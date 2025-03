CGTN: Wie hat China eine gute Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung bis 2025 geschaffen?

PEKING, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN hat einen Artikel veröffentlicht, in dem detailliert beschrieben wird, wie China sich durch eine Kombination aus gezielten Konjunkturmaßnahmen und politischen Rahmenbedingungen auf hoher Ebene auf das Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 vorbereitet hat.

Chinas Wirtschaft hat seit September letzten Jahres einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt, wobei mehrere Daten, wie z. B. eine starke BIP-Leistung im vierten Quartal, auf einen robusten Start ins Jahr 2025 hindeuten.

Diese Dynamik, die sich bis zum chinesischen Neujahrsfest fortsetzte, wurde durch eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen und politischen Konzepten auf hoher Ebene angetrieben, die darauf abzielten, die strukturellen Herausforderungen innerhalb der chinesischen Wirtschaft anzugehen und neue Motoren für das Wirtschaftswachstum zu schaffen.

Allerdings tut sich dies vor dem Hintergrund zunehmender Gegenwinde auf, da eine sich verändernde globale Landschaft den Druck auf die wirtschaftliche Stabilität Chinas verstärkt.

Während die negativen Auswirkungen der sich verändernden äußeren Umgebung zunehmen, steht Chinas Wirtschaftsbetrieb immer noch vor Schwierigkeiten und Herausforderungen, schrieb der chinesische Präsident Xi Jinping in einem Artikel.

Gleichzeitig wird die chinesische Wirtschaft durch ein stabiles Fundament, zahlreiche Stärken, eine starke Widerstandsfähigkeit und ein enormes Potenzial gestützt, und die unterstützenden Bedingungen und der grundlegende Trend für langfristiges Wachstum haben sich laut dem Artikel, der am Samstag im Qiushi Journal veröffentlicht wurde, nicht geändert.

Die Bewältigung dieser beiden Realitäten – das Gleichgewicht zwischen externen Risiken und inländischen Chancen – steht im Mittelpunkt der chinesischen Strategie 2025, insbesondere da dieses Jahr nicht nur den Höhepunkt des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) markiert – ein strategischer Plan, der die Bemühungen der Nation um eine qualitativ hochwertige Entwicklung, die Förderung technologischer Innovationen und nachhaltige Wirtschaftsreformen zu fördern – sondern auch den Grundstein für den Start des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) legt, der Chinas nächste Wachstumsphase inmitten sich wandelnder globaler und nationaler Herausforderungen prägen wird.

Markteffizienz und proaktive Regierungsführung in Einklang bringen

In seinem Artikel betonte Xi, dass es von entscheidender Bedeutung sei, das Verhältnis zwischen einem effizienten Markt und einer gut funktionierenden Regierung zu koordinieren. Die Regierung müsse entschlossen handeln, wenn dies erforderlich sei, und gleichzeitig wissen, wann sie von einem Eingreifen absehen müsse.

Die jüngsten politischen Schritte Chinas sind ein Beispiel für diesen Fokus. Im Januar veröffentlichte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (National Development and Reform Commission, NDRC), Chinas oberste Wirtschaftsplanungsbehörde, eine Richtlinie für den Aufbau eines einheitlichen nationalen Marktes, die alle lokalen Behörden und Regierungsstellen dazu ermutigen soll, ihre Integration in den einheitlichen nationalen Markt zu beschleunigen und dessen Entwicklung aktiv zu unterstützen.

Diese Richtlinie soll dazu beitragen, die Transaktionskosten auf dem Markt zu senken, ein günstiges Marktumfeld für technologische Innovationen und die Geschäftsentwicklung zu schaffen und Wettbewerbsvorteile zu stärken.

Solche Strukturreformen entsprechen einem wachsenden Konsens unter Ökonomen, dass Chinas wirtschaftliche Entwicklung von der Förderung von Innovation und Produktivität abhängt und nicht von kurzfristigen Lösungen – eine Verschiebung, die durch den Fokus der einheitlichen Marktinitiative auf systemische Effizienz veranschaulicht wird.

„Die Deregulierung von Schlüsselbranchen, die Förderung der Beteiligung des Privatsektors und die Gewinnung ausländischer Investitionen in den Bereichen Hightech und grüne Energie werden maßgeblich zu diesem Wandel beitragen“, schrieb Matteo Giovannini, Finanzfachmann bei der Industrial and Commercial Bank of China und Non-Resident Associate Fellow am Center for China and Globalization, in einem auf CGTN veröffentlichten Meinungsbeitrag.

„Die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen Privatunternehmen wird ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein, da diese Unternehmen die wichtigsten Motoren für die Schaffung von Arbeitsplätzen, den technologischen Fortschritt und die wirtschaftliche Dynamik sind.“

„Widerstandsfähig und anpassungsfähig“

Xis Artikel über Qiushi befasste sich auch mit anderen wichtigen Punkten, darunter das Verhältnis zwischen Gesamtangebot und -nachfrage zur Gewährleistung eines reibungslosen Wirtschaftskreislaufs, was weitgehend die Hauptaufgaben widerspiegelte, die auf der tonangebenden Zentralen Konferenz für Wirtschaftsarbeit im Dezember letzten Jahres festgelegt wurden.

Diese Aufgaben führten nicht nur zu einer dramatischen Erholung der chinesischen Wirtschaft, sondern legten auch eine positive Grundlage für die Entwicklung bis 2025. Experten haben auf die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit hingewiesen, die in der chinesischen Wirtschaft verwurzelt sind, und sich nach der Zentralen Wirtschaftskonferenz optimistisch geäußert.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen, mit denen die Weltwirtschaft konfrontiert ist, ist es für eine Wirtschaft wie die Chinas, die sich bereits in einer Phase hochwertiger Entwicklung befindet, selten, ein jährliches BIP-Wachstum aufrechtzuerhalten, das dem Ziel entspricht, so Michael Borchmann, ehemaliger Leiter der Abteilung für europäische und internationale Angelegenheiten des Bundeslandes Hessen.

Offizielle Daten zeigen, dass Chinas BIP im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 5 Prozent gestiegen ist und 134,9 Bio. CNY (18,77 Bio. USD) übersteigt.

„Dies zeigt nicht nur, dass die chinesische Wirtschaft äußerst widerstandsfähig und anpassungsfähig ist, sondern spiegelt auch die stetige Ausweitung der Binnennachfrage und die Ergebnisse des industriellen Wandels wider“, sagte er.

