Synchronoss 於 MWC Barcelona 推出 Capsyl Cloud 雲端服務 – 為環球營運商提供一站式個人雲端解決方案

流動營運商及服務供應商得以

迅速推出消費者雲端服務並實現盈利

布里奇沃特,新澤西州, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具領導地位的全球個人雲端解決方案公司 Synchronoss Technologies, Inc. (「Synchronoss」) (NASDAQ: SNCR),今天推出專為全球流動營運商及寬頻服務供應商而設的嶄新一站式個人雲端平台 Capsyl Cloud™ 。 Capsyl Cloud 擴展了 Synchronoss 的雲端產品組合,讓服務供應商得以在最少的步署時間內,推出安全穩妥、具備可擴展能力,以及可創造收益的個人雲端服務。

Synchronoss 將於巴塞隆拿世界流動通訊大會 (MWC Barcelona) 的行政套房 [3A19EX] 中為 Capsyl Cloud 作現場展示,讓營運商可先睹為快,了解品牌的雲端服務如何可迅速部署和實現盈利。

Capsyl Cloud 是一套安全穩健的跨平台個人雲端解決方案,允許用戶在所有設備或裝置上儲存、管理及保護其數碼內容,當中包括相片、影片、文件、語音內容、聯絡人及訊息等。 Capsyl Cloud 可跨越智能手機、平板電腦、手提電腦及桌面電腦作出無縫整合,提供始終如一、令人安枕無憂的用戶體驗。

Capsyl Cloud 不僅限於儲存服務,還利用由人工智能 (AI) 驅動的工具來提升用戶組織、再次體驗和完善其數碼回憶的方式。 先進 AI 功能包括:

回憶 – 由 AI 策展的回憶可自動呈現有意義的照片和影片。

– 由 AI 策展的回憶可自動呈現有意義的照片和影片。 智慧型搜尋及組織 – 由 AI 驅動的分類及元數據標記,探索內容輕而易舉。

– 由 AI 驅動的分類及元數據標記,探索內容輕而易舉。 清理內容和節省空間 – 偵測重複、模糊的影像及多餘的檔案,釋放儲存空間。

– 偵測重複、模糊的影像及多餘的檔案,釋放儲存空間。 Genius AI 工具 – 加強影像、提高解像度、恢復顏色及應用動態的視覺效果。

透過整合這些由 AI 驅動的功能,Capsyl Cloud 帶來更明智、更令人注目的個人雲端體驗 — 協助用戶以嶄新方式回顧美好的回憶。

自 2022 年以來,Capsyl Cloud 一直透過廣泛的 beta 測試不斷作出完善,充分利用了 Synchronoss Personal Cloud 經得起考驗的技術、可擴展性及基礎設施 — 獲得服務供應商採用,深受信賴的白標雲端解決方案,為全球逾 1,100 萬用戶提供支援。

Capsyl Cloud 是個只需極少資本支出的一站式平台,允許服務供應商以輕鬆的形式部署一套經得起驗證、功能廣泛充足,以及具備高度可擴展能力的個人雲端解決方案。 Capsyl Cloud 作為其他語音、數據和增值服務的補充產品,大大加快了在市場中推出個人雲端解決方案的時間。 透過不同等級的儲存計劃、搭售、免費增值和優質服務,Capsyl Cloud 亦為部署個人雲端服務及實現盈利提供了靈活性。

Synchronoss 董事長暨行政總裁 Jeff Miller 表示:「全球各地的流動營運商正在尋找新方式令產品服務與眾不同,藉此帶動收益及提升客戶的忠誠度。 Capsyl Cloud 提供一套強大的一站式解決方案,讓服務供應商得以迅速啟動優質的個人雲端服務,而無需在基礎設施上負擔沉重的投資。 隨著數碼內容加速消費,對於能夠協助營運商把握這個增長需求,並且為用戶提供天衣無縫、安全穩妥的雲端體驗,以保障及再次體驗他們最珍貴的時刻,我們感到無比振奮。」

印尼最具規模的流動網絡營運商 Telkomsel 是首家部署 Capsyl Cloud 的企業,把這項解決方案給予數以百萬計訂購 Telkomsel 預付及後付服務的客戶。 掌管 Telkomsel 數碼生活模式業務的副總裁 Lesley Simpson 說道:「Telkomsel 時刻致力為客戶提供一系列令日常生活變得更輕鬆便利的雲端解決方案。 使用由 Synchronoss 提供的 Capsyl Cloud Storage 雲端儲存,客戶能以更安全穩健、更便利的方式,存儲及管理他們的相片、影片和其他重要內容。 我們冀望這項服務,可以提供一套實用的解決方,確保個人珍貴回憶得以妥善保存,並且可隨時隨地、輕鬆與別人分享案。」

隨著 Telkomsel 成功作出部署,Synchronoss 預計 Capsyl Cloud 在東南亞地區,特別是印尼、菲律賓、泰國及越南等地將有強勁需求。 在這些地區的營運商現正積極尋求可創造收益的雲端服務,以增加每位用戶平均收入 (ARPU)、減少客戶流失及加強客戶的參與。

在數據安全、私隱及合規性方面,Capsyl Cloud 恪守最高的行業標準,確保用戶內容在各個裝置上均受到保護並可作存取。

了解更多:

Synchronoss 上的 Capsyl Cloud: www.synchronoss.com/capsyl

Capsyl 官方網站: www.capsyl.com

於社交媒體上關注 Capsyl Cloud:

Instagram: Capsyl_Cloud

LinkedIn: Capsyl Showcase

TikTok(抖音海外版): @CapsylCloud

Capsyl Indonesia: Capsyl Indonesia Portal

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 是全球個人雲端解決方案的領導者,專門協助服務提供商與其訂購者建立安全而有意義的聯繫。 我們的軟件即服務 (SaaS) 雲端平台採用人工智能 (AI)、機器學習及其他尖端功能簡化了加入流程,促進訂購者的參與,從而增加收入流、降低成本和加快上市時間。 無數訂購者對 Synchronoss 保護他們最珍貴的回憶和重要的數碼內容深感信賴。 請瀏覽 www.synchronoss.com 探索我們以雲端為中心的解決方案,了解其如何重新定義您與數碼世界的連接。

傳媒聯絡人:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡人:

Brian Denyeau / Ryan Gardella

ICR INC.

brian.denyeau@icrinc.com

ryan.gardella@icrinc.com

