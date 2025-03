Top Aces dévoile un ailier sans pilote généré par l'IA pour l'industrie de l'ADAIR

La prochaine génération de formation ADAIR

MESA, Ariz., 03 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Corp. (Top Aces), le seul exploitant commercial au monde d'avions F-16 pour l'entraînement au combat aérien avancé, est fier d'annoncer un développement révolutionnaire dans l'industrie de la formation aérienne avec adversaire (ADAIR). En collaboration avec les partenaires de haute technologie EpiSci (une société d'Applied Intuition), Coherent Technical Services Inc. (CTSi) et Seger Aviation LLC, Top Aces a dévoilé son ailier constructif autonome piloté par l'IA exclusif pour l'industrie de la formation au combat aérien. Cette dernière innovation est conçue pour reproduire la cinématique de vol et les manœuvres d'aéronefs adverses avancées dans un environnement d'entraînement virtuel-constructif (LVC).

« L'introduction d'un ailier constructif constitue une réalisation révolutionnaire et établit un nouveau précédent dans l'industrie ADAIR », déclare Russ Quinn, président de Top Aces Corp, vétéran de l'USAF et ancien pilote de chasse. « L'intégration d'ailiers constructifs pilotés par l'IA améliorera l'efficacité de nos programmes d'entraînement en ajoutant de la complexité et des défis de volume au ciblage au-delà de la portée visuelle (BVR) pour nos clients, tout en offrant les avantages uniques de l'entraînement contre des chasseurs de 4e génération réels et très maniables. »

L’ailier constructif de Top Aces a été intégré par CTSi au sein des appareils F-16 « Advanced Aggressor Fighters » (AAF) de l’entreprise par le biais de l'architecture ouverte du « Advanced Aggressor Mission System » (AAMS), et est alimenté par la technologie de pointe d'IA d'EpiSci. L'interface HOTAS (Hands-On Throttle and Stick) de l'AAMS permet aux pilotes de Top Aces de diriger les formations et les manœuvres de l'ailier constructif, en les coordonnant avec les F-16 de la société afin d'offrir des défis de ciblage BVR supplémentaires aux pilotes de chasse de 5e génération. Chaque ailier est intégré dans le scénario d'entraînement sous la forme d'une piste Link-16, ce qui permet d’augmenter le nombre d'adversaires BVR pour des segments d'entraînement compatibles à un coût réduit.

« Ayant piloté des chasseurs de 4e et 5e génération, des prototypes classifiés et des démonstrateurs, je connais personnellement les défis et les opportunités que l'IA apporte au combat aérien », a déclaré Dan Javorsek, président de EpiSci. « Ceci représente l’avenir de l’entraînement au combat aérien. L'intégration d'ailiers pilotés par l'IA repoussera les limites de l'entraînement tout en préservant la valeur des adversaires réels de 4e génération. Nous sommes impatients de poursuivre ce travail important et de fournir les meilleures capacités logicielles avancées de leur catégorie à nos hommes et femmes des forces armées. »

Après l'achèvement des essais et évaluations opérationnels, Top Aces prévoit étendre son concept d'ailier constructif en introduisant des capacités d'entraînement constructif supplémentaires pour ses clients. Les développements en matière de contrôle, d'autonomie et d'interface issus de cette innovation jetteront les bases du déploiement de futures plates-formes collaboratives sans pilote dans le cadre des solutions de formation ADAIR Top Aces à la fine pointe de la technologie.

