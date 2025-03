La CCC franchit une étape clé dans le cadre d'un contrat de 2,85 milliards de dollars visant à prolonger la durée de vie d'un réacteur CANDU® en Roumanie

OTTAWA, Ontario, 04 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est fière d'annoncer l'approbation par le gouvernement du Canada du contrat de 2,85 milliards de dollars visant à prolonger la durée de vie du réacteur CANDU® de l'unité 1 de la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie. Cette approbation constitue une étape importante du projet, qui a été attribué Nuclearelectrica S.A. (SNN), l'exploitant national d'énergie nucléaire de la Roumanie, à la CCC et à Candu Energy, une entreprise d'AtkinsRéalis, dans le cadre d'un consortium avec Ansaldo Nucleare et Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

La CCC facilitera les aspects essentiels du processus contractuel, notamment la gestion des paiements d'étape, et veillera, avec le consortium, à ce que le réacteur continue de fournir un flux d'électricité ininterrompu et sans émissions aux foyers et aux entreprises roumains.

La centrale de Cernavoda est l'unique centrale nucléaire de Roumanie, contribuant à hauteur d'environ 20 % à la production d'électricité du pays. Elle abrite actuellement deux réacteurs CANDU, les unités 1 et 2, d'une capacité installée de plus de 700 MW chacun, qui produisent tous deux 10 millions de MWh d'électricité par an. Depuis leur mise en service, en 1996 et 2007 respectivement, les réacteurs ont permis à la Roumanie d'éviter plus de 225 millions de tonnes d'émissions de CO2. La remise en état de l'unité 1 renforcera non seulement l'infrastructure énergétique propre de la Roumanie, mais renforcera également le leadership mondial du Canada dans le domaine de l'énergie nucléaire.

La technologie canadienne CANDU est depuis longtemps reconnue comme un chef de file mondial dans le domaine de la production d'énergie nucléaire. Les réacteurs CANDU, qui signifient " CANada Deuterium Uranium ", utilisent de l'eau lourde (oxyde de deutérium) comme modérateur et caloporteur, ce qui leur permet d'utiliser de l'uranium naturel comme combustible. Cette conception innovante offre plusieurs avantages, notamment la flexibilité et l'efficacité du combustible, tout en mettant l'accent sur la sécurité et la fiabilité. Les réacteurs CANDU ont été exportés avec succès dans des pays du monde entier, mettant en évidence l'expertise du Canada dans l'exploitation de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité durable

Depuis plus de 75 ans, la CCC opère au carrefour du commerce et des relations internationales pour aider les entreprises canadiennes et les gouvernements étrangers à établir des relations contractuelles fructueuses. Pour en savoir plus, contactez l'équipe de la CCC.

"Cette approbation du gouvernement canadien représente une étape clé dans un projet qui alimentera non seulement un avenir durable pour la Roumanie, mais qui renforcera également les relations bilatérales entre nos deux pays." - Christian Dechamplain, directeur principal du développement des affaires, CCC.

