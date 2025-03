Synchronoss เผยโฉม Capsyl Cloud ที่งาน MWC เมืองบาร์เซโลนา…

เสริมศักยภาพให้ผู้ให้บริการมือถือและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถ

เปิดตัวและสร้างรายได้จากบริการคลาวด์สำหรับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

บริดจ์วอเตอร์ นิวเจอร์ซีย์, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันคลาวด์ส่วนบุคคลได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ Capsyl Cloud™ เป็นครั้งแรกวันนี้ โดยเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ส่วนบุคคลครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการมือถือและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ทั่วโลก Capsyl Cloud ขยายพอร์ตโฟลิโอบริการคลาวด์ของ Synchronoss ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเปิดตัวบริการคลาวด์ส่วนบุคคลที่ปลอดภัย ปรับขนาดได้และสร้างรายได้โดยใช้เวลาน้อยลงในการนำไปใช้งาน

Synchronoss จะจัดแสดงสาธิตไลฟ์สด Capsyl Cloud ที่งาน MWC ในเมืองบาร์เซโลนาที่ Executive Suite [3A19EX] โดยเปิดให้สัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตนเองว่าผู้ให้บริการจะสามารถนำไปใช้งานและสร้างรายได้จากบริการคลาวด์ภายใต้แบรนด์ของตนเองได้รวดเร็วด้วยวิธีใดบ้าง

Capsyl Cloud เป็นโซลูชันคลาวด์ส่วนบุคคลที่ปลอดภัย และทำงานได้หลายแพลตฟอร์มซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บ จัดการและปกป้องเนื้อหาดิจิทัลของตนได้ในทุกอุปกรณ์ รวมทั้งรูปภาพ วิดีโอ เอกสาร ไฟล์เสียง รายชื่อผู้ติดต่อและข้อความต่าง ๆ เนื่องจากสามารถผสานรวมการทำงานได้อย่างราบรื่นกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อปและเด็สก์ท็อป Capsyl Cloud จึงมอบประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ต่อเนื่อง สะดวก ไม่ยุ่งยาก

Capsyl Cloud ทำได้มากกว่าการเก็บข้อมูล แต่ยังใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับวิธีที่ผู้ใช้จัดระเบียบ รำลึกถึงและใช้ประโยชน์จากความทรงจำดิจิทัลของตนได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ความสามารถ AI ขั้นสูง รวมถึง:

ความทรงจำ คัดสรรและคัดเลือกความทรงจำของคุณด้วย AI ซึ่งจะแสดงให้เห็นรูปภาพและวิดีโอต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ

คัดสรรและคัดเลือกความทรงจำของคุณด้วย AI ซึ่งจะแสดงให้เห็นรูปภาพและวิดีโอต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ ค้นหาและจัดระเบียบอัจฉริยะ จัดหมวดหมู่และใส่แท็กให้คำอธิบายชุดข้อมูลด้วย AI เพื่อช่วยให้ค้นหาเนื้อหาได้ง่ายดายและรวดเร็ว

จัดหมวดหมู่และใส่แท็กให้คำอธิบายชุดข้อมูลด้วย AI เพื่อช่วยให้ค้นหาเนื้อหาได้ง่ายดายและรวดเร็ว ล้างข้อมูลเนื้อหาและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ตรวจหารูปภาพซ้ำ ไม่ชัด และไฟล์ที่ซ้ำกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในการจัดเก็บ

ตรวจหารูปภาพซ้ำ ไม่ชัด และไฟล์ที่ซ้ำกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในการจัดเก็บ เครื่องมือ Genius AI เพิ่มความคมชัดภาพ เพิ่มความละเอียดภาพ ปรับสีให้กลับมาสดใส และใส่เอฟเฟกต์ให้ภาพมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว

การผสานรวมความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ทำให้ Capsyl Cloud มอบประสบการณ์คลาวด์ส่วนบุคคลที่ชาญฉลาดมากขึ้นและน่าสนใจมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับความทรงจำของตนในรูปแบบใหม่ได้หลากหลาย

Capsyl Cloud ได้รับการปรับปรุงแก้ไขผ่านการทดสอบโดยผู้ใช้จริงที่ละเอียดและครอบคลุมมาตั้งแต่ปี 2022 โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว พร้อมความสามารถในการปรับขนาดและมีโครงสร้างพื้นฐานจาก Synchronoss Personal Cloud ซึ่งเป็นโซลูชันคลาวด์ที่ไม่ระบุแบรนด์ (White-Label) ที่เป็นที่ไว้วางใจและใช้งานอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ให้บริการซึ่งสนับสนุนผู้ใช้งานกว่า 11 ล้านคนทั่วโลก

