Ambiq demokratisiert Edge AI mit den SoCs der Apollo330 Plus Serie

AUSTIN, Texas, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq®, ein führender Anbieter von Ultra-Low-Power-Halbleiterlösungen, die die erheblichen Herausforderungen des Stromverbrauchs von konventionellen und KI-Rechnern im Edge-Umfeld meistern, stellt die Apollo330 Plus System-on-Chip (SoC) Serie vor. Die Serie besteht aus dem Basismodell Apollo330 Plus, dem Apollo330B Plus, und dem Apollo330M Plus, die jeweils eine Vielzahl von Peripheriegeräten und Konnektivitätsoptionen für das Gesundheitswesen, für Smart Homes und Gebäude, für industrielle Edge-Anwendungen und vieles mehr bieten, um Always-on und Echtzeit-KI im Edge-Umfeld zu ermöglichen.

Wichtige Features:

Bis zu 250 MHz Arm ® Cortex ® -M55 Anwendungsprozessor mit turboSPOT ® und Arm ® Helium™-Technologie

Cortex -M55 Anwendungsprozessor mit turboSPOT und Arm Helium™-Technologie 48/96 MHz Arm Cortex-M4F Netzwerkprozessor und Multiprotokoll- Funkeinheit (in drahtlosen Produktoptionen)

Mehr als 16-mal schnellere Leistung und geringere Latenzzeit sowie 30-mal bessere KI-Energieeffizienz als vergleichbare Lösungen auf der Grundlage von Cortex-M-Prozessoren der vorherigen Generation

Digitales PDM-Mikrofon mit extrem niedrigem Stromverbrauch für eine wirklich immer verfügbare Stimme

Mehrere Paket- und Konnektivitätsoptionen wie Bluetooth® Low Energy, Matter und Thread für verschiedene Edge-Geräte



Die Apollo330 Plus-Serie wurde speziell entwickelt, um KI-Inferencing in Echtzeit auf Geräten zu ermöglichen. Auf der Grundlage der Ambiq-eigenen SPOT®-Plattform (Subthreshold Power Optimized Technology) erreicht sie eine bis zu 16-mal schnellere Leistung und eine bis zu 30-mal bessere KI-Energieeffizienz im Vergleich zu ähnlichen Lösungen, die auf Cortex-M-Prozessoren der vorherigen Generation basieren.

Die Apollo330 Plus Architektur nutzt den Arm Cortex-M55 Prozessor mit Arm Helium Technologie zur KI-Beschleunigung und verarbeitet bis zu 8 MACs pro Zyklus. Die Apollo330 Plus-Serie umfasst 2 MB On-Chip-System-RAM, 2 MB eingebetteten nicht-flüchtigen Speicher, einen großen 32-kB-I-Cache und 32-kB-D-Cache auf einem breiten Bus sowie ein Multiprotokoll-Funkgerät, das Entwicklern die Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Produkte ermöglicht.

„Während die heutigen intelligenten Geräte stark auf leistungshungriges Cloud-Computing angewiesen sind, eröffnet die Apollo330 Plus-Serie ganz neue Möglichkeiten, indem sie echte Edge-KI-Verarbeitung ermöglicht“, sagt Fumihide Esaka, CEO von Ambiq. „Dies ermöglicht es den Herstellern, langlebigere, reaktionsschnellere und intelligentere Geräte für Haushalte, Büros und Fabriken zu entwickeln.“

„Mit einer wachsenden Anzahl neuer und überzeugender Edge-KI-Anwendungen, die in verschiedenen Märkten wie Industrie und Smart Home entstehen, wird die KI-Verarbeitung mit extrem niedrigem Stromverbrauch direkt am Edge eine transformative Wirkung haben,“ sagte Laurence Bryant, VP Segment Marketing, IoT Line of Business bei Arm. „Mit dieser neuen Lösung, die auf Arm basiert, ebnet Ambiq den Weg für intelligentere und effizientere Geräte, die in einer Vielzahl von Anwendungsfällen Echtzeit-Intelligenz liefern können.“

Die Apollo330 Plus-Serie bietet drei Versionen:

Das Apollo330 Plus Basismodell ohne drahtlose Konnektivität bietet eine Vielzahl von Peripheriegeräten für Wearables, Medizin/Gesundheitspflege und Smart Home, mit denen Entwickler auf einfache Weise anspruchsvolle sensorgestützte Anwendungen erstellen können.

