング担当バイスプレジデントであるローレンス・ブライアント (Laurence Bryant) は述べている。「アンビックは、Armを基盤とするこの新しいソリューションにより、幅広いユースケースにわたってリアルタイムのインテリジェンスを提供できる、よりスマートで効率的なデバイスの実現に向けた道筋を切り開いています。」

Apollo330 Plusシリーズには3つのバリエーションがある。

ワイヤレス接続機能のないApollo330 Plusベースモデルは、ウェアラブル、医療/ヘルスケア、スマートホーム向けの豊富な周辺機器セットを提供し、デベロッパーが高度なセンサーベースのアプリケーションを簡単に作成できるようにする。

Apollo330 B Plusは、Apollo330 Plusを拡張し、Bluetooth ® Low Energy (BLE) をサポートし、幅広い接続周辺機器とオーディオアプリケーションに対応する

Plusは、Apollo330 Plusを拡張し、Bluetooth Low Energy (BLE) をサポートし、幅広い接続周辺機器とオーディオアプリケーションに対応する Apollo330M Plusは、さらにIEEE 802.15.4、Thread、Matterのマルチプロトコル無線にも対応しており、次世代のスマートホーム、スマートメーター、産業用エッジデバイス間の低消費電力の相互運用メッシュネットワークを可能にする



その合理化されたマルチコアアーキテクチャは、妥協のない無線性能を実現する強力なアプリケーションプロセッサと専用のネットワークコプロセッサで構成されている。 この設計により開発が簡素化されると同時に、最大+14dBmの堅牢な信号強度、強化された無線感度を実現する、妥協のないマルチプロトコル無線性能が提供される。

革新的なセキュアスポット (secureSPOT®) 3.0機能は、ArmのTrustZone®テクノロジーをベースに、Apollo330 PlusシリーズSoCをさらに強化し、接続されたデバイスによって送信・処理されるデータの完全性と機密性を確保する。 これらのSoCは、セキュアブートやセキュアファームウェアアップデートなどのハードウェアベースのセキュリティメカニズムにより、不正アクセスや悪意のある攻撃に対して強固な保護を提供し、さまざまなアプリケーションで安全に展開することが可能となる。

アンビックのポートフォリオに新たに追加されたApollo330 Plus SoCシリーズは、エッジにおける超低消費電力AI処理の新たな基準となる。 より多くの接続性、セキュリティ、幅広い一連の周辺機器インターフェース、そして複数のパッケージオプションを備えたこれらのSoCは、エッジデバイスに高度でエネルギー効率の高いAIソリューションを実装するために必要なツールをデベロッパーに提供する。

Apollo330 Plus SoCシリーズを閲覧し、エンベデッド・ワールド (Embedded World) 2025でアンビックのチームとのミーティングを予約してアンビックを来訪されたい。

アンビックについて

当社の使命は、超低消費電力半導体ソリューションを提供することで、インテリジェンス (人工知能 (AI) およびそれを超えたもの) をあらゆる場所で実現することである。 当社は、消費電力が最も深刻な課題となるエッジで、お客様が人工知能コンピューティングを実現できるようにしている。 特許取得済みの独自技術であるサブスレッショルドパワー最適化技術 (SPOT) を基盤とする当社の技術革新は、従来の半導体設計と比較して消費電力を根本的に数倍改善する。 当社は現在までに2億6,000万以上のデバイスに電力を供給している。 詳しくは、www.ambiq.com を参照されたい。

本発表に関する写真はこちらから入手可能:

