Temp Connect הופכת לגלובלית: משנים את כוח העבודה עבור מעסיקים ומחפשי עבודה

עם משימה לחולל מהפכה בתעשיית כוח האדם, Temp Connect מושקת ברחבי העולם, ומציעה פתרונות חדשניים לכוח עבודה מודרני

Temp Connect, פלטפורמה פורצת דרך שנועדה להגדיר מחדש את שוק מחפשי העבודה, מכריזה בגאווה על השקתה העולמית. Temp Connect מגשרת על הפער בין מעסיקים למחפשי עבודה, יוצרת תהליך גיוס יעיל לתפקידים זמניים וקבועים ברחבי העולם, תוך שימת דגש על יעילות ושקיפות.

מניעים השפעה גלובלית:

ככל ששוק העבודה מתפתח עם יותר עבודה מרחוק, הזדמנויות עבודה וגיוס גלובלי, Temp Connect מספקת פלטפורמה חלקה וניתנת להתאמה שמפשטת את תהליך הגיוס עבור מעסיקים ומחפשי עבודה כאחד.

על ידי הסרת מחסומים שהפריעו זמן רב לנוהלי כוח אדם מסורתיים, Temp Connect מעצימה עסקים להתחבר למאגרי כישרונות תוך מתן הזדמנויות משמעותיות יותר למחפשי עבודה.

תכונות חדשניות:

Temp Connect בולטת בעיצוב הידידותי למשתמש ובטכנולוגיה החדשנית שלה, ומציעה חוויה חלקה הן למעסיקים והן למחפשי עבודה:

*מודעות דרושים גמישות ומשתלמות: מעסיקים מקבלים פרסום משרה אחד בחינם ויכולים לבחור מבין תוכניות חסכוניות המותאמות לצרכי הגיוס שלהם.

*מודעות דרושים ל-30 יום: כל פוסט משרה נשאר פעיל במשך חודש, נתון שממקסם את החשיפה ומגדיל את הסיכויים למצוא את ההתאמה הנכונה.

*התאמת משרות מיידית: אלגוריתמים מתקדמים מחברים במהירות מעסיקים עם מועמדים מתאימים, ומקצרים את זמן הגיוס.

*התראות בזמן אמת: מחפשי עבודה מקבלים התראות מיידיות על הזדמנויות חדשות, ומבטיחות שהם לעולם לא יחמיצו עבודה פוטנציאלית.

* Time Clock Manager: מערכת משולבת למעקב אחר זמן מסייעת לעסקים לנהל עובדים זמניים ביעילות, ומפשטת את ניהול השכר ושמירת הזמן.

*לוח מחוונים ידידותי למשתמש: מעסיקים ומחפשי עבודה יכולים לנהל בקלות יישומים, מודעות דרושים וקשרים באמצעות ממשק אינטואיטיבי.

תכונות אלה הופכות גיוס עובדים וחיפוש עבודה למהירים יותר, חדשניים יותר ויעילים יותר, ויוצרות קשרים משמעותיים בין תעשיות ואזורים.

החזון מאחורי Temp Connect:

הבסיס של Temp Connect טמון במשימתה לחולל מהפכה בתעשיית כוח האדם. בהשראת חוויות אישיות בכוח העבודה, המייסדת כריסטינה סמית (Christina Smith) יצרה את הפלטפורמה כדי לטפל בחוסר יעילות ופרקטיקות לא הוגנות בכוח אדם מסורתי.

"Temp Connect עוסקת ביותר מסתם מציאת עבודה או גיוס כישרונות - אלא בניית מערכת שעובדת עבור כולם", מסבירה כריסטינה. "אנחנו שואפים להביא את אותו שינוי טרנספורמטיבי בכוח האדם כפי ש- Uber ו- Lyft עשו לנסיעות שיתופיות".

ציוני דרך וגדילה:

מאז הקמתה, Temp Connect צמחה מרעיון נועז לפלטפורמה גלובלית, המחברת אלפי מעסיקים ומחפשי עבודה. השקה גלובלית זו מהווה ציון דרך משמעותי במסע של החברה, המסמנת את תחילתו של עידן שבו הטכנולוגיה מגדירה מחדש את כוח העבודה.

Temp Connect מזמינה מעסיקים ומחפשי עבודה להצטרף לתנועה ולחוות דרך טובה יותר להתחבר ולעבוד. בקרו באתר www.tempconnect.app לקבלת מידע נוסף על הפלטפורמה ותכונותיה.

Temp Connect לא רק משנה את תעשיית כוח האדם – היא מעצבת את עתיד העבודה. עם מחויבות לחדשנות, נגישות ויעילות, Temp Connect מגדירה מחדש את האופן שבו העולם מתחבר ועובד.

Temp Connect היא פלטפורמת כוח עבודה גלובלית שמחוללת מהפכה באופן שבו עסקים מגייסים ומחפשי עבודה מוצאים עבודה. Temp Connect, שתוכנה עבור מהירות, יעילות ונגישות, מייעלת את תהליך הגיוס באמצעות מודעות דרושים גמישות, התאמת משרות בזמן אמת ומעקב זמן מובנה. על ידי ביטול מחסומי כוח אדם מסורתיים, הפלטפורמה מאפשרת לעסקים להתחבר לכישרונות מוסמכים מהר יותר ועוזרת לעובדים לגשת ליותר הזדמנויות עבודה. בין אם מדובר בתפקידים זמניים, חלטורות או עבודות קבועות, Temp Connect מעצבת את עתיד כוח האדם.

קבלו מידע נוסף בכתובת www.tempconnect.app.

למידע נוסף - מדיה

Christina Smith, Founder

(303) 667-7379

christina@tempconnect.app

