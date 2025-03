Anaqua, Bob Romeo 뒤를 이을 후임 CEO에 Justin P. Crotty 선임

보스턴, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 혁신 및 지적재산(IP) 관리 기술 솔루션 기업인 Anaqua는 현 CEO인 Bob Romeo가 2025년 4월 1일부로 퇴임하고 Justin P. Crotty가 그 뒤를 이어 CEO로 취임한다고 오늘 발표했다. 10년 동안 회사를 이끌어온 Romeo는 향후 투자자로서 Anaqua의 지속적인 성장에 참여하면서 Anaqua의 이사회에서 활동할 예정이다.

Crotty는 2016년 최고재무책임자 (CFO)로 Anaqua에 합류했으며, 2018년 COO (최고운영책임자)로 임명되어 현재 그 직책을 맡고 있다. 재임 기간 동안 호스팅 및 상업 운영과 같은 주요 기능을 감독했으며, 10건의 인수를 주도하고 성공적으로 통합 과정을 진행하며 고객을 위한 통합 플랫폼으로서 Anaqua의 가치 제안을 제공하는데 기여하였다. 그는 운영 책임과 더불어 새로운 소유주인 Nordic Capital의 이사회에서도 계속 활동할 예정이다. Crotty는 또한 고객과 잠재 고객을 위한 임원 후원자로서 시간을 보내고 있으며, 전 세계 최대 규모의 자발적 집단적 권리 단체인 Copyright Clearance Center의 이사회 멤버로 활동 중이다.

Anaqua에 입사하기 전에는 경영 컨설팅 회사인 Oliver Wyman의 파트너로 소프트웨어, 정보 및 서비스 비즈니스와 관련된 성장 및 M&A 이니셔티브에 대해 사모펀드 및 기업 고객에게 자문을 제공한 경험이 있다. 또한 미국, 유럽, 아시아에서 사모펀드, 투자은행, 기업 개발 분야에서 고위직을 역임하기도 했다.

Crotty는 자신이 후임 CEO로 내정된 것과 관련해 “뛰어난 경영진과 구성원, 그리고 고객과 함께 Anaqua를 이끌게 되어 영광이다. Anaqua는 Bob의 리더십 아래 지속적인 성공을 거두어 왔으며, 새로운 소유주인 Nordic Capital과 함께 다음 단계의 성장을 기대하고 있다. Nordic Capital의 지원을 통해 기술 중심 솔루션을 더욱 강화하고, 글로벌 입지를 가속화하며, 운영의 우수성을 추구할 것이며, 이 모든 것이 고객의 궁극적인 이익을 위한 것”이라고 강조하였다.

Bob Romeo는 “지난 10년간 Anaqua에서 근무한 것을 자랑스럽고 영광스럽게 생각한다. Anaqua는 최고의 고객과 업계에서 가장 재능 있는 직원, 그리고 매우 밝은 미래를 가진 환상적인 기업이다. Justin과는 거의 10년 동안 매일 함께 일할 수 있는 영광을 누려왔다. 비즈니스에 대한 지식, 고객에 대한 헌신, 높은 성과를 내는 팀 구축에 대한 성공, 비즈니스 통찰력을 바탕으로 Anaqua를 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있는 독보적인 위치에 있다고 본다. Anaqua의 다음 단계가 더욱 기대되는 이유다.”라고 밝혔다.

Nordic Capital Advisors의 파트너이자 기술 및 결제 부문 책임자인 Fredrik Näslund는 “Anaqua가 혁신 및 IP 관리 기술 솔루션의 선도적 기업으로 자리매김하는 과정에서 Bob Romeo 현 CEO는 탁월한 업적을 남겼다. 그의 리더십 아래 회사는 미국 최고의 브랜드와 주요 특허 보유자들의 신뢰를 얻으며 강력한 성공 실적을 구축하였다. Anaqua가 걸어갈 여정의 다음 단계로 전환하면서 Justin P. Crotty와 협력하게 되어 기대감이 크다. Anaqua가 계속해서 선도적인 플랫폼으로서의 입지를 굳혀 가는 가운데 이사회로선 그가 회사의 성장을 견인해갈 능력을 확신한다."고 밝혔다.

Anaqua 소개

Anaqua Inc.는 지적 재산(IP) 관리에 필요한 통합 기술 솔루션 및 서비스를 제공하는 프리미엄 기업이다. Anaqua의 AQX® 및 PATTSY WAVE® IP 관리 플랫폼은 모범 사례 워크플로우와 빅데이터 분석 및 기술 지원 서비스를 결합하여 IP 전략을 알리고, IP 의사 결정을 지원하며, IP 프로세스를 간소화하는 지능형 환경을 조성한다. 현재 미국 100대 특허 출원인 및 글로벌 브랜드 중 절반에 가까운 기업과 전 세계적으로 점점 더 많은 로펌이 Anaqua의 솔루션을 사용 중이다. 200만 명 이상의 IP 임원, 변호사, 패러리걸, 관리자 및 혁신가들이 이 플랫폼을 사용해 IP를 관리하고 있다. 미국 보스턴에 본사를 두고 있으며 미국, 유럽, 아시아, 호주에 지사를 운영 중이다. 보다 자세한 내용은 anaqua.com또는 LinkedIn을 방문해 확인해 보세요.

회사 연락처 정보:

Nancy Hegarty

VP, Marketing

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

