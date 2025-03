Anaqua ממנה את ג'סטין פ. קרוטי למנכ"ל - מחליף את בוב רומיאו

בוסטון, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Anaqua , ספקית מובילה של פתרונות ושירותים טכנולוגיים לניהול חדשנות וקניין רוחני (IP), הודיעה כי בוב רומיאו (Bob Romeo ) יפרוש ב-1 באפריל 2025 וג'סטין פ. קרוטי (Justin P. Crotty) יחליף אותו כמנכ"ל. רומיאו, שמוביל את החברה מזה עשור, ישתתף בהמשך צמיחתה של Anaqua כמשקיע וכן ישמש כדירקטור במועצת המנהלים של החברה.

קרוטי הצטרף ל-Anaqua ב-2016 כמנהל כספים ראשי ומונה למנהל תפעול ראשי ב-2018, תפקיד בו הוא משמש כיום. במהלך כהונתו, הוא פיקח על פונקציות קריטיות כמו אירוח ותפעול מסחרי והוביל ושילב בהצלחה עשר רכישות כדי לספק את הצעת הערך של Anaqua כפלטפורמה משולבת עבור לקוחותיה. בנוסף לאחריות התפעולית, הוא ימשיך לכהן בדירקטוריון תחת הבעלים החדשים Nordic Capital. יתר על כן, קרוטי מבלה זמן כספונסר בכיר עבור לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, והוא חבר מועצת המנהלים ב- Copyright Clearance Center, ארגון הזכויות הקולקטיביות הגדול ביותר בעולם.

לפני Anaqua, קרוטי היה שותף בחברת הייעוץ הניהולי Oliver Wyman, שם ייעץ לקרנות השקעה פרטיות ללקוחות פרטיים ותאגידיים לגבי יוזמות צמיחה ומיזוגים ורכישות הקשורות לעסקי תוכנה, מידע ושירותים. קרוטי שימש גם בתפקידים בכירים בקרנות השקעה פרטיות, בנקאות ממוקדת בהשקעות ופיתוח תאגידי, ועבד בארצות הברית, אירופה ואסיה.

קרוטי אמר על מינויו: "זה כבוד להוביל את Anaqua בשותפות עם צוות ההנהלה המדהים שלנו, העובדים והלקוחות. Anaqua שגשגה תחת הנהגתו של בוב, ואנו מצפים לשלב הבא של הצמיחה שלנו עם הבעלים החדשים שלנו, Nordic Capital. עם התמיכה של Nordic Capital, נשפר עוד יותר את הפתרונות מבוססי הטכנולוגיה שלנו, נאיץ את הנוכחות הגלובלית שלנו ונניע מצוינות תפעולית, כל אלה לטובת לקוחותינו".

בוב רומיאו הגיב: "אני גאה ומרגיש מכובד לשרת את Anaqua בעשור האחרון. Anaqua מהווה עסק פנטסטי עם הלקוחות הטובים ביותר, העובדים המוכשרים ביותר בתעשייה ועתיד מזהיר מאוד. הייתה לי הזכות לעבוד לצד ג'סטין על בסיס יומי במשך כמעט עשר שנים. הידע שלו בעסקים, המחויבות ללקוחות, ההצלחה בבניית צוותים שמציעים ביצועים גבוהים והחוש העסקי שלו מציבים אותו באופן ייחודי לקחת את Anaqua לגבהים חדשים. אני נרגש לקראת הפרק הבא של Anaqua".

"בוב רומיאו עשה עבודה יוצאת מן הכלל במיצוב Anaqua כספקית מובילה של פתרונות ושירותים טכנולוגיים לניהול חדשנות וקניין רוחני. תחת הנהגתו, החברה בנתה רקורד חזק של הצלחה, וזכתה לאמונם של מותגים מובילים בארה"ב ובעלי פטנטים מובילים. בעודנו עוברים לשלב הבא במסע של Anaqua, אנו נרגשים לשתף פעולה עם ג'סטין פ. קרוטי. מועצת המנהלים בטוחה ביכולתו להניע צמיחה בעוד Anaqua ממשיכה לבסס את מעמדה כפלטפורמה מובילה לתעשיות מונעות חדשנות", אמר פרדריק נאסלונד (Fredrik Näslund), שותף וראש תחום טכנולוגיה ותשלומים ב-Nordic Capital Advisors.

Anaqua, Inc היא ספקית מובילה של פתרונות ושירותים משולבים של טכנולוגיית ניהול קנין רוחני (IP). פלטפורמות ניהול הקניין הרוחני AQX® ו- PATTSY WAVE®מבית Anaqua משלבות זרימות עבודה מומלצות עם ניתוחי ביג דאטה ושירותים מבוססי טכנולוגיה כדי ליצור סביבה חכמה המיידעת אסטרטגיות קניין רוחני, מאפשרת החלטות קניין רוחני ומייעלת תהליכי קניין רוחני. כיום, כמעט מחצית מ-100 מבקשי הפטנטים הגדולים בארה"ב והמותגים העולמיים, כמו גם מספר גדל והולך של משרדי עורכי דין ברחבי העולם, משתמשים בפתרונות של Anaqua. יותר משני מיליון מנהלי קניין רוחני, עורכי דין, משפטנים, מנהלים וממציאים משתמשים בפלטפורמה לניהול הקניין הרוחני שלהם. מטה החברה נמצא בבוסטון, עם משרדים נוספים בארצות הברית, אירופה, אסיה ואוסטרליה. למידע נוסף, בקרו באתר anaqua.com או בלינקדאין של Anaqua.

