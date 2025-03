Anaqua nombra a Justin P. Crotty como director ejecutivo sucediendo a Bob Romeo

BOSTON, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, un proveedor líder de soluciones y servicios de tecnología de gestión de innovación y propiedad intelectual (IP), anunció hoy que Bob Romeo se retirará el 1ro. de abril de 2025 y Justin P. Crotty lo sucederá como director ejecutivo. Bob, que ha liderado la empresa desde hace diez años, participará en el crecimiento continuo de Anaqua como inversor y miembro del directorio de Anaqua.

Justin se unió a Anaqua en 2016 como director financiero y fue nombrado director de operaciones en 2018, un rol que desempeña actualmente. Durante su mandato, supervisó funciones críticas como operaciones comerciales y hospedaje y lideró e integró con gran éxito diez adquisiciones para cumplir con la propuesta de valor de Anaqua como una plataforma integrada para sus clientes. Además de las responsabilidades operativas, continuará como miembro del directorio bajo los nuevos propietarios de Nordic Capital. Además, Justin dedica tiempo como patrocinador ejecutivo para clientes y prospectos, y es miembro del directorio de Copyright Clearance Center, la organización de derechos colectivos voluntarios más grande del mundo.

Antes de Anaqua, Justin fue socio de la firma de consultoría de gestión Oliver Wyman, asesorando a clientes de capital privado y corporativos sobre iniciativas de crecimiento y fusiones y adquisiciones que involucran negocios de software, información y servicios. Justin también ocupó altos cargos en capital privado, banca de inversión y desarrollo corporativo trabajando en Estados Unidos, Europa y Asia.

Justin dijo acerca de su nombramiento: “Es un honor liderar Anaqua en asociación con nuestro increíble equipo de liderazgo, empleados y clientes. Anaqua ha prosperado bajo el liderazgo de Bob, y esperamos con entusiasmo nuestra próxima etapa de crecimiento con nuestros nuevos propietarios, Nordic Capital. Con el apoyo de Nordic Capital, mejoraremos aún más nuestras soluciones impulsadas por la tecnología, aceleraremos nuestra presencia global e impulsaremos la excelencia operativa, todo lo cual es para el máximo beneficio de nuestros clientes".

Comentó Bob Romeo: “Me siento orgulloso y honrado de haber servido a Anaqua durante la última década. Anaqua es una empresa fantástica con los mejores clientes, los empleados más talentosos del sector y un futuro muy brillante. Tuve el privilegio de trabajar junto a Justin a diario durante casi diez años. Su conocimiento del negocio, su compromiso con los clientes, su éxito en la creación de equipos de alto rendimiento y su perspicacia para los negocios lo posicionan de manera única para llevar a Anaqua a nuevas alturas. Estoy emocionado por el próximo capítulo de Anaqua ".

"Bob Romeo ha realizado un trabajo sobresaliente en el posicionamiento de Anaqua como proveedor líder de soluciones de tecnología de gestión de IP e innovación. Bajo su liderazgo, la empresa ha construido una sólida trayectoria de éxito, ganándose la confianza de las principales marcas estadounidenses y de los principales titulares de patentes. A medida que hacemos la transición a la siguiente etapa en la trayectoria de Anaqua, estamos muy contentos de colaborar con Justin P. Crotty. El directorio confía en su capacidad para impulsar el crecimiento a medida que Anaqua continúa solidificando su posición como plataforma líder para sectores impulsados por la innovación", dijo Fredrik Näslund, socio y jefe de tecnología y pagos de Nordic Capital Advisors.

Acerca de Anaqua

Anaqua, Inc. es un proveedor líder de soluciones y servicios de tecnología integrados para la gestión de propiedad intelectual (IP) para corporaciones y bufetes de abogados. Sus soluciones de software de gestión de IP, AQX® y PATTSY WAVE®, ofrecen flujos de trabajo basados en mejores prácticas con análisis de macrodatos y servicios habilitados para tecnología para crear un entorno inteligente diseñado para informar estrategias de PI, facilitar toma de decisiones de PI y agilizar las operaciones de PI, específicamente diseñadas para cada segmento. Hoy, casi la mitad de los 100 principales solicitantes de patentes y marcas globales de Estados Unidos, así como un creciente número de bufetes de abogados en todo el mundo utilizan las soluciones de Anaqua. Más de dos millones de ejecutivos, abogados, asistentes legales, administradores e innovadores de PI utilizan la plataforma para su gestión de PI. Las operaciones globales de la empresa tienen su sede en Boston, con oficinas en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia. Para más información visite, anaqua.com o en Anaqua's LinkedIn.

Contacto de la Empresa:

Nancy Hegarty

Vicepresidenta de marketing

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

