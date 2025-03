Synchronoss Revela Capsyl Cloud no MWC Barcelona – Uma Solução de Nuvem Pessoal para Operadores Globais

Capacitando as Operadoras de Telefonia Móvel e Prestadores de Serviços a

Lançar e Monetizar Rapidamente os Serviços de Nuvem do Consumidor

BRIDGEWATER, N.J., March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR), líder global em soluções de nuvem pessoal, apresentou hoje o Capsyl Cloud™, uma nova plataforma de nuvem pessoal pronta para uso, projetada para operadoras de telefonia móvel e provedores de serviços de banda larga em todo o mundo. A Capsyl Cloud expande o portfólio de nuvem da Synchronoss, permitindo que os provedores de serviços lancem serviços de nuvem pessoal seguros, escaláveis e geradores de receita com tempo de implantação mínimo.

A Synchronoss fará demonstrações ao vivo do Capsyl Cloud no MWC Barcelona no Executive Suite [3A19EX], apresentando uma visão em primeira mão de como as operadoras podem implantar e monetizar rapidamente os serviços de nuvem de marca.

O Capsyl Cloud é uma solução de nuvem pessoal segura e multiplataforma que permite aos usuários armazenar, gerenciar e proteger seu conteúdo digital em todos os dispositivos, incluindo fotos, vídeos, documentos, áudio, contatos e mensagens. Com integração perfeita entre smartphones, tablets, laptops e desktops, o Capsyl Cloud oferece uma experiência de usuário consistente e sem complicações.

O Capsyl Cloud vai além do armazenamento - ele utiliza as ferramentas baseadas em IA para aprimorar a forma como os usuários organizam, revivem e otimizam suas memórias digitais. Os recursos Avançados de IA incluem:

Memórias – Memórias curadas por IA que exibem automaticamente fotos e vídeos significativos.

– Memórias curadas por IA que exibem automaticamente fotos e vídeos significativos. Pesquisa e Organização Inteligentes – Categorização e marcação de metadados baseadas em IA para fácil descoberta de conteúdo.

– Categorização e marcação de metadados baseadas em IA para fácil descoberta de conteúdo. Limpeza de Conteúdo e Economia de Espaço – Detecção de duplicatas, imagens borradas e arquivos redundantes para liberar espaço de armazenamento.

– Detecção de duplicatas, imagens borradas e arquivos redundantes para liberar espaço de armazenamento. Ferramentas Genius AI – Aprimoramento das imagens, aumento da resolução, restauração da cor e aplicação de efeitos visuais dinâmicos.

Com a integração desses recursos orientados por IA, o Capsyl Cloud oferece uma experiência de nuvem pessoal mais inteligente e atraente - ajudando os usuários a se envolverem com suas memórias de novas maneiras.

O Capsyl Cloud tem sido refinado por meio de extensos testes beta desde 2022, utilizando a tecnologia, a escalabilidade e a infraestrutura comprovadas do Synchronoss Personal Cloud - a solução de nuvem de marca branca confiável usada por provedores de serviços, com suporte de mais de 11 milhões de usuários em todo o mundo.

Uma plataforma pronta para uso, o Capsyl Cloud requer um gasto de capital mínimo, permitindo que os provedores de serviços implantem facilmente uma solução de nuvem pessoal comprovada, rica em recursos e altamente escalável. Ela acelera significativamente o tempo de lançamento no mercado para introduzir uma solução de nuvem pessoal como complemento de outros serviços de voz, dados e valor agregado. O Capsyl Cloud também oferece a flexibilidade de implantar e monetizar serviços de nuvem pessoal por meio de planos de armazenamento hierárquico, pacotes, ofertas freemium e premium.

“As operadoras de telefonia móvel em todo o mundo estão em busca de novas maneiras de se diferenciar, gerar receita e aumentar a fidelidade do cliente”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss. "O Capsyl Cloud fornece uma solução poderosa e pronta para uso que permite que os provedores de serviços lancem rapidamente serviços de nuvem pessoal premium - sem o ônus de grandes investimentos em infraestrutura. Com a aceleração do consumo de conteúdo digital estamos entusiasmados em ajudar as operadoras a capturar essa demanda crescente e oferecer uma experiência de nuvem perfeita e segura para os usuários protegerem e reviverem seus momentos mais preciosos."

A Telkomsel, a maior operadora de rede móvel da Indonésia, é a primeira a implantar o Capsyl Cloud, disponibilizando essa solução para milhões de assinantes pré-pagos e pós-pagos da Telkomsel. Lesley Simpson, VP de Digital Lifestyle da Telkomsel, disse: "A Telkomsel está sempre se esforçando para fornecer uma gama de soluções em nuvem que facilitem o dia a dia dos nossos clientes. Com o Capsyl Cloud Storage by Synchronoss, os clientes podem armazenar e gerenciar suas fotos, vídeos e outros conteúdos importantes com mais segurança e conveniência. Esperamos que este serviço seja uma solução prática para quem queira garantir que suas preciosas memórias sejam bem preservadas e possam ser facilmente compartilhadas a qualquer momento."

Após a implantação bem-sucedida da Telkomsel, a Synchronoss prevê uma forte demanda pelo Capsyl Cloud no Sudeste Asiático, particularmente na Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. As operadoras dessas regiões estão buscando ativamente serviços de nuvem geradores de receita para aumentar o ARPU, reduzir a rotatividade e fortalecer o envolvimento do cliente.

O Capsyl Cloud segue os mais altos padrões do setor em segurança de dados, privacidade e conformidade, garantindo que o conteúdo do usuário permaneça protegido e acessível em todos os dispositivos.

Saiba mais:

Capsyl Cloud on Synchronoss: www.synchronoss.com/capsyl

Official Capsyl Website: www.capsyl.com

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies(Nasdaq: SNCR), líder global em soluções pessoais de Nuvem, capacita os provedores de serviços a estabelecer conexões seguras e significativas com seus assinantes. Nossa plataforma SaaS Cloud simplifica os processos de integração e promove o envolvimento dos assinantes por meio do uso da inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e outros recursos avançados, resultando em fluxos de receita aprimorados, despesas reduzidas e tempo de comercialização mais rápido. Milhões de assinantes confiam na Synchronoss para proteger suas memórias mais queridas e conteúdo digital importante. Saiba como as nossas soluções focadas na Nuvem redefinem a forma da conexão digital com o seu mundo digital em www.synchronoss.com .

