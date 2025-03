Synchronoss Memperkenalkan Capsyl Cloud di MWC Barcelona – Solusi Cloud Pribadi Turn-Key untuk Operator Global

Memberdayakan Operator Seluler dan Penyedia Layanan untuk

Meluncurkan dan Memonetisasi Layanan Cloud Konsumen dengan Cepat

BRIDGEWATER, New Jersey, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ("Synchronoss") (NASDAQ: SNCR), pemimpin global dalam solusi cloud pribadi, hari ini mengenalkan Capsyl Cloud™, platform cloud pribadi turn-key baru yang dirancang untuk operator seluler dan penyedia layanan broadband di seluruh dunia. Capsyl Cloud memperlebar portofolio cloud Synchronoss, dengan memungkinkan penyedia layanan untuk meluncurkan layanan cloud pribadi yang aman, terukur, dan menghasilkan pendapatan dengan waktu penyebaran minimal.

Synchronoss akan memamerkan demonstrasi langsung Capsyl Cloud di MWC Barcelona di Executive Suite [3A19EX], dengan memberikan pandangan langsung tentang bagaimana operator dapat dengan cepat menyebarkan dan memonetisasi layanan cloud bermerek.

Capsyl Cloud adalah solusi cloud pribadi lintas platform yang aman, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan melindungi konten digital mereka di semua perangkat—termasuk foto, video, dokumen, audio, kontak, dan pesan. Dengan integrasi yang lancar di seluruh ponsel pintar, tablet, laptop, dan desktop, Capsyl Cloud memberikan pengalaman pengguna yang konsisten dan bebas repot.

Capsyl Cloud lebih dari sekadar penyimpanan—cloud ini memanfaatkan alat bantu yang didukung oleh AI untuk meningkatkan cara pengguna mengatur, menghidupkan kembali, dan mengoptimalkan memori digital mereka. Kemampuan AI yang canggih termasuk:

Memori – Memori yang dikurasi AI yang secara otomatis menampilkan foto dan video yang penuh makna.

– Memori yang dikurasi AI yang secara otomatis menampilkan foto dan video yang penuh makna. Pencarian & Pengaturan Cerdas – Penggolongan dan penandaan metadata yang didukung AI untuk penemuan konten yang mudah.

– Penggolongan dan penandaan metadata yang didukung AI untuk penemuan konten yang mudah. Pembersihan Konten & Penghemat Ruang – Mendeteksi duplikat, gambar yang buram, dan file yang berlebihan untuk mengosongkan penyimpanan.

– Mendeteksi duplikat, gambar yang buram, dan file yang berlebihan untuk mengosongkan penyimpanan. Alat Bantu AI yang Jenius– Menyempurnakan gambar, meningkatkan resolusi, mengembalikan warna, dan menerapkan efek visual yang dinamis.

Dengan mengintegrasikan kemampuan berbasis AI ini, Capsyl Cloud menawarkan pengalaman cloud pribadi yang lebih cerdas dan menarik—membantu pengguna berinteraksi dengan memori mereka melalui cara yang baru.

Capsyl Cloud telah disempurnakan melalui pengujian beta ekstensif sejak tahun 2022, memanfaatkan teknologi, skalabilitas, dan infrastruktur Cloud Pribadi Synchronoss yang telah terbukti—solusi cloud label putih tepercaya yang digunakan oleh penyedia layanan ini mendukung lebih dari 11 juta pengguna di seluruh dunia.

Platform turn-key, Capsyl Cloud memerlukan pengeluaran modal minimal, memungkinkan penyedia layanan dengan mudah untuk menyebarkan solusi cloud pribadi yang terbukti, kaya fitur, dan sangat terukur. Cloud ini secara signifikan mempercepat waktu ke pasar untuk memperkenalkan solusi cloud pribadi sebagai pelengkap layanan suara, data, dan layanan bernilai tambah lainnya. Capsyl Cloud juga menawarkan fleksibilitas untuk menyebarkan dan memonetisasi layanan cloud pribadi melalui penawaran rencana penyimpanan bertingkat, paket, freemium, dan premium.

"Operator seluler di seluruh dunia mencari cara baru untuk membedakan, mendorong pendapatan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan," ujar Jeff Miller, Presiden dan CEO Synchronoss. "Capsyl Cloud menyediakan solusi turn-key (komprehensif dan siap digunakan) yang tangguh sehingga penyedia layanan dapat dengan cepat meluncurkan layanan cloud pribadi premium—tanpa investasi infrastruktur yang besar. Selagi konsumsi konten digital meningkat pesat, kami tidak sabar membantu operator mencatat permintaan berkembang ini dan menyediakan pengalaman cloud yang aman dan lancar bagi pengguna untuk melindungi dan merasakan kembali momen-momen mereka yang paling berharga."

Telkomsel, operator jaringan seluler terbesar di Indonesia, merupakan bisnis pertama yang mengerahkan Capsyl Cloud dan menyediakan solusi ini kepada jutaan pelanggan prabayar dan pascabayar Telkomsel. Lesley Simpson, VP Digital Lifestyle di Telkomsel, menyatakan, "Telkomsel senantiasa berupaya untuk menyediakan beragam solusi cloud yang memudahkan kehidupan sehari-hari pelanggan kami. Dengan Penyimpanan Capsyl Cloud dari Synchronoss, pelanggan dapat menyimpan dan mengelola foto, video, dan konten penting lain dengan lebih aman dan mudah. Kami berharap layanan ini akan menjadi solusi praktis bagi mereka yang ingin mengabadikan kenangan berharga serta membagikannya dengan mudah kapan saja."

Setelah keberhasilan pengerahan Telkomsel, Synchronoss memperkirakan permintaan yang kuat untuk Capsyl Cloud di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Operator di wilayah ini secara aktif mencari layanan cloud yang menghasilkan keuntungan guna meningkatkan ARPU, mengurangi churn, dan memperkuat keterlibatan pelanggan.

Capsyl Cloud mematuhi standar industri tertinggi untuk keamanan, privasi, dan kepatuhan data, sehingga memastikan konten pengguna tetap dilindungi serta mudah diakses di berbagai perangkat.

Tentang Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), pemimpin global di bidang solusi Cloud pribadi, memberdayakan penyedia layanan untuk menjalin hubungan yang aman dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform Cloud SaaS kami menyederhanakan proses orientasi dan memupuk keterlibatan pelanggan menggunakan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan fitur mutakhir lainnya, yang menghasilkan aliran pendapatan yang lebih baik, mengurangi pengeluaran, dan mempercepat time-to-market. Jutaan pelanggan memercayai Synchronoss dalam menjaga kenangan paling berharga dan konten digital penting mereka. Cari tahu cara solusi kami yang berfokus pada Cloud merombak cara Anda terhubung dengan dunia digital Anda di www.synchronoss.com .

