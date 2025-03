March Proclaimed as Rendez Vous De La Francophonie in Saskatchewan

CANADA, March 3 - Released on March 3, 2025

Saskatchewan Minister Responsible for Francophone Affairs, Alana Ross, proclaimed the month of March as Rendez-vous de la Francophonie to promote Francophone culture and the French language.

"Everyone should find time to celebrate our amazing French communities," Ross said. "Celebrating French culture is vital for unity and identity. It enriches our heritage, strengthens bilingualism and fosters inclusivity. We are so fortunate to have such a rich French culture in Saskatchewan."

As Saskatchewan marks the 27th anniversary of Rendez-vous celebrations, communities across the province are gearing up for a month filled with exploration and excitement under this year's theme, "Cultivate your roots." From vibrant local concerts showcasing Francophone artists to events like flag raising ceremonies, there's something for everyone to discover and enjoy through the festivities.

Later this month, an event will be held at the Legislature in partnership with the Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) to recognize the International Day of La Francophonie which is celebrated nationwide on March 20.

"For 27 years, we have celebrated the French heritage in Saskatchewan through the Rendez-vous de la Francophonie in partnership with the province," ACF President Denis Simard said. "This year, under the theme 'Cultivate Your Roots,' we invite everyone to take a moment to explore and embrace the Francophone culture around them."

To find events near you, visit the calendar section of the Rendez-vous de la Francophonie website at www.rvf.ca, available in both English and French.

For information on French-language services provided by the Government of Saskatchewan, visit: www.saskatchewan.ca/bonjour.

Le mois de mars a été désigné comme le mois des Rendez-vous de la Francophonie en Saskatchewan

La ministre responsable des affaires francophones de la Saskatchewan, Alana Ross, a désigné le mois de mars comme le mois des Rendez-vous de la Francophonie afin de promouvoir la culture francophone et la langue française.

« Nous devrions tous et toutes prendre le temps de célébrer nos formidables communautés francophones, a soutenu la ministre Ross. Célébrer la culture francophone est vital à notre unité et à notre identité. Cela permet d’enrichir notre patrimoine, de renforcer le bilinguisme et de promouvoir l’inclusivité. Nous sommes tellement privilégiés d’avoir une culture francophone aussi riche en Saskatchewan. »

À l’occasion du 27e anniversaire des célébrations des Rendez-vous en Saskatchewan, des collectivités partout dans la province se préparent à un mois rempli d’exploration et d’exaltation sous le thème de cette année, « Cultive tes racines ». Chacun et chacune pourront découvrir et apprécier le festival tout au long des festivités, que ce soit en assistant à des concerts locaux électrisants mettant à l’avant-plan des artistes francophones, ou encore en participant à des événements comme les cérémonies de la levée du drapeau.

Plus tard au cours du mois, un événement se découlera au palais législatif, en partenariat avec l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), pour souligner la Journée internationale de la Francophonie qui est célébrée partout au Canada le 20 mars.

« Depuis 27 ans, nous célébrons la présence francophone en Saskatchewan à travers les Rendez-vous de la Francophonie, en partenariat avec la province, » a indiqué le président de l’ACF, Denis Simard. « Cette année, sous le thème “Cultive tes racines”, nous invitons la population à prendre le temps de découvrir et d’apprécier la richesse de la francophonie qui les entoure. »

Pour trouver des événements près de chez vous, visitez la section du calendrier des activités du site Web des Rendez-vous de la Francophonie au www.rvf.ca, disponible en anglais et en français.

Pour obtenir des informations sur les services en français offerts par le gouvernement de la Saskatchewan, visitez le www.saskatchewan.ca/bonjour.

