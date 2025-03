Temp Connect ขยายธุรกิจสู่ทั่วโลกด้วยการพลิกโฉมการจ้างงานสำหรับผู้จ้างงานและผู้หางาน

Temp Connect พร้อมพันธกิจที่มุ่งมั่นในการปฏิรูปอุตสาหกรรมการจัดหาพนักงานเข้าทำงาน ได้เปิดตัวธุรกิจสู่ทั่วโลกเพื่อให้บริการโซลูชันนวัตกรรมสุดล้ำสำหรับการจ้างงานยุคใหม่

เดนเวอร์, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temp Connect แพลตฟอร์มสุดก้าวล้ำที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างนิยามใหม่ในการจัดหาพนักงานเข้าทำงาน ได้ประกาศเปิดตัวเข้าสู่ตลาดโลกอย่างภาคภูมิใจ Temp Connect เชื่อมต่อช่องว่างระหว่างผู้จ้างงานกับผู้หางาน โดยสร้างกระบวนการจ้างงานที่คล่องตัวสำหรับงานทั่วโลก ทั้งตำแหน่งชั่วคราวและประจำ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความโปร่งใส

ขับเคลื่อนผลกระทบทั่วโลก

ในขณะที่ตลาดงานเปลี่ยนแปลงไปจากการเพิ่มขึ้นของการทำงานระยะไกลที่ไม่ต้องอยู่ในสำนักงาน งานรับจ้างสั้น ๆ และการจ้างงานทั่วโลก Temp Connect ให้บริการแพลตฟอร์มที่ไร้รอยต่อและปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งทำให้กระบวนการจ้างงานง่ายขึ้นสำหรับทั้งผู้จ้างงานและผู้หางาน

การกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางมาอย่างยาวนานในด้านแนวปฏิบัติแบบดั้งเดิมในการจัดหาพนักงานออกไปได้นั้น ทำให้ Temp Connect เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อกับกลุ่มบุคลากรผู้มีความสามารถ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้หางานมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างมาก

คุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่

Temp Connect มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับทั้งผู้จ้างงานและผู้หางาน โดยโดดเด่นด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยดังนี้

การลงประกาศรับสมัครงานที่ยืดหยุ่นและไม่แพง : ผู้จ้างงานสามารถลงประกาศรับสมัครงานได้ฟรีหนึ่งครั้ง และสามารถเลือกได้จากหลากหลายแผนบริการ ตั้งแต่แผนที่คุ้มค่าเงินไปจนถึงแผนที่สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการในการจ้างงานของตนได้

แสดงประกาศงานนาน 30 วัน : ทุกประกาศงานจะแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มเป็นเวลาหนึ่งเดือน เพิ่มโอกาสที่ผู้หางานมากมายจะเห็นประกาศงาน และเพิ่มโอกาสในการพบผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการ

จับคู่ตำแหน่งงานที่ตรงกับคุณสมบัติทันที : อัลกอริทึมขั้นสูงของเราจะเชื่อมโยงผู้จ้างงานกับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการจ้างงาน

การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ : ผู้หางานจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโอกาสงานใหม่ทันที ทำให้แน่ใจได้ว่าจะไม่พลาดงานที่มีศักยภาพ

ตัวจัดการบันทึกเวลา : ระบบบันทึกเวลาที่ถูกผสานรวมไว้ในระบบ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการพนักงานชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การคำนวณเงินเดือนและการลงเวลาทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น

แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย: ผู้จ้างงานและผู้หางานสามารถจัดการใบสมัคร ประกาศงาน และการติดต่อได้อย่างง่ายดายผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การจ้างงานและการหางานทำได้รวดเร็วขึ้น ใช้วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่สำคัญทั่วทั้งอุตสาหกรรมและภูมิภาค

วิสัยทัศน์เบื้องหลัง Temp Connect:

รากฐานสำคัญของ Temp Connect อยู่ที่พันธกิจของบริษัทในการปฏิรูปอุตสาหกรรมการจัดหาพนักงานเข้าทำงาน Christina Smith ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัวในการจ้างงาน จึงสร้างแพลตฟอร์มเพื่อแก้ปัญหาการไร้ประสิทธิภาพและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการจัดหาพนักงานเข้าทำงานด้วยวิธีดั้งเดิม

"Temp Connect เป็นมากกว่าแค่การหางานหรือการจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ แต่เป็นการสร้างระบบที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน" Christina อธิบาย "เรามุ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในการจัดหาพนักงานเข้าทำงานเช่นเดียวกับที่ Uber และ Lyft ได้ทำไว้กับบริการร่วมเดินทาง"

ก้าวที่สำคัญและการเติบโต:

นับตั้งแต่แรกเริ่ม Temp Connect ได้พัฒนาเติบโตจากไอเดียแปลกใหม่ไปสู่แพลตฟอร์มระดับโลก ซึ่งทำให้เกิดเชื่อมโยงระหว่างผู้จ้างงานกับผู้หางานมากมายทั่วโลก การเปิดตัวทั่วโลกครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งในเส้นทางธุรกิจของบริษัท นับว่าเป็นการเริ่มต้นของยุคที่เทคโนโลยีสร้างคำจำกัดความใหม่ให้กับกำลังบุคลากร

Temp Connect ขอเชิญชวนผู้จ้างงานและผู้หางานมาร่วมกันใช้แพลตฟอร์มนี้ และสัมผัสประสบการณ์ที่ดีกว่าในการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน ไปที่ www.tempconnect.app เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและคุณสมบัติต่าง ๆ

Temp Connect ไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการจัดหาพนักงานเข้าทำงานเท่านั้น แต่กำลังสร้างอนาคตใหม่ของการทำงาน ด้วยความมุ่งมั่นต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ ความสามารถในการเข้าถึงและใช้งาน และประสิทธิภาพ Temp Connect จึงสร้างนิยามใหม่ให้กับวิธีที่โลกเชื่อมต่อถึงกันและทำงานร่วมกัน

Temp Connect เป็นแพลตฟอร์มการจ้างพนักงานทั่วโลกที่ปฏิรูปวิธีที่ธุรกิจจ้างงานและวิธีที่ผู้หางานค้นพบงานที่ต้องการ Temp Connect ได้รับออกแบบมาเพื่อความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ และความสามารถในการเข้าถึงและใช้งาน จึงช่วยปรับกระบวนการจ้างงานให้คล่องตัวและง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติการลงประกาศงานที่ยืดหยุ่น การจับคู่ตำแหน่งงานกับผู้หางานแบบเรียลไทม์ และระบบบันทึกเวลาทำงานที่ติดตั้งมาในแพลตฟอร์ม การกำจัดอุปสรรคแบบเดิม ๆ ออกไปทำให้แพลตฟอร์มของเราสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อกับบุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้คนทำงานสามารถเข้าถึงโอกาสงานต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานชั่วคราว งานรับจ้างสั้น ๆ หรืองานประจำ Temp Connect กำลังสร้างอนาคตใหม่ให้กับการจัดหาพนักงานเข้าทำงาน

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.tempconnect.app

ติดต่อด้านสื่อ:

Christina Smith ผู้ก่อตั้ง

(303) 667-7379

christina@tempconnect.app

