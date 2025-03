Synchronoss 在巴塞罗那世界移动通信大会上发布 Capsyl Cloud – 面向全球运营商的成套个人云解决方案

助力移动运营商与服务提供商

快速推出消费者云服务并实现盈利

新泽西州布里奇沃特, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的个人云解决方案提供商 Synchronoss Technologies(以下简称 “Synchronoss”)(Nasdaq: SNCR) 今日推出一款全新的成套个人云平台 Capsyl Cloud™。该平台专为全球移动运营商和宽带服务提供商而设计。 Capsyl Cloud 丰富了 Synchronoss 的云产品组合,助力服务提供商以最短的部署时间推出安全、可扩缩且可创收的个人云服务。

在巴塞罗那世界移动通信大会上,Synchronoss 将在 Executive Suite [3A19EX] 现场展示 Capsyl Cloud,为运营商提供第一手体验,展示如何快速部署品牌云服务并实现盈利。

Capsyl Cloud 是一个安全、跨平台的个人云解决方案,能让用户在所有设备上存储、管理和保护其数字内容,包括照片、视频、文件、音频、联系人和消息。 Capsyl Cloud 可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑和台式机无缝集成,提供稳定、流畅的用户体验。

Capsyl Cloud 不仅仅是一个存储工具,它可以利用依托 AI 技术的工具,帮助用户更好地整理、重温和优化数字记忆。 其先进的 AI 功能包括:

记忆 – AI 精选记忆,自动呈现有意义的照片和视频。

– AI 精选记忆,自动呈现有意义的照片和视频。 智能搜索与整理 – AI 赋能的分类和元数据标记功能,助力轻松发现内容。

– AI 赋能的分类和元数据标记功能,助力轻松发现内容。 内容清理与空间节省 – 检测重复文件、模糊图像和冗余文件,从而释放存储空间。

– 检测重复文件、模糊图像和冗余文件,从而释放存储空间。 Genius AI 工具 – 增强图像、提升分辨率、恢复色彩并应用动态视觉效果。

通过集成这些 AI 功能,Capsyl Cloud 可提供更智能、更具吸引力的个人云体验,帮助用户以全新的方式与记忆互动。

自 2022 年以来,Capsyl Cloud 利用 Synchronoss Personal Cloud 久经考验的技术、可扩缩性和基础设施,通过广泛的 Beta 版测试不断优化。Synchronoss Personal Cloud 是服务提供商信赖的白标云解决方案,已为全球超过 1,100 万用户提供支持。

Capsyl Cloud 是一个成套平台,只需极少的资本支出,就能让服务提供商轻松部署久经考验、功能丰富且扩缩性强的个人云解决方案。 作为对其他语音、数据和增值服务的补充,它可显著加快个人云解决方案的上市速度。 Capsyl Cloud 也提供灵活的部署方案和盈利模式,其个人云服务提供分级存储方案、捆绑套餐、免费增值与高端服务等多种模式。

Synchronoss 总裁兼首席执行官 Jeff Miller 表示:“全球移动运营商都在寻求新的方式来来实现差异化、增加收入并提升客户忠诚度。 Capsyl Cloud 提供了一款强大的成套解决方案,能够让服务提供商快速推出优质的个人云服务,而无需承担沉重的基础设施投资负担。 随着数字内容消费的加速发展,我们很高兴能帮助运营商抓住这一日益增长的需求,为用户提供无缝、安全的云服务,以保护并重温他们最珍贵的时刻。”

印度尼西亚最大的移动网络运营商 Telkomsel 率先部署了 Capsyl Cloud,让数百万 Telkomsel 的预付费和后付费用户可以使用该解决方案。 Telkomsel 数字生活方式副总裁 Lesley Simpson 表示:“Telkomsel 始终致力于提供一系列的云解决方案,让我们客户的日常生活变得更轻松。 通过 Synchronoss 的 Capsyl Cloud 存储服务,客户能够更安全便捷地存储并管理自己的照片、视频和其他重要内容。 对于那些想要确保珍贵记忆得到妥善保存并能随时轻松分享的用户,我们希望这项服务能够为其提供实用的解决方案。”

继 Telkomsel 的成功部署之后,Synchronoss 预计 Capsyl Cloud 将在东南亚,特别是印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南,迎来旺盛需求。 这些地区的运营商正在积极寻求能够提高每用户平均收入、减少客户流失并提高客户参与度的创收性云服务。

Capsyl Cloud 遵循数据安全、隐私和合规性的最高行业标准,确保用户内容可跨设备访问并始终受到保护。

了解更多信息:

Synchronoss 网站上的 Capsyl Cloud: www.synchronoss.com/capsyl

Capsyl 官方网站: www.capsyl.com

在社交媒体上关注 Capsyl Cloud:

Instagram: Capsyl_Cloud

LinkedIn: Capsyl Showcase

TikTok: @CapsylCloud

Capsyl Indonesia: Capsyl Indonesia Portal

关于 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 是全球领先的个人云解决方案提供商,致力于帮助服务提供商与其用户建立安全而有意义的联系。 我们的 SaaS 云平台简化了新用户引导流程,并利用人工智能 (AI)、机器学习和其他高级功能来提高用户参与度,从而增加了收入流,减少了费用,加快了产品上市速度。 数以百万计的用户信任 Synchronoss 来保护他们最珍贵的记忆和重要的数字内容。 如需了解我们的云端解决方案如何重新定义您与数字世界的连接方式,请访问 www.synchronoss.com 。

媒体关系联系人:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投资者关系联系人:

Brian Denyeau / Ryan Gardella

ICR INC.

brian.denyeau@icrinc.com

ryan.gardella@icrinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.