CGTN: Cómo China sentó una base sólida para su desarrollo económico en 2025

La economía de China ha mostrado un surgimiento notable desde septiembre del año pasado, con varios datos, como un sólido rendimiento del PIB en el cuarto trimestre, lo que indica un inicio sólido para 2025.

Esta dinámica, que se extendió durante el Año Nuevo Chino, fue impulsada por una serie de medidas de estímulo y diseños de políticas de alto nivel que tenían como objetivo abordar los desafíos estructurales dentro de la economía china y crear nuevos motores para el crecimiento económico.

Sin embargo, se desarrolla en un contexto de desafíos cada vez más intensos, ya que un panorama global cambiante amplifica las presiones sobre la estabilidad económica de China.

A medida que se intensifican los impactos adversos del cambiante entorno externo, la operación económica de China aún enfrenta dificultades y desafíos, escribió el presidente chino Xi Jinping en un artículo.

Al mismo tiempo, la economía china se sustenta en una base estable, abundantes fortalezas, fuerte resiliencia y vasto potencial, y las condiciones de apoyo y la tendencia fundamental para el crecimiento a largo plazo no han cambiado, según el artículo, publicado en Qiushi Journal el sábado.

Navegar entre estas realidades duales, equilibrando los riesgos externos con las oportunidades nacionales, está en el corazón de la estrategia de China para 2025, especialmente ahora que este año no solo marca la culminación del 14º Plan Quinquenal (2021–2025), un plan estratégico que ha guiado los esfuerzos de la nación para lograr un desarrollo de alta calidad, avanzar en la innovación tecnológica y fomentar reformas económicas sostenibles, sino que también prepara el terreno para el lanzamiento del 15º Plan Quinquenal (2026-2030), que dará forma a la próxima fase de crecimiento de China en medio de la evolución de los desafíos globales y nacionales.

Armonizar la eficacia del mercado con gobernanza proactiva

En su artículo, Xi enfatizó que es esencial coordinar la relación entre un mercado eficaz y un gobierno que funcione bien, y que el gobierno debe actuar con decisión cuando sea necesario y al mismo tiempo saber cuándo abstenerse de intervenir.

Las recientes medidas políticas de China han ejemplificado este enfoque. En enero, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el principal planificador económico de China, publicó una directriz para construir un mercado nacional unificado, con el objetivo de alentar a todas las localidades y departamentos gubernamentales a acelerar su integración en el mercado nacional unificado y apoyar activamente su desarrollo.

Se espera que esta guía ayude a reducir los costos de transacción del mercado, cree un entorno de mercado favorable para la innovación tecnológica y el desarrollo comercial, y fortalezca las ventajas competitivas.

Tales reformas estructurales se alinean con un creciente consenso entre los economistas de que la evolución económica de China depende de fomentar la innovación y la productividad en lugar de soluciones a corto plazo, un cambio ejemplificado por el enfoque de la iniciativa de mercado unificado en la eficiencia sistémica.

"La desregulación de industrias clave, fomentar la participación del sector privado y la atracción de inversión extranjera en sectores de alta tecnología y energía verde serán fundamentales para impulsar esta transformación", escribió Matteo Giovannini, profesional financiero del Banco Industrial y Comercial de China y miembro asociado no residente del Centro para China y la Globalización, en un artículo de opinión publicado en CGTN.

"Restablecer la confianza entre las empresas privadas también será fundamental, ya que estas empresas son motores clave de la creación de empleo, el avance tecnológico y el dinamismo económico".

El artículo "resiliente y adaptable"

de Xi sobre Qiushi también abordó otros puntos importantes, incluida la relación entre la oferta total y la demanda para garantizar una circulación económica fluida, que en gran medida reflejó las principales tareas descritas por la Conferencia Central de Trabajo Económico que marcó el tono que se realizó en diciembre del año pasado.

Esas tareas, además de impulsar un repunte dramático para la economía china, también sentaron una base positiva para su trayectoria en 2025. Los expertos han señalado la adaptabilidad y la resiliencia arraigadas en la economía de China, expresando optimismo tras la Conferencia Central de Trabajo Económico.

En medio de los desafíos actuales que enfrenta la economía mundial, es raro que una economía como la de China, que ya está en una etapa de desarrollo de alta calidad, mantenga un crecimiento anual del PIB que cumpla con el objetivo, dijo Michael Borchmann, ex jefe del Departamento de Asuntos Europeos e Internacionales del estado federal alemán de Hesse.

Los datos oficiales muestran que el PIB de China en 2024 aumentó un cinco por ciento desde 2023, superando los 134,9 billones de yuanes (18,77 billones de dólares).

"Esto no solo muestra que la economía china es extremadamente resistente y adaptable, sino que también refleja la expansión constante de la demanda interna y los resultados de la transformación industrial", dijo.

