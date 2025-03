Temp Connect se vuelve global: Transformando la fuerza laboral para empleadores y solicitantes de empleo

Con la misión de revolucionar el sector de contratación de personal, Temp Connect se lanza globalmente, ofreciendo soluciones innovadoras para una fuerza laboral moderna

DENVER, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temp Connect, una plataforma innovadora diseñada para redefinir la contratación de personal, orgullosamente anuncia su lanzamiento global. Temp Connect cierra la brecha entre los empleadores y los solicitantes de empleo, creando un proceso de contratación simplificado para roles temporales y permanentes en todo el mundo, enfatizando la eficacia y la transparencia.

Impulsando el impacto global:

A medida que el mercado laboral evoluciona con más oportunidades de trabajo remoto, trabajo temporal (freelance) y contratación global, Temp Connect ofrece una plataforma transparente y adaptable que simplifica el proceso de contratación para empleadores y solicitantes de empleo.

Al eliminar las barreras que durante mucho tiempo han obstaculizado las prácticas tradicionales de contratación de personal, Temp Connect capacita a las empresas para conectarse con grupos de talento mientras ofrece a los solicitantes de empleo oportunidades más significativas.

Funciones innovadoras:

Temp Connect se destaca por su diseño fácil de usar y su tecnología de vanguardia, que ofrece una experiencia transparente para empleadores y solicitantes de empleo:

Publicaciones de trabajo flexibles y asequibles: Los empleadores reciben una publicación de trabajo gratuita y pueden elegir entre planes económicos adaptados a sus necesidades de contratación.

Los empleadores reciben una publicación de trabajo gratuita y pueden elegir entre planes económicos adaptados a sus necesidades de contratación. Ofertas de empleo de 30 días: Cada oferta de empleo permanece activa durante un mes, maximizando su visibilidad y aumentando las posibilidades de encontrar el candidato adecuado.

Cada oferta de empleo permanece activa durante un mes, maximizando su visibilidad y aumentando las posibilidades de encontrar el candidato adecuado. Conexión instantánea de empleo: Los algoritmos avanzados conectan rápidamente a los empleadores con candidatos calificados, reduciendo el tiempo de contratación.

Los algoritmos avanzados conectan rápidamente a los empleadores con candidatos calificados, reduciendo el tiempo de contratación. Notificaciones en tiempo real: Los solicitantes de empleo reciben alertas instantáneas sobre nuevas oportunidades, asegurando que nunca pierdan un trabajo potencial.

Los solicitantes de empleo reciben alertas instantáneas sobre nuevas oportunidades, asegurando que nunca pierdan un trabajo potencial. Gestor de control de horas: Un sistema integrado de monitoreo de tiempo ayuda a las empresas a gestionar eficazmente a los trabajadores temporales, simplificando la nómina y el control de horarios.

Un sistema integrado de monitoreo de tiempo ayuda a las empresas a gestionar eficazmente a los trabajadores temporales, simplificando la nómina y el control de horarios. Panel de control fácil de usar: Los empleadores y los solicitantes de empleo pueden administrar fácilmente las solicitudes, las ofertas de trabajo y las conexiones a través de una interfaz intuitiva.

Estas funciones hacen que la contratación y la búsqueda de empleo sean más rápidas, innovadoras y eficaces, creando conexiones significativas entre industrias y regiones.

La visión detrás de Temp Connect:

La base de Temp Connect radica en su misión de revolucionar el sector de contratación de personal. Inspirada por experiencias personales en la fuerza laboral, su fundadora Christina Smith, creó la plataforma para abordar las ineficiencias y las prácticas injustas en la contratación de personal tradicional.

"Temp Connect es más que solo encontrar empleos o contratar talento, se trata de construir un sistema que funcione para todos", explica Christina. "Nuestro objetivo es implementar el mismo cambio transformador en la contratación de personal, que Uber y Lyft en los viajes compartidos".

Logros y crecimiento:

Desde su creación, Temp Connect ha crecido de una idea audaz a una plataforma global, conectando a miles de empleadores y solicitantes de empleo. Este lanzamiento global representa un hito significativo en la trayectoria de la empresa, marcando el inicio de una era en la que la tecnología redefine a la fuerza laboral.

Temp Connect invita a los empleadores y solicitantes de empleo a unirse al movimiento y experimentar una mejor manera de conectarse y trabajar. Para más información acerca de la plataforma y sus funciones, visite, www.tempconnect.app.

Temp Connect no solo está cambiando el sector de contratación de personal, sino también moldeando el futuro del trabajo. Con un compromiso con la innovación, accesibilidad y eficacia, Temp Connect redefine cómo se conecta y funciona el mundo.

Temp Connect es una plataforma de fuerza laboral global que revoluciona la forma en que las empresas contratan y los solicitantes de empleo encuentran trabajo. Diseñado para velocidad, eficacia y accesibilidad, Temp Connect simplifica el proceso de contratación con publicaciones de trabajo flexibles, conexión de empleos en tiempo real y seguimiento de tiempo integrado. Al eliminar las barreras tradicionales de contratación personal, la plataforma permite que las empresas se conecten con talento calificado más rápido y ayuda a los trabajadores a acceder a más oportunidades laborales. Ya sea para roles de trabajos temporales, por encargo (freelance) o permanentes, Temp Connect está moldeando el futuro de la contratación de personal.

Para más información visite, www.tempconnect.app.

Contacto de Medios:

Christina Smith, fundadora

(303) 667-7379

christina@tempconnect.app

