Synchronoss חושפת את Capsyl Cloud ב-MWC ברצלונה - פתרון ענן אישי מוכן להטמעה עבור מפעילות גלובליות

העצמת מפעילות סלולר וספקיות שירות להשקה מהירה והפקת רווחים משירותי ענן לצרכן

ברידג'ווטר, ניו ג'רזי, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Synchronoss Technologies Inc. ("Synchronoss" או "החברה") (נאסד"ק: SNCR), מובילה ומחדשת גלובלית בפלטפורמות ענן אישיות, הציגה היום את Capsyl Cloud™, פלטפורמת ענן אישית מוכנה להטמענה חדשה המיועדת למפעילות סלולר ולספקות שירותי פס רחב ברחבי העולם. Capsyl Cloud מרחיבה את פורטפוליו הענן של Synchronoss, ומאפשרת לספקיות שירות להשיק שירותי ענן אישיים מאובטחים, ניתנים להרחבה ומניבי הכנסה בזמן פריסה מינימלי.

Synchronoss תספק הדגמות חיות של Capsyl Cloud ב-MWC ברצלונה בסוויטת המנהלים [3A19EX], ותספק מבט ממקור ראשון כיצד מפעילות יכולות לפרוס במהירות שירותי ענן ממותגים ולהפיק מהם רווחים.

Capsyl Cloud הוא פתרון ענן אישי מאובטח חוצה פלטפורמות המאפשר למשתמשים לאחסן, לנהל ולהגן על התוכן הדיגיטלי שלהם בכל המכשירים - כולל תמונות, סרטונים, מסמכים, אודיו, אנשי קשר והודעות. עם אינטגרציה חלקה בין טלפונים, טאבלטים, מחשבים ניידים ונייחים, Capsyl Cloud מספק חוויית משתמש עקבית ונטולת בעיות.

Capsyl Cloud זה יותר מאחסון - הוא ממנף כלים מונעי בינה מלאכותית כדי לשפר את האופן שבו משתמשים מארגנים, חיים מחדש וממטבים את הזיכרונות הדיגיטליים שלהם. יכולות הבינה המלאכותית המתקדמות כוללות את:

*זיכרונות - הבינה המלאכותית אוצרת זיכרונות ומציפה באופן אוטומטי תמונות וסרטונים משמעותיים.

*חיפוש וארגון חכמים - סיווג ותיוג מטא נתונים מבוסס בינה מלאכותית לגילוי תוכן ללא מאמץ.

*ניקוי תוכן וחיסכון במקום - זיהוי כפילויות, תמונות מטושטשות וקבצים מיותרים כדי לפנות שטח אחסון.

*כלי בינה מלאכותית חכמים - שיפור תמונות, שיפור רזולוציה, שחזור צבע ויישום אפקטים חזותיים דינמיים.

באמצעות השילוב של יכולות מונעות בינה מלאכותית, Capsyl Cloud הוא פתרון שמציע חוויית ענן אישית חכמה ומשכנעת יותר - שעוזר למשתמשים להתייחס לזיכרונות שלהם בדרכים חדשות.

Capsyl Cloud שוכלל באמצעות בדיקות בטא מקיפות מאז 2022, והוא ממנף את הטכנולוגיה המוכחת, המדרגיות והתשתית של Synchronoss Personal Cloud - פתרון הענן המהימן המשמש כמוצר מדבקה עבור ספקיות שירות ותומך ביותר מ-11 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

כפלטפורמה מוכנה להטמעה Capsyl Cloud דורש הוצאה הונית מינימלית המאפשרת לספקיות שירות לפרוס בקלות פתרון ענן אישי מוכח, עשיר בתכונות וניתן להרחבה. הוא מאיץ באופן משמעותי את זמן היציאה לשוק כדי להציג פתרון ענן אישי כהשלמה לשירותי קול, נתונים וערך מוסף אחרים. Capsyl Cloud מציע גם את הגמישות לפרוס ולהפיק רווחים משירותי ענן אישיים באמצעות תוכניות אחסון מדורגות, חבילות, פתרונות פרמיום ופתרונות במודל Freemium.

