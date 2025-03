Anaqua 任命 Justin P. Crotty 接替 Bob Romeo 担任首席执行官

波士顿, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新与知识产权 (IP) 管理技术解决方案及服务的领先提供商 Anaqua 今日宣布,Bob Romeo 将于 2025 年 4 月 1 日退休,Justin P. Crotty 将接替其担任首席执行官。 Romeo 在过去十年间一直担任公司的掌舵人,未来他将以投资者身份和董事会成员的角色,继续参与 Anaqua 的持续发展。

Crotty 于 2016 年加入 Anaqua,担任首席财务官,并于 2018 年被任命为首席运营官,目前仍在担任该职务。 在任职期间,他负责监管托管和商业运营等关键职能,领导并成功整合了十起并购交易,为客户兑现了 Anaqua 作为综合平台的价值主张。 除运营职责外,他还将继续在新东家 Nordic Capital 的董事会任职。 此外,Crotty 还担任客户和潜在客户的执行顾问,并兼任全球最大的自愿性集体权利组织 Copyright Clearance Center 的董事会成员。

在加入 Anaqua 之前,Crotty 是管理咨询公司 Oliver Wyman 的合伙人,为私募股权和企业客户提供涉及软件、信息和服务业务的增长及并购计划的咨询服务。 Crotty 还曾在美国、欧洲和亚洲的私募股权、投资银行和企业发展领域担任高级职务。

对于此次任命,Crotty 表示:“能够领导 Anaqua,并与我们出色的领导团队、员工和客户携手共进,我深感荣幸。 在 Bob 的带领下,Anaqua 发展迅猛,我们期待在新东家 Nordic Capital 的支持下开启新的增长篇章。 在 Nordic Capital 的支持下,我们将进一步提升以技术为驱动的解决方案,加速我们的全球业务布局,并推动卓越运营,所有这些举措都是为了我们客户的最终利益。”

Bob Romeo 表示:“过去十年为 Anaqua 服务,我深感自豪与荣幸。 Anaqua 是一家卓越的企业,拥有最杰出的客户群体、业内顶尖的人才团队以及一片光明的发展前景。 近十年来,我有幸每日与 Justin 并肩工作。 他对业务的深刻洞察、对客户的坚定承诺、在打造高绩效团队方面的卓越成就以及出色的商业智慧,使他成为引领 Anaqua 开创新局面的不二人选。 我对 Anaqua 的下一篇章充满期待。”

“Bob Romeo 在将 Anaqua 打造成创新与 IP 管理技术解决方案的领先提供商方面做出了杰出贡献。 在他的领导下,公司取得了骄人的业绩,并赢得了美国顶级品牌和主要专利持有者的信赖。 随着 Anaqua 迈入新的发展阶段,我们期待与 Justin P. Crotty 携手合作。 Anaqua 将继续巩固其作为创新驱动型行业领先平台的地位,董事会对他推动公司发展的能力充满信心。” Nordic Capital Advisors 合伙人兼技术与支付负责人 Fredrik Näslund 表示。

关于 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家主要面向大型企业和律师事务所的综合知识产权 (IP) 管理技术解决方案及服务的优质提供商。 其 IP 管理软件解决方案 AQX® 和 PATTSY WAVE® 均提供具有大数据分析和技术支持服务的最佳实践工作流程,以创建一个智能环境,旨在为 IP 战略提供信息,支持 IP 决策,并简化 IP 运营,为每个细分领域客户的需求提供量身定制的解决方案。 如今,近一半的美国前 100 大专利申请者和全球品牌,以及全球各地越来越多的律师事务所使用 Anaqua 的解决方案。 超过两百万名 IP 管理人员、律师、律师助理、管理者和创新者依托该平台满足其 IP 管理需求。 Anaqua 的全球业务总部位于波士顿,同时在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚设有办事处。 如需了解更多信息,请访问 anaqua.com 或关注 Anaqua LinkedIn 账号。

公司联络人:

Nancy Hegarty

市场营销副总裁

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com







Legal Disclaimer:

