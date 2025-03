iHerb překonal obrat 2,4 miliardy dolarů a upevnil svou pozici globálního lídra v oblasti zdraví a wellness

Společnost za rok 2024 hlásí rekordních 37 milionů vyřízených objednávek

IRVINE, Kalifornie, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Společnost iHerb , jeden z předních světových internetových prodejců vitamínů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro zdraví a wellness, zaznamenala v roce 2024 mimořádný rok, kdy dosáhla čistých tržeb přes 2,4 miliardy dolarů, což představuje nejvyšší hodnotu v historii společnosti. Díky silné poptávce zákazníků a závazku k výjimečným službám vyřídil tento e-commerce prodejce impozantních 37 milionů objednávek do 180 zemí světa, čímž posílil svou pozici důvěryhodného globálního lídra v oblasti zdraví a wellness

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI ROKU 2024

„Rok 2024 byl pro společnost iHerb rokem transformace, která podtrhla odolnost našeho podnikání v podmínkách globálních výzev, jako jsou inflační tlaky, výkyvy směnných kurzů amerického dolaru a geopolitické nepokoje," uvedl generální ředitel společnosti iHerb Emun Zabihi. „Náš kvalitní sortiment v kombinaci s bezproblémovým nakupováním si získal důvěru a věrnost milionů zákazníků po celém světě. Při pohledu do budoucna zůstáváme věrni našemu poslání zpřístupnit zdraví a wellness všem.“

