Anaqua Melantik Justin P. Crotty sebagai Ketua Pegawai Eksekutif menggantikan Bob Romeo

BOSTON, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, penyedia penyelesaian dan perkhidmatan teknologi pengurusan inovasi dan harta intelek (IP) yang terkemuka, hari ini mengumumkan bahawa Bob Romeo akan bersara mulai 1 April 2025 dan Justin P. Crotty akan menggantikannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Romeo, yang telah menerajui syarikat selama sepuluh tahun akan terus mengambil bahagian dalam pertumbuhan berterusan Anaqua sebagai pelabur dan berkhidmat dalam Lembaga Pengarah Anaqua.

Crotty menyertai Anaqua pada tahun 2016 sebagai Ketua Pegawai Kewangan dan dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi pada tahun 2018, iaitu peranan beliau sekarang. Sepanjang tempoh perkhidmatannya, beliau telah menyelia fungsi kritikal seperti operasi pengehosan dan komersial serta memimpin dan berjaya menyepadukan sepuluh pemerolehan untuk menyampaikan cadangan nilai Anaqua sebagai platform bersepadu untuk pelanggannya. Sebagai tambahan kepada tanggungjawab operasi, beliau akan terus berkhidmat di lembaga pengarah di bawah pemilik baharu Nordic Capital. Tambahan pula, Crotty meluangkan masa sebagai penaja eksekutif untuk pelanggan dan prospek dan merupakan ahli lembaga pengarah di Copyright Clearance Center, organisasi hak kolektif sukarela terbesar di seluruh dunia.

Sebelum Anaqua, Crotty merupakan Rakan Kongsi di firma perunding pengurusan Oliver Wyman, menasihati pelanggan ekuiti swasta dan korporat mengenai pertumbuhan dan inisiatif M&A yang melibatkan perisian, maklumat serta perniagaan perkhidmatan. Crotty juga memegang jawatan kanan dalam ekuiti persendirian, perbankan pelaburan dan pembangunan korporat di A.S., Eropah dan Asia.

Mengenai pelantikannya, Crotty berkata: “Adalah satu penghormatan untuk memimpin Anaqua melalui kerjasama dengan pasukan kepimpinan, pekerja dan pelanggan kami yang luar biasa. Anaqua telah berkembang maju di bawah kepimpinan Bob dan kami menantikan fasa pertumbuhan seterusnya kami bersama pemilik baharu kami, Nordic Capital. Dengan sokongan Nordic Capital, kami akan mempertingkatkan lagi penyelesaian yang dipacu teknologi kami, mempercepatkan kehadiran global kami dan memacu kecemerlangan operasi. Semua ini adalah untuk faedah muktamad pelanggan kami.”

Bob Romeo memberi komen: “Saya bangga dan berbesar hati dapat berkhidmat dengan Anaqua selama sedekad yang lalu. Anaqua merupakan perniagaan yang hebat dengan pelanggan terbaik, pekerja paling berbakat dalam industri dan masa depan yang sangat cerah. Saya mempunyai peluang yang istimewa untuk bekerja bersama Justin setiap hari selama hampir sepuluh tahun. Pengetahuan beliau tentang perniagaan, komitmennya kepada pelanggan, kejayaannya dalam membina pasukan berprestasi tinggi dan kecekapan perniagaannya, secara unik meletakkan beliau sebagai calon yang tepat untuk membawa Anaqua ke tahap yang lebih tinggi. Saya teruja untuk melihat arus hala Anaqua seterusnya.”

"Bob Romeo telah melakukan kerja yang cemerlang dalam meletakkan Anaqua sebagai penyedia terkemuka inovasi dan penyelesaian teknologi pengurusan IP. Di bawah kepimpinannya, syarikat tersebut telah membina rekod kejayaan yang kukuh, memperoleh kepercayaan daripada jenama terkemuka AS dan pemegang paten terkemuka. Sambil kami beralih ke fasa seterusnya dalam perjalanan Anaqua, kami teruja untuk bekerjasama dengan Justin P. Crotty. Lembaga pengarah yakin dengan keupayaannya untuk memacu pertumbuhan kerana Anaqua terus mengukuhkan kedudukannya sebagai platform terkemuka untuk industri yang dipacu inovasi," kata Fredrik Näslund, Rakan Kongsi dan Ketua Teknologi & Pembayaran di Nordic Capital Advisors.

Perihal Anaqua

Anaqua, Inc. ialah pembekal utama penyelesaian dan perkhidmatan teknologi pengurusan harta intelek (IP) bersepadu untuk syarikat dan firma guaman. Penyelesaian perisian pengurusan IP, AQX® dan PATTSY WAVE®, kedua-duanya menawarkan aliran kerja amalan terbaik dengan analisis data besar dan perkhidmatan yang didayakan teknologi untuk mewujudkan persekitaran pintar yang direka untuk memaklumkan strategi IP, membolehkan pembuatan keputusan IP dan menyelaraskan operasi IP, disesuaikan dengan keperluan setiap segmen. Hari ini, hampir separuh daripada 100 pemfailan paten AS teratas dan jenama global, serta semakin banyak firma guaman di seluruh dunia menggunakan penyelesaian Anaqua. Lebih dua juta eksekutif IP, peguam, paralegal, pentadbir dan inovator menggunakan platform untuk keperluan pengurusan IP mereka. Operasi global syarikat beribu pejabat di Boston, dengan pejabat di seluruh AS, Eropah, Asia dan Australia. Untuk maklumat tambahan, sila layari anaqua.com atau di LinkedIn Anaqua.

Hubungan Syarikat:

Nancy Hegarty

Naib Presiden, Pemasaran

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

Legal Disclaimer:

