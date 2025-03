CGTN: Çin, 2025'te ekonomik kalkınmaya yardımcı olacak iyi bir zemini nasıl hazırladı?

PEKİN, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN, hedefli teşvik önlemleri ve üst düzey politika çerçeveleri içeren bir bileşim sayesinde Çin'in 2025 yılında kendini ekonomik kalkınmaya nasıl hazırladığına ilişkin ayrıntılara değinen bir makale yayımladı.

Çin ekonomisi geçen yılın Eylül ayından itibaren kayda değer bir atılım gösterirken dördüncü çeyrekte görülen güçlü GSYH performansı gibi birçok ekonomik veri, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapacağının sinyallerini vermiştir.

Çin Yeni Yılı boyunca devam eden bu ivmenin arkasında Çin ekonomisindeki yapısal zorlukların üstesinden gelmeyi ve ekonomik büyüme sağlayacak yeni itici güçler yaratmayı hedefleyen bir dizi teşvik önlemi ve üst düzey politika tasarısı vardı.

Bununla birlikte değişen küresel koşullar Çin'in ekonomik istikrarı üzerindeki baskıları artırdığı için yakalanan bu ivme gittikçe güçlenen dalgalanmalar bağlamında gerçekleşiyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, değişen dış ortamın olumsuz etkileri şiddetlenirken Çin'in ekonomik faaliyetlerinin hâlâ zorluklar ve sorunlarla yüzleşmeye devam ettiğini bir makalede kaleme aldı.

Cumartesi günü Qiushi Journal'da yayımlanan makaleye göre Çin ekonomisi aynı zamanda sağlam bir temel, çok sayıda güçlü yön, üstün dayanıklılık ve çok büyük potansiyelle desteklenmektedir ve uzun vadeli büyümeye yönelik destekleyici koşullar ve temel eğilim aynı kalmıştır.

Dış riskler ile yurt içi fırsatlar arasında denge kurmak anlamına gelen bu çift gerçeklik ortamının üstesinden gelmek Çin'in 2025 stratejisinin en önemli unsurudur çünkü bu yıl bir yandan Çin ulusunun yüksek kaliteli kalkınmaya imza atmaya, teknolojik inovasyonu geliştirmeye ve sürdürülebilir ekonomik reformları güçlendirmeye yönelik çabalarına rehberlik eden stratejik bir yol haritası olan 14. Beş Yıllık Plan'ın (2021-2025) bitişini simgelerken diğer yandan değişen küresel ve yerel zorluklar arasında Çin'in bir sonraki büyüme dönemine şekil verecek 15. Beş Yıllık Plan'ın (2026-2030) başlangıcına zemin hazırlamaktadır.

Etkin piyasa ile proaktif yönetişim arasındaki uyumu sağlamak

Başkan Xi, yayımlanan makalesinde etkin piyasa ile iyi işleyen bir hükümet arasındaki ilişkiyi koordine etmenin çok önemli olduğunu, hükümetin gerektiğinde kararlı adımlar atması gerektiğini ama ne zaman müdahaleden kaçınacağını da bilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Çin'in yakın dönemdeki politika hamleleri bu odaklanma yaklaşımına örnek oluşturmuştur. Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kuruluşu olan National Development and Reform Commission (NDRC) Ocak ayında tüm yerel yönetimleri ve bakanlıkları birleşmiş ulusal piyasaya entegrasyonlarını hızlandırmaya ve piyasanın gelişimini etkin bir şekilde desteklemeye teşvik etmeyi amaçlayan, birleşik bir ulusal piyasa inşa etmeye yönelik bir kılavuz yayımlamıştır.

Bu kılavuzun piyasa işlemlerinin maliyetlerini düşürmeye, teknolojik inovasyona ve iş geliştirmeye elverişli bir piyasa ortamı yaratmaya ve rekabetçi avantajları güçlendirmeye yardımcı olması beklenmektedir.

Bu tür yapısal reformlar; Çin'in ekonomik evriminin kısa vadeli çözümler yerine inovasyonu ve üretkenliği teşvik etmeye bel bağladığı yönündeki ekonomistler arasındaki gittikçe güçlenen uzlaşıyla aynı doğrultudadır ve birleşik piyasa girişiminin sistem verimliliğine odaklanması bu değişimi örneklemektedir.

Industrial and Commercial Bank of China'da finans uzmanı ve Center for China and Globalization'da Yerleşik Olmayan Öğretim Görevlisi olan Matteo Giovannini, CGTN'de yayımlanan ve başka biriyle ortak kaleme aldığı makalede şunları dile getirdi: "Kilit endüstrilerde deregülasyon yapmak, özel sektör katılımını teşvik etmek, yüksek teknoloji ve yeşil enerji sektörlerinde dış yatırım çekmek bu dönüşümü desteklemede etkili olacaktır."

"Özel teşebbüsler arasında güveni yeniden tesis etmek de kritik öneme sahip olacaktır çünkü bu şirketler iş yaratma, teknolojik ilerleme ve ekonomik dinamizm bakımından kilit itici güçlerdir."

"Dayanıklı ve uyum sağlayabilen bir ekonomi"

Başkan Xi'nin Qiushi'deki makalesinde sorunsuz ekonomik dolaşım sağlamak üzere toplam arz ve toplam talep arasındaki ilişki dâhil olmak üzere diğer kilit noktalara da değinilmiştir; bu kilit noktalar büyük ölçüde geçen yıl Aralık ayında düzenlenen Central Economic Work Conference'ta belirlenen ana görevleri yansıtmaktaydı.

Bu görevler Çin ekonomisine belirgin bir geri sıçrama sağlamanın yanı sıra 2025'teki gidişatı için de olumlu bir zemin hazırlamıştır. Uzmanlar Çin ekonomisinin köklerindeki uyum sağlama yeteneğine ve dayanıklılığa dikkat çekmiş ve Central Economic Work Conference'ın ardından iyimser görüşler paylaşmışlardır.

Almanya'nın federal Hesse eyaletinin eski Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Michael Borchmann; küresel ekonominin yüzleştiği mevcut zorluklar ortasında, zaten yüksek kaliteli kalkınma aşamasında bulunan Çin'inki gibi bir ekonomi için hedefi tutturan bir yıllık GSYH büyümesini sürdürmenin ender görülen bir durum olduğunu ifade etmiştir.

Resmî verilere göre Çin'in 2024'teki GSYH'si 2023'e göre yüzde 5 artarak 134,9 trilyon yuana (18,77 trilyon USD) yükselmiştir.

"Bu tablo yalnızca Çin ekonomisinin aşırı dayanıklı olduğunu ve çok iyi uyum sağlayabildiğini göstermekle kalmamakta, aynı zamanda yurt içi talepte görülen istikrarlı büyümeyi ve endüstriyel dönüşümün sonuçlarını gözler önüne sermektedir." diye ekledi Borchmann.

