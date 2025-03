Anaqua 任命 Justin P. Crotty 為行政總裁接替 Bob Romeo

波士頓, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的創新和知識產權(IP)管理技術解決方案和服務供應商 Anaqua,於今天宣布 Bob Romeo 將於 2025 年 4 月 1 日退休,並將由 Justin P. Crotty 接任行政總裁。 Romeo 領導公司十年後,將以投資者身份參與 Anaqua 的持續發展,並擔任 Anaqua 董事會成員。

Crotty 於 2016 年加入 Anaqua 擔任財務總監,並於 2018 年獲任命為營運總監至今。 他在任期內履行監督關鍵職能的職責,如托管服務和商業營運,並成功帶領及整合了十項收購,以實現 Anaqua 作為其客戶的整合平台的價值主張。 除了身兼營運職責外,他將會在新擁有者 Nordic Capital 的管理下繼續擔任董事會成員。 此外,Crotty 還擔任客戶和潛在客戶的行政贊助人,並且是全球最大的自願集體權利組織 Copyright Clearance Center 的董事會成員。

在加入 Anaqua 之前,Crotty 是管理諮詢公司 Oliver Wyman 的合夥人,為私募股權和企業客戶提供有關軟件、資訊和服務業務發展和併購計劃的建議。 Crotty 還曾在私募股權、投資銀行和企業發展領域擔任高級職位,並在美國、歐洲和亞洲工作。

Crotty 就他的任命表示:「能夠與我們卓越的領導團隊、員工和客戶攜手領導 Anaqua ,這是我的一大榮幸。 Anaqua 在 Bob 的領導下蓬勃發展,我們期待著在新擁有者 Nordic Capital 的支持下迎接下一個發展階段。 在 Nordic Capital 的支持下,我們將進一步提升我們以技術為重的解決方案,加速全球業務的拓展,並推動營運上的卓越,一切都是為了最終惠及我們的客戶。」

Bob Romeo 表示:「我為過去十年服務 Anaqua 而感到自豪和榮幸。 Anaqua 是一間出色的企業,擁有最優秀的客戶、行業中最有才華的員工,以及非常光明的未來。 我有幸在過去近十年期間與 Justin 每日共事。 他對業務的深厚知識、對客戶的承諾、在建立高效能團隊方面的成功以及商業敏銳度,使他能夠帶領 Anaqua 邁向新高峰。 我為 Anaqua 的新篇章感到興奮。」

Nordic Capital Advisors 技術與支付部門合夥人及主管 Fredrik Näslund 說:「Bob Romeo 在將 Anaqua 定位為創新和知識產權管理技術解決方案的領先供應商方面作出了卓越的貢獻。 在他的領導下,公司建立了良好的的成功記錄,贏得了美國頂級品牌和主要專利持有者的信任。 在我們迎接 Anaqua 旅程的新階段時,我們對與 Justin P. Crotty 的合作感到興奮。 董事會對他的能力充滿信心,認為他能夠推動增長,因同時 Anaqua 將繼續鞏固其作為創新為本行業領先平台的地位。」

關於 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家主要面向大型企業和律師事務所的綜合知識產權(IP)管理技術解決方案和服務的優質供應商。 其 IP 管理軟件解決方案 AQX 和 PATTSY WAVE® 均提供具有大數據分析和技術支援服務的最佳實踐工作流程,以創建一個智能環境,旨在為 IP 策略提供資訊,支持 IP 決策,並簡化 IP 營運,為每個細分領域客戶的需求提供量身訂製的解決方案。 如今,近一半的美國前 100 名專利伸請者和全球品牌,以及全球各地愈來愈多的律師事務所使用 Anaqua 的解決方案。 超過二百萬名 IP 管理人員、律師、律師助理、管理者和創新者使用 Anaqua 平台滿足其 IP 管理需求。 Anaqua 的全球業務總部位於波士頓,同時在美國、歐洲和亞太地區設有辦事處。 如需了解更多資訊,請瀏覽 anaqua.com 或在 Anaqua's LinkedIn 上關注我們的動態。

公司聯絡人:

Nancy Hegarty

營銷副總裁

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