"מפעילי סלולר ברחבי העולם מחפשים דרכים חדשות לבדל, להגדיל הכנסות ולשפר את נאמנות הלקוחות", אמר ג'ף מילר (Jeff Miller), נשיא ומנכ"ל Synchronoss. "פלטפורמת Capsyl Cloud מספקת פתרון עוצמתי מוכן לשימוש המאפשר לספקי שירות להשיק במהירות שירותי ענן אישי פרימיום – ללא הנטל של השקעה כבדה בתשתיות. ככל שצריכת התוכן הדיגיטלי מואצת, אנו נרגשים לעזור למפעילים ללכוד את הביקוש הגובר הזה ולספק חוויית ענן חלקה ומאובטחת למשתמשים כדי להגן על הרגעים היקרים להם ביותר ולחיות אותם מחדש".

Telkomsel, מפעילת הרשת הסלולרית הגדולה ביותר באינדונזיה, היא הראשונה לפרוס את Capsyl Cloud, מה שהופך פתרון זה לזמין למיליוני מנויים בתשלום מראש ובתשלום בדיעבד למנויים של Telkomsel. לסלי סימפסון (Lesley Simpson), סמנכ"לית למדיה דיגיטלית בתחום לייף סטייל ב- Telkomsel, אמרה: " Telkomsel תמיד שואפת לספק מגוון פתרונות ענן שהופכים את חיי היומיום של לקוחותינו לקלים יותר. עם Capsyl Cloud מבית Synchronoss, לקוחות יכולים לאחסן ולנהל את התמונות, הסרטונים ותוכן חשוב אחר שלהם בצורה מאובטחת ונוחה יותר. אנו מקווים ששירות זה יהווה פתרון מעשי עבור אלה שרוצים להבטיח שהזיכרונות היקרים שלהם נשמרים היטב וניתן לשתף אותם בקלות בכל עת".

בעקבות הפריסה המוצלחת של Telkomsel, חברת Synchronoss צופה ביקוש חזק ל-Capsyl Cloud בדרום מזרח אסיה, במיוחד באינדונזיה, הפיליפינים, תאילנד ווייטנאם. מפעילים באזורים אלה מחפשים באופן פעיל שירותי ענן מניבי הכנסות כדי להגדיל את ה- ARPU, להפחית נטישה ולחזק את מעורבות הלקוחות.

Capsyl Cloud עומד בתקני התעשייה הגבוהים ביותר לאבטחת נתונים, פרטיות ותאימות, ומבטיח שתוכן המשתמשים יישאר מוגן ונגיש בין מכשירים.

למידע נוסף:

Capsyl Cloud ב- Synchronoss: www.synchronoss.com/capsyl

האתר הרשמי של :Capsyl www.capsyl.com

עקבו אחר Capsyl Cloud ברשתות החברתיות:

אינסטגרם: Capsyl_Cloud

לינקדאין: Capsyl Showcase

טיקטוק: @CapsylCloud

Capsyl אינדונזיה: פורטל Capsyl Indonesia

אודות Synchronoss

Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) מובילה עולמית בפתרונות ענן אישי, מאפשרת לספקי שירות ליצור קשרים מאובטחים ומשמעותיים עם המנויים שלהם. פלטפורמת SaaS Cloud שלנו מפשטת את תהליכי הקליטה ומטפחת מעורבות מנויים באמצעות בינה מלאכותית, למידת מכונה ותכונות מתקדמות אחרות, וכתוצאה מכך זרמי הכנסות משופרים, הוצאות מופחתות וזמן מהירות ההגעה לשוק מהיר יותר. מיליוני מנויים סומכים על Synchronoss שתשמור על הזיכרונות היקרים ביותר שלהם ועל התוכן הדיגיטלי החשוב ביותר שלהם. גלו כיצד הפתרונות שלנו הממוקדים בענן מגדירים מחדש את הדרך שבה אתם מתחברים לעולם הדיגיטלי שלכם ב- www.synchronoss.com .

למידע נוסף – מדיה

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

למידע נוסף – משקיעים

Brian Denyeau / Ryan Gardella

ICR INC.

brian.denyeau@icrinc.com

ryan.gardella@icrinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.