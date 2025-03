Synchronoss melancarkan Capsyl Cloud di MWC Barcelona – Penyelesaian Awan Peribadi yang Siap Digunakan untuk Pengendali Global

Memperkasakan Pengendali Mudah Alih dan Pembekal Perkhidmatan untuk

Melancarkan dan Mengewangkan Perkhidmatan Awan Pengguna dengan Pantas

BRIDGEWATER, New Jersey, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR), peneraju global dalam penyelesaian awan peribadi, hari ini memperkenalkan Capsyl Cloud™, platform awan peribadi siap digunakan baharu yang direka bentuk untuk pengendali mudah alih dan penyedia perkhidmatan jalur lebar di seluruh dunia. Capsyl Cloud mengembangkan portfolio awan Synchronoss, membolehkan penyedia perkhidmatan melancarkan perkhidmatan awan peribadi yang selamat, berskala dan menjana hasil dengan masa penggunaan yang minimum.

Synchronoss akan mempamerkan demonstrasi langsung Capsyl Cloud di MWC Barcelona di Suite Eksekutif [3A19EX], memberikan pandangan pertama tentang cara pengendali boleh menggunakan dan mengewangkan perkhidmatan awan berjenama dengan pantas.

Capsyl Cloud merupakan penyelesaian awan peribadi yang selamat dan merentasi platform yang membolehkan pengguna menyimpan, mengurus dan melindungi kandungan digital mereka merentasi semua peranti—termasuk foto, video, dokumen, audio, kenalan dan mesej. Dengan penyepaduan yang lancar merentasi telefon pintar, tablet, komputer riba dan desktop, Capsyl Cloud menyediakan pengalaman pengguna yang konsisten dan tanpa kerumitan.

Capsyl Cloud melampaui storan—ia memanfaatkan alatan yang dikuasakan oleh AI untuk mempertingkatkan cara pengguna mengatur, menghidupkan semula dan mengoptimumkan ingatan digital mereka. Keupayaan AI termaju termasuk:

Kenangan – Kenangan susun atur AI yang memaparkan foto dan video yang bermakna secara automatik.

– Kenangan susun atur AI yang memaparkan foto dan video yang bermakna secara automatik. Carian & Organisasi Pintar – Pengkategorian dikuasakan AI dan penandaan metadata untuk penemuan kandungan yang mudah.

– Pengkategorian dikuasakan AI dan penandaan metadata untuk penemuan kandungan yang mudah. Pembersihan Kandungan & Penjimat Ruang – Mengesan pendua, imej kabur dan fail berlebihan untuk mengosongkan storan.

– Mengesan pendua, imej kabur dan fail berlebihan untuk mengosongkan storan. Alat Genius AI – Meningkatkan imej, mempertingkatkan resolusi, memulihkan warna dan menggunakan kesan visual dinamik.

Dengan menyepadukan keupayaan dipacu AI ini, Capsyl Cloud menawarkan pengalaman awan peribadi yang lebih pintar dan menarik—membantu pengguna melibatkan diri dengan kenangan mereka melalui cara baharu.

Capsyl Cloud telah diperhalusi melalui ujian beta yang meluas sejak tahun 2022, memanfaatkan teknologi, kebolehskalaan dan infrastruktur Synchronoss Personal Cloud yang terbukti—penyelesaian awan label putih dipercayai digunakan oleh penyedia perkhidmatan, menyokong lebih daripada 11 juta pengguna di seluruh dunia.

Sebagai platform siap guna, Capsyl Cloud memerlukan perbelanjaan modal yang minimum, membolehkan penyedia perkhidmatan melaksanakan penyelesaian awan peribadi yang terbukti, kaya dengan ciri dan sangat skalabel dengan mudah. Ia mempercepatkan masa ke pasaran dengan ketara untuk memperkenalkan penyelesaian awan peribadi sebagai pelengkap kepada perkhidmatan suara, data dan tambah nilai yang lain. Capsyl Cloud juga menawarkan fleksibiliti untuk menggunakan dan mengewangkan perkhidmatan awan peribadi melalui tawaran pelan storan berperingkat, bundel, freemium dan premium.

"Pengendali mudah alih di seluruh dunia sedang mencari cara baharu untuk membezakan, memacu hasil dan meningkatkan kesetiaan pelanggan," kata Jeff Miller, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Synchronoss. "Capsyl Cloud menyediakan penyelesaian siap digunakan yang berkuasa membolehkan penyedia perkhidmatan melancarkan perkhidmatan awan peribadi premium dengan pantas—tanpa beban pelaburan infrastruktur yang tinggi. Memandangkan penggunaan kandungan digital semakin pantas, kami teruja untuk membantu pengendali menangkap permintaan yang semakin meningkat ini dan menyampaikan pengalaman awan yang lancar dan selamat untuk pengguna melindungi dan menghidupkan semula detik paling berharga mereka."

Telkomsel, pengendali rangkaian mudah alih terbesar di Indonesia, merupakan pengendali pertama yang menggunakan Capsyl Cloud, menjadikan penyelesaian ini tersedia kepada berjuta-juta pelanggan prabayar dan pascabayar Telkomsel. Lesley Simpson, Naib Presiden Digital Lifestyle di Telkomsel, menyatakan, "Telkomsel sentiasa berusaha untuk menyediakan rangkaian penyelesaian awan yang menjadikan kehidupan harian pelanggan kami lebih mudah. ​ Dengan Capsyl Cloud Storage oleh Synchronoss, pelanggan boleh menyimpan dan mengurus foto, video dan kandungan penting mereka yang lain dengan lebih selamat dan mudah. ​ Kami berharap perkhidmatan ini akan menjadi penyelesaian yang praktikal bagi mereka yang ingin memastikan kenangan berharga mereka terpelihara dengan baik dan boleh dikongsi pada bila-bila masa."

Berikutan kejayaan penggunaan Telkomsel, Synchronoss menjangka permintaan kukuh untuk Capsyl Cloud di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Pengendali di rantau ini sedang giat mencari perkhidmatan awan yang menjana hasil untuk meningkatkan ARPU, mengurangkan churn dan mengukuhkan penglibatan pelanggan.

Capsyl Cloud mematuhi piawaian industri tertinggi untuk keselamatan data, privasi dan pematuhan, memastikan kandungan pengguna kekal dilindungi dan boleh diakses merentasi peranti.

Perihal Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), sebuah syarikat peneraju global dalam penyelesaian Cloud peribadi, memperkasakan penyedia perkhidmatan untuk mewujudkan hubungan yang selamat dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform SaaS Cloud kami memudahkan proses onboarding dan memupuk penglibatan pelanggan menggunakan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin dan ciri termaju yang lain, menghasilkan aliran hasil yang dipertingkatkan, mengurangkan perbelanjaan dan masa ke pasaran yang lebih pantas. Berjuta-juta pelanggan mempercayai Synchronoss untuk melindungi kenangan paling berharga dan kandungan digital yang penting bagi mereka. Terokai bagaimana penyelesaian tertumpu Cloud kami mentakrifkan semula cara anda berhubung dengan dunia digital anda di www.synchronoss.com .

