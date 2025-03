Temp Connect 走向全球：为雇主和求职者重塑劳动力市场

秉承变革人员招聘行业的使命,Temp Connect 现已在全球范围内启动,旨在为现代劳动力提供创新解决方案

丹佛, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于重新定义人员招聘行业的开创性平台 Temp Connect,欣然宣布其全球启动。 Temp Connect 在雇主与求职者之间搭建桥梁,为全球范围内的临时和长期职位创建简化的招聘流程,并强调效率和透明度。

推动全球影响力:

随着就业市场的演变,远程工作、零工机会和全球招聘日益增多,Temp Connect 提供了一个无缝、适应性强的平台,为雇主和求职者简化了招聘流程。

通过消除长期困扰传统人员招聘实践的障碍,Temp Connect 使企业能够与人才库建立联系,同时为求职者提供更多重要的机会。

创新功能:

Temp Connect 以其用户友好的设计和尖端技术脱颖而出,为雇主和求职者双方提供了无缝体验:

灵活且价格合理的职位发布: 雇主可获得一次免费发布职位的机会,并可选择符合其招聘需求且具有成本效益的方案。

雇主可获得一次免费发布职位的机会,并可选择符合其招聘需求且具有成本效益的方案。 30 天职位展示: 每个职位发布将保持一个月的活跃状态,最大化曝光度并增加找到合适人选的机会。

每个职位发布将保持一个月的活跃状态,最大化曝光度并增加找到合适人选的机会。 即时职位匹配: 先进的算法能迅速将雇主与合格的候选人匹配,缩短招聘时间。

先进的算法能迅速将雇主与合格的候选人匹配,缩短招聘时间。 实时通知: 求职者将收到关于新机会的即时提醒,确保不会错过任何潜在的工作机会。

求职者将收到关于新机会的即时提醒,确保不会错过任何潜在的工作机会。 时间管理工具: 集成的时间跟踪系统,帮助企业高效管理临时工,简化薪资结算和工时记录流程。

集成的时间跟踪系统,帮助企业高效管理临时工,简化薪资结算和工时记录流程。 用户友好的仪表盘:雇主和求职者可以通过直观的界面轻松管理申请、职位发布和联系。

这些功能使招聘和求职过程变得更快速、更具创新性、更高效,从而在不同行业和地区之间建立起有意义的联系。

Temp Connect 背后的愿景:

Temp Connect 的成立基于其变革人员招聘行业的使命。 创始人 Christina Smith 自其个人的职场经历中获得灵感,创建了这个平台,旨在解决传统人员招聘实践中的低效和不公平现象。

“Temp Connect 不仅仅是帮助寻找工作或招聘人才,它旨在构建一个为所有人服务的系统,”Christina 解释道。 “我们的目标是为人员招聘行业带来变革,就像 Uber 和 Lyft 对拼车服务所做的那样。”

里程碑与发展:

自成立以来,Temp Connect 已从一个大胆的想法发展成为一个全球性的平台,连接了成千上万的雇主和求职者。 这次全球启动是公司发展历程中的一个重要里程碑,标志着一个技术重新定义劳动力市场的新时代的开始。

Temp Connect 诚邀雇主和求职者加入这一变革,体验更好的连接与工作方式。 如需了解更多有关该平台及其功能的信息,请访问 www.tempconnect.app。

Temp Connect 不仅正在改变人员招聘行业,还在塑造工作的未来。 基于对创新、易用性和效率的承诺,Temp Connect 重新定义了全球的连接与工作方式。

Temp Connect 是一个全球劳动力平台,正在变革企业招聘和求职者寻找工作的方式。 Temp Connect 专为速度、效率和易用性设计,通过灵活的职位发布、实时职位匹配和内置的时间跟踪功能简化了招聘流程。 通过消除传统人员招聘的障碍,该平台助力企业更快地与合格人才建立联系,并帮助求职者获得更多的工作机会。 无论是临时、零工还是长期职位,Temp Connect 都在塑造人员招聘行业的未来。

如需了解更多信息,请访问 www.tempconnect.app。

媒体联系方式:

创始人 Christina Smith

(303) 667-7379

christina@tempconnect.app

