Anaqua Nomeia Justin P. Crotty como CEO sucessor de Bob Romeo

BOSTON, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Anaqua, fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de inovação e propriedade intelectual (IP), anunciou hoje que Bob Romeo se aposentará no dia 1º de abril de 2025 e Justin P. Crotty o sucederá como CEO. Romeo, que lidera a empresa há dez anos, participará do crescimento contínuo da Anaqua como investidor e atuando no Conselho de Administração da Anaqua.

Crotty ingressou na Anaqua em 2016 como Diretor Financeiro e foi nomeado COO em 2018, seu cargo atual. Durante seu mandato, ele supervisionou funções críticas, como hospedagem e operações comerciais, e liderou e integrou com sucesso dez aquisições para cumprir a proposta de valor da Anaqua de ser uma plataforma integrada para seus clientes. Além das responsabilidades operacionais, ele continuará a atuar no conselho sob os novos proprietários da Nordic Capital. Além disso, Crotty também é patrocinador executivo de clientes e clientes em potencial e é membro do conselho do Copyright Clearance Center, a maior organização voluntária de direitos coletivos do mundo.

Antes da Anaqua, Crotty foi Sócio da empresa de consultoria de gestão Oliver Wyman, assessorando clientes de private equity e corporativos em iniciativas de crescimento e M&A envolvendo negócios de software, informações e serviços. Crotty também ocupou cargos seniores em private equity, bancos de investimento e desenvolvimento corporativo nos EUA, Europa e Ásia.

Crotty comentou sobre sua nomeação: “É uma honra liderar a Anaqua em parceria com nossa incrível equipe de liderança, funcionários e clientes. A Anaqua prosperou sob a liderança de Bob, e estamos prontos para a nossa próxima fase de crescimento com nossos novos proprietários, a Nordic Capital. Com o apoio da Nordic Capital, iremos aprimorar ainda mais nossas soluções baseadas em tecnologia, acelerar a nossa presença global e impulsionar a excelência operacional, tudo para o benefício final dos nossos clientes.”

Bob Romeo comentou: “Estou orgulhoso e honrado de ter feito parte da Anaqua na última década. A Anaqua é uma empresa fantástica, com os melhores clientes, funcionários mais talentosos do setor e um futuro muito brilhante. Tive o privilégio de trabalhar ao lado de Justin diariamente durante quase dez anos. Seu conhecimento dos negócios, compromisso com os clientes, sucesso na criação de equipes de alto desempenho e perspicácia nos negócios o posiciona de forma única para levar a Anaqua a novos patamares. Estou animado com o próximo capítulo da Anaqua.”

"Bob Romeo fez um excelente trabalho ao posicionar a Anaqua como provedora líder de soluções de tecnologia de inovação e gerenciamento de IP. Sob sua liderança, a empresa criou um forte histórico de sucesso, conquistando a confiança das principais marcas e principais detentores de patentes dos EUA. Estamos bastante animados em poder colaborar com Justin P. Crotty na transição para a próxima fase da jornada da Anaqua. O conselho está confiante na sua capacidade de impulsionar o crescimento, com a Anaqua continuando a solidificar sua posição de plataforma líder das indústrias impulsionadas pela inovação", disse Fredrik Näslund, Sócio e Chefe de Tecnologia e Pagamentos da Nordic Capital Advisors.

Sobre a Anaqua

A Anaqua, Inc. é fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de propriedade intelectual integrada (IP) para corporações e escritórios de advocacia. Suas soluções de software de gerenciamento de IP, AQX® e PATTSY WAVE®, oferecem fluxos de trabalho de melhores práticas com análise de big data e serviços habilitados para tecnologia para a criação de um ambiente inteligente projetado para informar a estratégia de IP, permitir a tomada de decisões de IP e simplificar as operações de IP, adaptadas às necessidades de cada segmento. Atualmente quase metade dos 100 principais candidatos a patentes e marcas globais dos EUA, bem como um número crescente de escritórios de advocacia em todo o mundo, usam as soluções da Anaqua. Mais de dois milhões de executivos de IP, advogados, assistentes jurídicos, administradores e inovadores usam a plataforma para suas necessidades de gerenciamento de IP. As operações globais da empresa estão localizadas na sede em Boston, além dos escritórios nos EUA, Europa, Ásia e Austrália. Para mais informações, visite anaqua.com, ou o LinkedIn da Anaqua.

Contato com a Empresa:

Nancy Hegarty

VP, Marketing

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.