Das Apollo330 B Plus erweitert das Apollo330 Plus mit Bluetooth ® Low Energy (BLE) Unterstützung für eine große Auswahl an angeschlossenen Peripheriegeräten und Audioanwendungen

Plus erweitert das Apollo330 Plus mit Bluetooth Low Energy (BLE) Unterstützung für eine große Auswahl an angeschlossenen Peripheriegeräten und Audioanwendungen Das Apollo330M Plus bietet darüber hinaus Multiprotokoll-Funkunterstützung für IEEE 802.15.4, Thread und Matter und ermöglicht so die Interoperabilität von Mesh-Netzwerken mit geringem Stromverbrauch zwischen Smart-Home-, Smart-Meter- und industriellen Edge-Geräten der nächsten Generation



Seine schlanke Multi-Core-Architektur umfasst einen leistungsstarken Anwendungsprozessor und einen dedizierten Netzwerk-Coprozessor für kompromisslose Funkleistung. Das Design vereinfacht die Entwicklung und bietet gleichzeitig eine kompromisslose Multiprotokoll-Funkleistung mit einer robusten Signalstärke von bis zu +14dBm und einer verbesserten Funkempfindlichkeit.

Innovative secureSPOT® 3.0-Funktionen, die auf der TrustZone®-Technologie von Arm basieren, verbessern die SoCs der Apollo330 Plus Serie weiter und gewährleisten die Integrität und Vertraulichkeit der von den angeschlossenen Geräten übertragenen und verarbeiteten Daten. Mit hardwarebasierten Sicherheitsmechanismen wie sicherem Boot und sicheren Firmware-Updates bieten diese SoCs einen robusten Schutz vor unbefugtem Zugriff und böswilligen Angriffen und ermöglichen einen sicheren Einsatz in verschiedenen Anwendungen.

Als jüngste Ergänzung des Ambiq-Portfolios setzt die Apollo330 Plus-SoC-Serie einen neuen Standard für KI-Verarbeitung mit extrem niedrigem Stromverbrauch im Edge-Bereich. Mit mehr Konnektivität, Sicherheit, einer größeren Anzahl von Peripherieschnittstellen und mehreren Paketoptionen bieten diese SoCs Entwicklern die Werkzeuge, die sie für die Implementierung anspruchsvoller, energieeffizienter KI-Lösungen in Edge-Geräten benötigen.

Informieren Sie sich über die Apollo330 Plus SoC-Serie, und besuchen Sie Ambiq auf der Embedded World 2025, indem Sie ein Treffen mit dem Team buchen.

Über Ambiq

Unser Ziel ist es, Intelligenz (künstliche Intelligenz (KI) und darüber hinaus) überall zu ermöglichen, indem wir Halbleiterlösungen mit dem geringsten Stromverbrauch anbieten. Wir ermöglichen es unseren Kunden, Rechenleistung für künstliche Intelligenz in den Edge-Bereichen bereitzustellen, in denen der Stromverbrauch die größten Herausforderungen darstellt. Unsere Technologieinnovationen, die auf der patentierten und geschützten Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT) basieren, ermöglichen eine mehrfache Verbesserung des Stromverbrauchs gegenüber herkömmlichen Halbleiterdesigns. Wir haben heute über 260 Millionen Geräte mit Strom versorgt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiq.com.

Kontakt

Charlene Wan

VP of Branding, Marketing, and Investor Relations

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/caa4645a-4944-4bf7-b13b-0a3177b7d62c