Capsyl Cloud แพลตฟอร์มครบวงจรที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนน้อยจึงช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถนำโซลูชันคลาวด์ส่วนบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มีคุณสมบัติมากมายและสามารถปรับขนาดได้ดีไปใช้งานได้ง่าย ช่วยเร่งระยะเวลาในการออกสู่ตลาดให้เร็วขึ้นได้อย่างมากในการแนะนำโซลูชันคลาวด์ส่วนบุคคลเป็นบริการเสริมเพื่อใช้งานร่วมกับบริการโทรด้วยเสียง อินเทอร์เน็ตและบริการเสริมอื่น ๆ นอกจากนี้ Capsyl Cloud ยังมอบความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานและสร้างรายได้จากบริการคลาวด์ส่วนบุคคลได้อีกด้วย โดยมอบบริการแพ็กเกจพื้นที่เก็บข้อมูลแบบแบ่งระดับ แบบแพ็กเกจรวม แบบฟรีเมี่ยมหรือใช้งานฟรีบางส่วนและเพิ่มเงินสำหรับบริการพรีเมี่ยม และแบบพรีเมี่ยม

"ผู้ให้บริการมือถือทั่วโลกต่างมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างความแตกต่าง ขับเคลื่อนรายได้และเพิ่มความจงรักภักดีของผู้บริโภค" กล่าว Jeff Miller ประธานและประธานกรรมการบริหารของ Synchronoss "Capsyl Cloud มอบโซลูชันครบวงจรที่ทรงพลังซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเปิดตัวบริการคลาวด์ส่วนบุคคลระดับพรีเมี่ยมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องแบกภาระหนักในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่มีการบริโภคเนื้อหาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราตื่นเต้นที่ได้ช่วยให้ผู้ให้บริการคว้าโอกาสจากความต้องการที่กำลังเติบโตนี้และส่งมอบประสบการณ์คลาวด์ที่ปลอดภัย ราบรื่นให้กับผู้ใช้บริการเพื่อรักษาและรำลึกถึงช่วงเวลาสำคัญที่มีคุณค่ามากที่สุดของตนไว้"

Telkomsel ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเป็นบริษัทแรกที่นำ Capsyl Cloud ไปใช้งาน โดยให้บริการโซลูชันนี้แก่ผู้ใช้บริการ Telkomsel แบบเติมเงินและแบบรายเดือนหลายล้านราย Lesley Simpson รองประธานฝ่ายดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ของ Telkomsel กล่าวว่า "Telkomsel มุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาที่จะมอบบริการโซลูชันคลาวด์หลากหลายแบบที่จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคของเราสะดวกขึ้น Capsyl Cloud Storage ของ Synchronoss จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดการรูปภาพ วิดีโอและเนื้อหาสำคัญอื่น ๆ ของตนได้อย่างปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น เราหวังว่าบริการนี้จะเป็นโซลูชันที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจว่าความทรงจำที่มีค่าของตนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและสามารถแบ่งปันได้อย่างง่ายดายในทุกเวลาที่ต้องการ"

หลังจากที่ Telkomsel ได้นำไปใช้งานอย่างประสบความสำเร็จแล้ว Synchronoss คาดว่าจะมีความต้องการ Capsyl Cloud เป็นอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม ผู้ให้บริการในภูมิภาคเหล่านี้กำลังมองหาบริการคลาวด์ที่จะเพิ่มรายได้ให้ตนอย่างแข็งขันเพื่อช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งราย (ARPU) ลดการสูญเสียลูกค้า และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคให้แข็งแกร่ง

Capsyl Cloud ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมในด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานจะยังคงได้รับการป้องกันและเข้าถึงได้จากทั่วทุกอุปกรณ์

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันระบบคลาวด์ส่วนบุคคล เสริมศักยภาพให้แก่ผู้ให้บริการในการสร้างการเชื่อมโยงกับสมาชิกของตนได้อย่างปลอดภัยและมีความหมาย แพลตฟอร์ม SaaS Cloud ของเราช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเริ่มใช้บริการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้มีกระแสรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง และเวลาในการออกสู่ตลาดที่เร็วขึ้น สมาชิกหลายล้านรายต่างไว้วางใจ Synchronoss ในการปกป้องดูแลความทรงจำอันน่าทะนุถนอมที่สุดของตนและคอนเทนต์ดิจิทัลที่สำคัญ

