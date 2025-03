CGTN: Hvordan lagde Kina et godt grundlag for økonomisk udvikling i 2025

Beijing, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN udgiver en artikel om, hvordan Kina forberedte sig på økonomisk vækst i 2025 ved hjælp en kombination af målrettede konjunkturstimulerende tiltag og politiske rammer på højt niveau.

Kinas økonomi har udvist en bemærkelsesværdig stigning siden september sidste år, hvor flere data, såsom stærk BNP-præstation i fjerde kvartal, tyder på en robust begyndelse på 2025.

Denne fremdrift, som har strakt sig gennem det kinesiske nytår, blev drevet af en række stimuleringsforanstaltninger og politikudformning på højt plan, der havde til formål at takle den kinesiske økonomis strukturelle udfordringer og skabe nye drivkræfter for økonomisk vækst.

Men den udspiller sig på baggrund af stadig stærkere modvind, idet et skiftende globalt landskab forstærker presset på Kinas økonomiske stabilitet.

I takt med intensivering af negative påvirkninger fra det skiftende ydre miljø står driften af Kinas økonomi stadig over for vanskeligheder og udfordringer, skrev den kinesiske præsident Xi Jinping i en artikel.

Samtidig er den kinesiske økonomi understøttet af et stabilt fundament, rigelige styrker, stærk modstandskraft og vidstrakt potentiale, og de understøttende betingelser og den grundlæggende tendens imod langsigtet vækst er uforandrede i følge artiklen, som udkom i Qiushi Journal i lørdags.

Kernen i Kinas strategi for 2025 består i at styre mellem disse dobbelte realiteter – at afbalancere eksterne risici mod indelandske muligheder – især da året ikke kun markerer kulminationen på den 14. femårsplan (2021-2025) – en strategisk plan, som har styret landets bestræbelser på at opnå højkvalitetsvækst, fremme teknologisk innovation og fremavle bæredygtige økonomiske reformer – men det har også sat scenen for lanceringen af den 15. femårsplan (2026-2030), som vil forme Kinas næste vækstfase under omskiftelige globable og indenlandske udfordringer.

Harmonisering af markedseffektivitet med proaktiv regeringsførelse

I sin artikel understregede Xi, at det er afgørende at koordinere forholdet mellem et effektivt marked og en velfungerende regering, og at regeringen skal handle beslutsomt, når det er nødvendigt, mens den også skal vide, hvornår den bør afstå fra intervention.

Kinas seneste politiske tiltag har eksemplificeret dette fokus. I januar udgav Kinas førende økonomiske planlægningsmyndighed, National Development and Reform Commission (NDRC), en retningslinje for opbygning af et samlet nationalt marked, med henblik på at tilskynde alle lokaliteter og ministerier til at fremskynde deres integration i det forenede nationale marked og aktivt støtte dets udvikling.

Denne retningslinje forventes at bidrage til at sænke transaktionsomkostningerne på markedet, skabe et gunstigt markedsmiljø for teknologisk innovation og forretningsudvikling samt at styrke konkurrencemæssige fordele.

Sådanne strukturreformer stemmer overens med en voksende konsensus blandt økonomer om, at Kinas økonomiske udvikling afhænger af at fremavle innovation og produktivitet snarere end kortsigtede løsninger - et skift, som initiativet om det samlede marked med dets fokus på systemisk effektivitet er et eksempel på.

"At deregulere nøgleindustrier, at tilskynde den private sektor til at deltage, og at tiltrække udenlandske investeringer i højteknologiske og grønne energisektorer vil være medvirkende til at drive denne omstilling," skrev Matteo Giovannini, som arbejder med finans ved Industrial and Commercial Bank of China og er non-resident Associate Fellow ved Center for China and Globalization, i en kronik udgivet på CGTN.

"Genoprettelse af tillid i det private erhvervsliv vil også være afgørende, da disser virksomheder er væsentlige drivkræfter for jobskabelse, teknologiske fremskridt og økonomisk dynamik."

Modstandsdygtig og tilpasningsdygtig

Xis artikel i Qiushi omhandlede også andre kernepunkter, herunder forholdet mellem det samlede udbud og efterspørgsel for at sikre et jævnt økonomisk omløb, hvilket i høj grad afspejlede de hovedopgaver, som blev opridset af den toneangivende Central Economic Work Conference, der blev afholdt i december sidste år.

Udover at drive et dramatisk opsving for den kinesiske økonomi har disse opgaver også lagt et positivt fundament for økonomiens kurs i 2025. Eksperter har peget på den tilpasningsdygtighed og modstandsdygtighed, som er rodfæstet i Kinas økonomi, og har udtrykt optimisme efter Central Economic Work Conference.

Midt i de aktuelle udfordringer, verdensøkonomien står foran, er det sjældent, at en økonomi som Kinas, der allerede er på et trin præget af højkvalitetsudvikling, opretholder en årlig BNP-vækst, der opfylder målet, siger Michael Borchmann, tidligere leder af ministeriet for europæiske og internationale anliggender i den tyske delstat Hessen.

Officielle data viser, at Kinas BNP voksede 5 procent i 2024 i forhold til 2023 og toppede 134,9 billioner yuan ($18,77 billioner).

"Det viser ikke blot, at den kinesiske økonomi er yderst modstandsdygtig og tilpasningsdygtig, men det afspejler også den indenlandske efterspørgsels konstante ekspansion og resultaterne af den industrielle omstilling", sagde han.

