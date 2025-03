Temp Connect 全球擴展：僱主和求職者的職場轉型

Temp Connect 面向全球,以革命性使命改變人力資源行業,為現代勞動力提供創新解決方案

丹佛, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 重新定義人力資源的創新平台 Temp Connect,現榮幸宣佈於全球推出。 Temp Connect 縮短僱主和求職者之間的差距,為全球臨時和長工職位創造高效透明的招聘流程。

在全球推動影響力:

隨著工作市場因遙距工作、散工機會和全球招聘而不斷演變,Temp Connect 提供一個無縫且靈活的平台,簡化僱主和求職者的招聘過程。

Temp Connect 消除長期以來阻礙傳統人力資源實踐的障礙,使企業能夠與人才庫建立聯繫,同時為求職者提供更多的機會。

創新功能:

Temp Connect 以其友善設計和尖端技術脫穎而出,為僱主和求職者提供無縫體驗:

靈活且實惠的招聘廣告: 僱主可免費發布招聘廣告一次,並可根據其招聘需求選擇符合預算的實惠計劃。

僱主可免費發布招聘廣告一次,並可根據其招聘需求選擇符合預算的實惠計劃。 30 天職位發布: 每個職位發布將保持活躍一個月,將曝光率提升至最高,增加找到合適人選的機會。

每個職位發布將保持活躍一個月,將曝光率提升至最高,增加找到合適人選的機會。 即時職位匹配: 先進的演算法能迅速連接僱主與合資格求職者,從而縮短招聘時間。

先進的演算法能迅速連接僱主與合資格求職者,從而縮短招聘時間。 實時通知: 求職者會收到有關新機會的即時提醒,確保他們不會錯過任何潛在的工作。

求職者會收到有關新機會的即時提醒,確保他們不會錯過任何潛在的工作。 時間管理器: 經整合的時間追踪系統協助企業高效管理臨時工,簡化薪金和時間記錄流程。

經整合的時間追踪系統協助企業高效管理臨時工,簡化薪金和時間記錄流程。 方便易用的儀表板:僱主和求職者可以通過直觀的界面輕鬆管理申請、職位發布和聯繫。

這些功能使招聘和求職變得更快速、更創新和更高效,促進了各行業和地區之間具有意義的連繫。

Temp Connect 的願景:

Temp Connect 的基礎在於其使命,即徹底改革人力資源行業。 創始人 Christina Smith 受職場上累積的個人經歷啟發而創建平台,解決傳統人力資源中出現的低效和不公平做法。

Christina 解釋道:「Temp Connect 不僅僅是尋找工作或招聘人才,而是關於建立一個對每個人都有效的系統。 我們的目標是為人力資源行業帶來與 Uber 和 Lyft 對共享出行所做的同樣變革。」

里程碑與發展:

Temp Connect 自成立以來,由一個大膽的想法發展成為一個全球平台,連接了成千上萬的僱主和求職者。 Temp Connect 在全球推出,標誌著公司發展中的一個重要里程碑,開創了一個科技重新定義勞動力的新時代。

Temp Connect 誠邀僱主和求職者加入這場變革,體驗更好的連繫與工作方式。 欲了解更多有關該平台及其功能的資訊,請瀏覽 www.tempconnect.app 以了解更多。

Temp Connect 不但在改變人力資源行業,還在塑造未來的工作方式。 Temp Connect 透過對創新、可及性和效率的承諾,重新定義了世界如何連接與運作。

Temp Connect 是一個全球勞動力平台,徹底改變了企業招聘和求職者尋找工作的方式。 Temp Connect 專為速度、效率和可及性而設計,通過靈活的工作職位發布、實時工作匹配和內置時間跟蹤,簡化了招聘流程。 Temp Connect 消除傳統的人力資源障礙,加快企業與合資格人才的連接,並協助求職者獲得更多的工作機會。 無論是臨時工、散工還是長工,Temp Connect 都在塑造人力資源的未來。

詳情請瀏覽 www.tempconnect.app。

傳媒聯絡人:

創辦人 Christina Smith

(303) 667-7379

christina@tempconnect.app

