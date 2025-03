G&L Systemhaus entwickelt hochmoderne Streaming-Plattform für das EU-Parlament

Die EU lebt von sprachlicher und kultureller Vielfalt. Reden können nun im Original erfasst und auf Spanisch, Lettisch oder anderen EU-Sprachen geteilt werden.

KöLN, GERMANY, March 5, 2025 / EINPresswire.com / -- G&L Systemhaus, ein führender Systemintegrator und Managed Service Provider im Bereich Video- und Audiostreaming, hat erfolgreich eine leistungsfähige und skalierbare Streaming-Plattform für das Europäische Parlament implementiert. Die Plattform ermöglicht es, Live- und On-Demand-Inhalte mit hoher Zuverlässigkeit und Effizienz automatisiert zu erstellen und an ein multinationales Publikum zu übertragen.Herausforderung und LösungDas EU-Parlament benötigte eine flexible Streaming-Lösung, die es hunderten Mitarbeiter*innen ermöglicht, Live-Videos von Sitzungen noch während der Übertragung zu clippen und in verschiedenen Sprachen weiterzuverbreiten – etwa auf Social Media. G&L entwickelte eine modulare, hybride Infrastruktur aus On-Premise- und Multi-Cloud-Technologien für maximale Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Dank hardwarebeschleunigter Videocodierung, standortübergreifenden Clustern und intelligenter Lastverteilung vereint die Architektur Effizienz mit ökologischer Nachhaltigkeit.Die Plattform umfasst- Live-Streaming mit 30 Kanälen und 32 Audiospuren pro Kanal- Verteilung über Akamai CDN- Zulieferung an Social Media mit bis zu 200 verschiedenen Endpunkten- Energieeffiziente Encoder mit ARM-basierten CPUs von Ampere und ASIC-beschleunigter Hardware von NETINT zur Echtzeit-Transkodierung über das Norsk SDK- Hochverfügbare Architektur mit Verteilung auf drei Kundenlokationen, zwei carrier-neutrale Rechenzentren und zwei Cloud-Lokationen in Europa- Erweiterte Sicherheitsarchitektur mit ISO 27001-Zertifizierung, Zero-Trust-Identitätsmanagement und DDoS-Schutz- Kubernetes-basierte hybride Infrastruktur zur flexiblen Orchestrierung von Workloads- Benutzerfreundliches Clipping-Tool für maßgeschneiderte Veröffentlichungen weltweit- Observability für Streaming-Performance und Nutzerinteraktion durch Bitmovin-Analytics, CMCD-ergänzte CDN-Logs, sowie Visualisierung mit Grafana bei gezieltem Alerting und zeitgesteuertem Alert Routing- Langzeitarchivierung aller Events sowie Integration von Legacy-Content mit über 89.000 Videos aus 21.000 EventsVielseitige NutzungsmöglichkeitenDie Plattform ermöglicht eine effiziente und interaktive Nutzung durch verschiedene Akteure des EU-Parlaments:- Live-Übertragungen auf den Webseiten des Europäischen Parlaments, jeweils mit bis zu 32 Audiokanälen- Ringspeicher mit Platz für 7 Tage- Social Media Event-Subsets: Während der Livestreams können Social-Media-Editoren gezielt Zeitabschnitte und Sprachen auswählen. Ein Akteur streamt das Event beispielsweise mit französischem O-Ton in ganzer Länge auf Facebook, ein anderer nur für einen Einzelbeitrag mit spanischer Tonspur zu LinkedIn und ein dritter eine andere Wortmeldung auf Lettisch zu X/Twitter. Bis zu 200 unterschiedliche Kombinationen können so parallel ausgesendet werden- Subclipping individueller Redebeiträge: Abgeordnete können noch während der Liveübertragung ihre eigenen Redebeiträge gezielt als Clip extrahieren – in der gewünschten Sprache – und direkt auf Social Media veröffentlichen oder als MP4-Datei versendenZukunftssichere Lösung für eine digitale DemokratieDie von G&L entwickelte Plattform ermöglicht es dem EU-Parlament, Debatten, Sitzungen und Events in Echtzeit und höchster Qualität weltweit zugänglich zu machen. Die Architektur ist für zukünftige Entwicklungen ausgelegt und wird kontinuierlich optimiert und um Funktionen ergänzt.G&L ist ein führender Anbieter von Streaming- und Medientechnologie-Lösungen für Broadcaster, Netzbetreiber, OTT-Plattformen und Medienunternehmen. Mit Standorten in Köln, Berlin, München und Pleasanton, CA unterstützt G&L Kunden weltweit bei der Implementierung nachhaltiger Streaming-Workflows.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.