Synchronoss presenta Capsyl Cloud en MWC Barcelona: una solución de nube personal llave en mano para operadores globales

Empoderando a los operadores móviles y proveedores de servicios para

lanzar y monetizar rápidamente los servicios en la nube para el consumidor

BRIDGEWATER, Nueva Jersey, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR), un líder mundial en soluciones de nube personal, presentó hoy Capsyl Cloud™, una nueva plataforma de nube personal llave en mano (turn-key) diseñada para operadores móviles y proveedores de servicios de banda ancha en todo el mundo. Capsyl Cloud expande el portafolio de nube de Synchronoss, permitiendo a los proveedores de servicios lanzar servicios de nube personal seguros, escalables y generadores de ingresos con un tiempo de implementación mínimo.

Synchronoss mostrará demostraciones en vivo de Capsyl Cloud en MWC Barcelona en Executive Suite [3A19EX], proporcionando una visión de primera mano de cómo los operadores pueden implementar y monetizar rápidamente servicios en la nube de marca.

Capsyl Cloud es una solución de nube personal segura y multiplataforma que permite que los usuarios almacenen, gestionen y protejan su contenido digital en todos los dispositivos, incluyendo fotos, videos, documentos, audio, contactos y mensajes. Con una integración perfecta en teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y computadoras de escritorio, Capsyl Cloud proporciona una experiencia de usuario consistente y sin dificultades.

Capsyl Cloud va más allá del almacenamiento: aprovecha herramientas impulsadas por IA para mejorar la forma en que los usuarios organizan, reviven y optimizan sus memorias digitales. Las capacidades avanzadas de IA incluyen:

Memorias : memorias curadas por IA que muestran automáticamente fotos y videos significativos.

: memorias curadas por IA que muestran automáticamente fotos y videos significativos. Búsqueda y organización inteligentes : categorización y etiquetado de metadatos impulsados por IA para el descubrimiento de contenido sin esfuerzo.

: categorización y etiquetado de metadatos impulsados por IA para el descubrimiento de contenido sin esfuerzo. Limpieza de contenido y ahorro de espacio : detecta duplicados, imágenes borrosas y archivos redundantes para liberar almacenamiento.

: detecta duplicados, imágenes borrosas y archivos redundantes para liberar almacenamiento. Genius AI Tools: mejora las imágenes, aumenta la resolución, restaura el color y aplica efectos visuales dinámicos.

Al integrar estas capacidades impulsadas por IA, Capsyl Cloud ofrece una experiencia de nube personal más inteligente y convincente, ayudando a los usuarios a interactuar con sus recuerdos de nuevas maneras.

Capsyl Cloud se ha perfeccionado a través de extensas pruebas beta desde 2022, aprovechando la tecnología comprobada, escalabilidad e infraestructura de Synchronoss Personal Cloud —solución de nube de marca blanca confiable, utilizada por los proveedores de servicios, compatible con más de 11 millones de usuarios en todo el mundo.

Una plataforma llave en mano, Capsyl Cloud requiere un gasto de capital mínimo, lo que permite a los proveedores de servicios implementar fácilmente una solución de nube personal comprobada, rica en funciones y altamente escalable. Acelera significativamente el tiempo de posicionamiento en el mercado para introducir una solución de nube personal como complemento a otros servicios de voz, datos y valor agregado. Capsyl Cloud también ofrece la flexibilidad de implementar y monetizar servicios personales en la nube a través de planes de almacenamiento en niveles, paquetes, ofertas freemium y premium.

"Los operadores móviles de todo el mundo están buscando nuevas formas de diferenciarse, impulsar los ingresos y mejorar la lealtad de los clientes", dijo Jeff Miller, presidente y director ejecutivo de Synchronoss. "Capsyl Cloud ofrece una solución potente y llave en mano que permite a los proveedores de servicios lanzar rápidamente servicios de nube personal premium, sin la carga de una gran inversión en infraestructura. A medida que se acelera el consumo de contenido digital, nos complace ayudar a los operadores a captar esta creciente demanda y ofrecer una experiencia en la nube segura y sin interrupciones para que los usuarios protejan y revivan sus momentos más preciados ".

Telkomsel, el mayor operador de redes móviles de Indonesia, es el primero en implementar Capsyl Cloud, poniendo esta solución a disposición de millones de suscriptores de prepago y pospago de Telkomsel. Lesley Simpson, vicepresidenta de estilo de vida digital de Telkomsel, declaró: "Telkomsel siempre se esfuerza por proporcionar una gama de soluciones en la nube que faciliten la vida diaria de nuestros clientes. Con Capsyl Cloud Storage de Synchronoss, los clientes pueden almacenar y administrar sus fotos, videos y otros contenidos importantes de manera más segura y conveniente. Esperamos que este servicio sea una solución práctica para aquellos que desean garantizar que sus valiosos recuerdos estén bien conservados y se puedan compartir fácilmente en cualquier momento".

Después de la exitosa implementación de Telkomsel, Synchronoss anticipa una fuerte demanda de Capsyl Cloud en el sudeste asiático, particularmente en Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Los operadores de estas regiones buscan activamente servicios en la nube que generen ingresos para aumentar el ARPU, reducir la rotación y fortalecer la participación del cliente.

Capsyl Cloud cumple con los más altos estándares del sector en materia de seguridad, privacidad y cumplimiento de datos, garantizando que el contenido del usuario permanezca protegido y accesible en todos los dispositivos.

Acerca de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), un líder mundial en soluciones personales de Nube, capacita a los proveedores de servicios para establecer conexiones seguras y significativas con sus suscriptores. Nuestra plataforma SaaS Cloud simplifica los procesos de integración y fomenta la participación de los suscriptores utilizando inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y otras funciones avanzadas, lo que resulta en flujos de ingresos mejorados, gastos reducidos y tiempo de posicionamiento en el mercado más rápido. Millones de suscriptores confían en Synchronoss para salvaguardar sus recuerdos más preciados y contenido digital importante. Explore cómo nuestras soluciones centradas en la nube redefinen la forma en que se conecta con su mundo digital en www.synchronoss.com .

