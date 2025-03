Temp Connect Memasuki Pasaran Global: Membawa Perubahan kepada Tenaga Kerja untuk Majikan dan Pencari Kerja

Dengan misi untuk merevolusikan industri perjawatan, Temp Connect melancarkan secara global, menawarkan penyelesaian inovatif untuk tenaga kerja moden

DENVER, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temp Connect, platform revolusioner yang direka bentuk untuk mentakrifkan semula perjawatan, dengan bangganya mengumumkan pelancaran globalnya. Temp Connect merapatkan jurang antara majikan dan pencari kerja, mewujudkan proses pengambilan pekerja yang diperkemaskan untuk peranan sementara dan tetap di seluruh dunia, menekankan kecekapan dan ketelusan.

Memacu Kesan Global:

Seiring dengan perkembangan pasaran pekerjaan yang merangkumi lebih banyak kerja jarak jauh, peluang gig, dan pengambilan pekerja secara global, Temp Connect menyediakan platform yang lancar dan fleksibel untuk mempermudah proses pengambilan pekerja bagi majikan dan pencari kerja.

Dengan menghapuskan halangan yang telah lama menghalang amalan perjawatan tradisional, Temp Connect memperkasakan perniagaan untuk berhubung dengan kumpulan bakat sambil menyediakan peluang pekerjaan yang lebih ketara kepada pencari kerja.

Ciri-ciri Inovatif:

Temp Connect menonjol dengan reka bentuk mesra pengguna dan teknologi canggihnya, menawarkan pengalaman yang lancar untuk majikan dan pencari kerja:

Penyiaran Pekerjaan Fleksibel dan Mampu Milik: Majikan menerima satu penyiaran kerja percuma dan boleh memilih daripada pelan kos efektif yang disesuaikan dengan keperluan pengambilan pekerja mereka.

Penyenaraian Kerja 30 Hari: Setiap jawatan kerja kekal aktif selama sebulan, memaksimumkan keterlihatan dan meningkatkan peluang untuk mencari padanan yang sesuai.

Pemadanan Kerja Segera: Algoritma lanjutan dengan cepat menghubungkan majikan dengan calon yang layak, mengurangkan masa pengambilan pekerja.

Pemberitahuan Masa Nyata: Pencari kerja menerima makluman segera tentang peluang baharu, memastikan mereka tidak terlepas peluang pekerjaan.

Pengurus Jam Masa: Sistem penjejakan masa bersepadu membantu perniagaan mengurus pekerja sementara dengan cekap, memudahkan senarai gaji dan ketepatan masa.

Papan Pemuka Mesra Pengguna: Majikan dan pencari kerja boleh mengurus aplikasi, siaran kerja dan sambungan dengan mudah melalui antara muka yang intuitif.

Ciri-ciri ini menjadikan pengambilan pekerja serta pencarian kerja lebih pantas, lebih inovatif dan lebih cekap, mewujudkan hubungan yang bermakna merentasi industri dan rantau.

Visi Di Sebalik Temp Connect:

Asas Temp Connect terletak pada misinya untuk merevolusikan industri perjawatan. Diilhamkan oleh pengalaman peribadi dalam tenaga kerja, pengasasnya Christina Smith mencipta platform untuk menangani ketidakcekapan dan amalan tidak adil dalam perjawatan tradisional.

"Temp Connect bukan sekadar tentang mencari pekerjaan atau mengupah bakat - ia mengenai membina sistem yang bermanfaat untuk semua orang," jelas Christina. "Kami bercita-cita untuk membawa perubahan besar dalam perjawatan seperti yang dilakukan oleh Uber dan Lyft dalam industri perkongsian kenderaan."

Pencapaian dan Pertumbuhan:

Sejak penubuhannya, Temp Connect telah berkembang daripada idea yang berani kepada platform global yang menghubungkan ribuan majikan dan pencari kerja. Pelancaran global ini mewakili peristiwa yang penting dalam perjalanan syarikat, menandakan permulaan era di mana teknologi mentakrifkan semula tenaga kerja.

Temp Connect menjemput majikan dan pencari kerja untuk menyertai pergerakan dan mengalami cara yang lebih baik untuk berhubung dan bekerja. Layari www.tempconnect.app untuk mengetahui lebih lanjut tentang platform dan ciri-cirinya.

Temp Connect bukan sahaja mengubah industri kakitangan—ia membentuk masa depan kerja. Dengan komitmen terhadap inovasi, kebolehaksesan dan kecekapan, Temp Connect mentakrifkan semula cara dunia berhubung dan berfungsi.

Temp Connect merupakan platform tenaga kerja global yang merevolusikan cara perniagaan mengupah pekerja dan pencari kerja mencari pekerjaan. Direka bentuk untuk kelajuan, kecekapan dan kebolehaksesan, Temp Connect menyelaraskan proses pengambilan pekerja dengan penyiaran kerja yang fleksibel, pemadanan kerja masa nyata dan penjejakan masa terbina dalam. Dengan menghapuskan halangan perjawatan tradisional, platform ini memperkasakan perniagaan untuk berhubung dengan bakat yang berkelayakan dengan lebih pantas dan membantu pekerja mengakses lebih banyak peluang pekerjaan. Sama ada untuk peranan sementara, gig atau tetap, Temp Connect sedang membentuk masa depan perjawatan.

Ketahui lebih lanjut di www.tempconnect.app.

