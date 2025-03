COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: LE CASQUE GAMING SANS FIL DERNIÈRE GÉNÉRATION DE RIG DÉBARQUE SUR LA CONSOLE PLAYSTATION® 5 : RIG 900 MAX HS

LE CASQUE GAMING SANS FIL DERNIÈRE GÉNÉRATION DE RIG DÉBARQUE SUR LA CONSOLE PLAYSTATION® 5 : RIG 900 MAX HS

IL EST ÉQUIPÉ DE LA DOUBLE CONNECTIVITÉ SANS-FIL ET BLUETOOTH, D’UNE STATION DE CHARGE ET D'UNE APPLICATION DÉDIÉE PERMETTANT UNE PERSONNALISATION AVANCÉE

Lesquin – 4 mars 2025 – NACON, leader dans le domaine des accessoires gaming haut de gamme et société mère de la marque audio RIG, a le plaisir d'annoncer la disponibilité du RIG 900 MAX HS, sous licence officielle pour la console PlayStation®5. Doté de la technologie sans fil 2.4GHz à faible latence en plus du Bluetooth 5.2, le 900 MAX HS vous permet de jouer et communiquer sans fil sur tous vos appareils préférés.

Le 900 MAX HS se distingue par des performances audio haut de gamme, produisant un son ultra précis grâce à ses haut-parleurs de 40 mm avec des basses bien ajustées et une chambre acoustique qui offre plus de volume tout en réduisant la distorsion, source de fatigue auditive. Cela en fait un choix idéal pour jouer tout au long la journée. En outre, il est doté d'un micro omnidirectionnel optimisé pour le chat, associé à une technologie de réduction du bruit, permettant aux joueurs de prendre des appels et de communiquer avec leur équipe en toute clarté. Passage en mode muet "Flip-to-Mute" facile en rabattant le micro.

« Le 900 MAX est l'un de nos casques les plus appréciés, largement salué par les critiques et les joueurs », a déclaré Gregory Morquin, Directeur Global Business chez Nacon. « Nous sommes ravis de proposer l'un de nos meilleurs casques sur la console PlayStation® 5, offrant aux joueurs confort, performance et polyvalence.»

MODE “DUAL WIRELESS”

Gardez le contrôle grâce à la polyvalence de la technologie Dual Wireless du 900 MAX HS et choisissez entre le mode Jeu ou Bluetooth qui donnent la priorité exclusive à la console ou au téléphone ; ou bien switcher en Dual-Mode et restez connecté à votre jeu tout en autorisant d’être « dérangé » et de pouvoir répondre aux appels téléphoniques et recevoir des notifications.

CONFORT LONGUE DURÉE

Conçu avec de l'acier renforcé, le 900 MAX HS est doté d'un arceau en métal léger qui garantit sa durabilité même pendant les sessions de jeu intenses. Pesant seulement 290 grammes, ce casque ultra léger est équipé de coussinets en tissu respirant et d'un serre-tête SNAP-FIT ajustable, offrant un confort optimum pour jouer toute la journée.

GAMING EN MODE MARATHON

Ne tombez jamais en panne de batterie grâce à une autonomie de 50 heures avec la connexion sans-fil 2,4 GHz et jusqu'à 60 heures en Bluetooth. La partie terminée, rangez le casque dans la station d’accueil pour lancer la recharge et être fin prêt pour votre prochaine session.

QULAITÉ AUDIO HORS-NORME

Alimenté par des haut-parleurs à haute sensibilité de 40 mm, le 900 MAX HS est conçu pour produire un son équilibré et d’une précision impressionnante, renforcé par des basses puissantes.

PERSONALISATION OPTIMALE AVEC L’APPLICATION MOBILE

La connectivité Bluetooth permet d'accéder à l'application 900 MAX Navigator sur les appareils iOS et Android. Associez votre casque avec un appareil mobile pour une personnalisation optimale de votre expérience audio. Créez différents profils et sélectionnez les préréglages de l'égaliseur ou personnalisez votre son, réglez la sensibilité et le retour du micro, ou testez simplement toutes les fonctionnalités du casque.

COMMUNICATIONS CLAIRES. MODE MUET "FLIP-TO-MUTE".

Le 900 MAX HS dispose d’un micro omnidirectionnel pour transmettre, grâce à la technologie antibruit, une voix claire dans toutes les situations. Le micro rabattable "Flip-to-Mute" passe automatiquement en mode muet lorsqu’il est replié.

Caractéristiques techniques du RIG 900 MAX HS :

Casque gaming sous licence officielle pour la console PlayStation®5 et compatible avec les PC via l’adaptateur sans fil USB-A.

Technologie "Dual Wireless" pour une connectivité sans fil 2,4 GHz et/ou Bluetooth 5.2.

Serre-tête en métal léger et flexible

Ajustement SNAP-FIT et oreillettes double-matière garantissant isolation acoustique et confort tout au long de la journée.

Jusqu'à 60 heures d'autonomie en Bluetooth et

Jusqu'à 50 heures d'autonomie en mode sans fil 2.4GHz.

Station d’accueil pour ranger et recharger le casque.

L'application 900 MAX Navigator est disponible pour permettre une personnalisation optimale.

Micro "flip-to-mute" pour gérer facilement le mode muet pendant les sessions de jeu en ligne.





Prix et disponibilité :

Le RIG 900 MAX HS est disponible sur nacongaming.com et chez les revendeurs partenaires au prix public conseillé de 249.90€.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. NACON a fait l’acquisition de RIG, marque de casques gaming premium, en 2020. Reconnue pour ses nombreuses innovations, RIG se donne pour mission de développer des équipements de nouvelle-génération pour les joueurs compétitifs, les athlètes du eSport et les streamers. https://www.nacongaming.com/

“PlayStation” and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. .

*PC compatibility not tested or endorsed by Sony Interactive Entertainment.

