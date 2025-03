Basil Bangs lance son site Web canadien et offre au Canada des produits de vie en plein air haut de gamme.

MONTRÉAL, 04 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Basil Bangs, la célèbre marque australienne de style de vie en plein air, est heureuse d'annoncer le lancement de son site Web canadien dédié, basilbangs.ca , rendant sa collection haut de gamme de parasols de patio, de plage, de couvertures de pique-nique et d'articles essentiels pour l'extérieur plus accessible que jamais aux clients à travers le Canada. Que vous profitiez de week-ends au chalet à Muskoka, que vous vous détendiez sur les plages de l'île de Vancouver ou que vous aménagiez un élégant espace extérieur à Montréal ou à Toronto, les produits soigneusement conçus de Basil Bangs sont conçus pour rehausser les expériences de plein air d'un océan à l'autre.

Le style australien emblématique des activités de plein air s'installe au Canada

Depuis sa création en 2009, Basil Bangs a redéfini la vie en plein air en misant sur des matériaux de qualité supérieure, un design réfléchi et une esthétique intemporelle. Dirigée par Mike Durante et Krista Huebner, le couple à la tête de la marque, celle-ci s'est forgé une réputation mondiale grâce à ses produits de haute qualité et performants qui allient beauté et fonctionnalité.

Le lancement de basilbangs.ca marque une étape importante, offrant directement aux clients canadiens le mélange caractéristique de Basil Bangs de design audacieux, de savoir-faire supérieur et de durabilité. Des parasols de luxe conçus pour résister aux éléments aux parasols de plage colorés conçus pour les aventures estivales, Basil Bangs propose une gamme de produits d'extérieur haute performance qui allient style et fonctionnalité.

« Nous sommes ravis d'introduire Basil Bangs au Canada », a déclaré Mike Durante, cofondateur de Basil Bangs. « Nos produits sont conçus pour améliorer la vie en plein air, qu'il s'agisse d'une fin de semaine au chalet, d'une rencontre entre amis dans le jardin ou d'un pique-nique au parc. Nous sommes impatients de voir les Canadiens adopter nos designs et profiter au maximum de leurs espaces extérieurs. »

Des produits d'extérieur haut de gamme

Des journées d'été ensoleillées aux après-midis d'automne frais, la collection d'articles pour l'extérieur de Basil Bangs, soigneusement sélectionnée, est conçue pour toutes les occasions :

Parasols – Alliant un design intemporel à des matériaux durables, les parasols de Basil Bangs sont dotés de fixations de qualité marine, de toiles UPF50+ et de cadres résistants au vent pour une performance durable.

– Alliant un design intemporel à des matériaux durables, les parasols de Basil Bangs sont dotés de fixations de qualité marine, de toiles UPF50+ et de cadres résistants au vent pour une performance durable. Parasols de plage – Légers mais durables, ces parasols de plage sont disponibles dans une gamme d'imprimés audacieux et de couleurs vives, offrant une protection solaire ultime.

– Légers mais durables, ces parasols de plage sont disponibles dans une gamme d'imprimés audacieux et de couleurs vives, offrant une protection solaire ultime. Couvertures de pique-nique – Conçues pour l'aventure, les tapis de pique-nique étanches et imperméables offrent confort, commodité et facilité de transport, parfaites pour tout, des sorties en famille aux festivals de musique.

– Conçues pour l'aventure, les tapis de pique-nique étanches et imperméables offrent confort, commodité et facilité de transport, parfaites pour tout, des sorties en famille aux festivals de musique. Poufs – Parfaits pour se détendre à l'intérieur comme à l'extérieur, les poufs de Basil Bangs offrent un confort polyvalent, des designs élégants et des matériaux durables, ce qui en fait un complément essentiel à toute terrasse, jardin ou espace de vie.

Parasols commerciaux : la solution d'ombrage parfaite pour les entreprises

Conçus pour répondre aux exigences de l'hôtellerie, des centres de villégiature et des espaces de restauration en plein air, les parasols commerciaux de Basil Bangs allient durabilité supérieure, résistance au vent et esthétique élégante. Dotés d'une construction certifiée par des ingénieurs, de matériaux de qualité marine et de cadres en aluminium renforcé, ces parasols offrent des solutions d'ombrage fiables pour les environnements à forte fréquentation. Des terrasses de restaurant aux bords de piscine d'hôtel, les parasols commerciaux de Basil Bangs offrent des performances durables et un style intemporel, garantissant aux entreprises de pouvoir offrir confort et protection à leurs clients dans n'importe quel environnement.

Achetez maintenant : des articles de vie en plein air haut de gamme, livrés partout au Canada

Avec le lancement de basilbangs.ca, les clients de tout le Canada peuvent désormais acheter la collection d'articles de maison d'extérieur haut de gamme de Basil Bangs avec une expédition locale, une livraison rapide et un accès facile aux dernières collections de la marque. Que vous adoptiez la vie de chalet en Ontario, la culture de la plage en Colombie-Britannique ou les réceptions dans le jardin au Québec, Basil Bangs a ce qu'il vous faut.

Pour découvrir la collection et vivre le style de vie en plein air caractéristique de Basil Bangs, visitez le site Web canadien de Basil Bangs .

Pour les demandes des médias, les images haute résolution ou les interviews, veuillez contacter :

Nüline Distribution

Distributeur de Basil Bangs au Canada

Courriel : info@nulinedistribution.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eef5ae0f-64f3-45c1-9598-66f958137bf5/fr

