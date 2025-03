テンプコネクト (Temp Connect)、グローバル展開へ：雇用者と求職者のための労働市場を変革

人材派遣業界の変革を使命とするテンプコネクトが、現代の労働市場に対応した革新的なソリューションを提供するグローバル展開を開始

デンバー発, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人材派遣の概念を再定義する革新的なプラットフォームであるテンプコネクトが、グローバル展開を正式に発表した。 テンプコネクトは、雇用者と求職者のギャップを埋め、世界中の一時雇用および常用雇用における採用プロセスを合理化し、効率性と透明性を重視する。

世界への影響を促進:

雇用市場がリモートワークの増加、ギグワークの機会拡大、グローバル採用の進展とともに進化する中、テンプコネクトは雇用者と求職者双方にとって採用プロセスを簡素化する、シームレスで柔軟なプラットフォームを提供する。

長年にわたり従来の人材派遣業務を妨げてきた障壁を解消することで、テンプコネクトは企業が幅広い人材プールとつながる機会を提供するとともに、求職者にはより多くの就業機会を創出する。

革新的な機能:

テンプコネクトは、使いやすいデザインと最先端技術を兼ね備え、雇用者と求職者の双方にシームレスな体験を提供する:

柔軟かつ手頃な価格の求人掲載: 雇用者は1件の無料求人掲載が可能であり、採用ニーズに応じた費用対効果の高いプランを選択できる。

雇用者は1件の無料求人掲載が可能であり、採用ニーズに応じた費用対効果の高いプランを選択できる。 30 日間の求人掲載: 各求人は1ヵ月間掲載され、可視性を最大化し、適切な人材とマッチする可能性を高める。

各求人は1ヵ月間掲載され、可視性を最大化し、適切な人材とマッチする可能性を高める。 即時求人マッチング: 高度なアルゴリズムにより、雇用者と適格な求職者を迅速にマッチングし、採用までの時間を短縮する。

高度なアルゴリズムにより、雇用者と適格な求職者を迅速にマッチングし、採用までの時間を短縮する。 リアルタイム通知: 求職者は新たな求人情報を即時に受信し、貴重な就業機会を逃すことなく応募できる。

求職者は新たな求人情報を即時に受信し、貴重な就業機会を逃すことなく応募できる。 タイムクロックマネージャー: 統合型の時間追跡システムにより、企業は一時雇用労働者を効率的に管理し、給与計算や勤怠管理を簡素化することができる。

統合型の時間追跡システムにより、企業は一時雇用労働者を効率的に管理し、給与計算や勤怠管理を簡素化することができる。 ユーザーフレンドリーなダッシュボード:直感的なインターフェースを通じて、雇用者と求職者が応募状況、求人掲載、つながりを管理することが可能。

これらの機能により、採用および求職がより迅速かつ革新的で効率的になり、業界や地域を超えた有意義なつながりを生み出す。

テンプコネクトのビジョン:

テンプコネクトは、人材派遣業界を変革するという使命のもとに設立された。 創業者であるクリスティーナ・スミス (Christina Smith) は、自身の職場経験に着想を得て、従来の人材派遣における非効率性や不公平な慣行に対応するためにこのプラットフォームを開発した。

クリスティーナ・スミスは以下のように説明している。「テンプコネクトは、単に仕事を探したり人材を採用したりするだけのものではなく、すべての人にとって機能する仕組みを構築することを目的としています」。 「私たちは、ウーバー (Uber) やリフト (Lyft) がライドシェア業界にもたらした変革と同様の変化を、人材派遣業界にもたらすことを目指しています」。

マイルストーンと成長:

設立以来、テンプコネクトは大胆な構想からグローバルプラットフォームへと発展し、数千の雇用者と求職者をつないできた。 このグローバル展開は、同社の歩みにおける重要なマイルストーンであり、テクノロジーが労働市場を再定義する新たな時代の幕開けを示している。

テンプコネクトは、雇用者と求職者に対し、より良いつながりと働き方を実現するこの革新の波に参加するよう呼びかけている。 プラットフォームや機能の詳細については、www.tempconnect.appを閲覧されたい。

テンプコネクトは、人材派遣業界を変革するだけでなく、働き方の未来を創造している。 革新性、アクセスのしやすさ、効率性を重視し、テンプコネクトは世界の働き方とつながり方を再定義する。

テンプコネクトは、企業の採用と求職者の仕事探しを変革するグローバルな労働市場プラットフォームである。 スピード、効率性、アクセスのしやすさを追求し、テンプコネクトは柔軟な求人掲載、リアルタイム求人マッチング、内蔵型の勤怠管理機能により、採用プロセスを合理化する。 従来の人材派遣における障壁を取り除くことで、企業が適格な人材と迅速につながることを可能にし、求職者にはより多くの就業機会を提供する。 一時雇用、ギグワーク、正規雇用を問わず、テンプコネクトは人材派遣の未来を創造している。

詳しくは、www.tempconnect.appを閲覧されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先:

クリスティーナ・スミス、創業者

(303) 667-7379

christina@tempconnect.app

