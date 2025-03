Suite au large succès de l’offre publique,

Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires,

annoncent le retrait de la cote d’Esker qui entame ainsi

une nouvelle phase de son développement

Esker, Bridgepoint et General Atlantic annoncent le retrait de la cote d’Esker, effectif depuis le 3 mars 2025, suite au large succès de l’offre publique d’achat amicale annoncée en septembre 2024.

Esker et son management remercient leurs actionnaires pour leur confiance et pour leur soutien tout au long de sa vie boursière.

Esker, son management et ses salariés engagent une nouvelle page dans l’histoire de la société grâce à un partenariat stratégique avec Bridgepoint et General Atlantic, visant à accélérer son développement et à renforcer sa position sur un marché en pleine expansion.

Lyon, le 3 mars 2025

Esker, Bridgepoint et General Atlantic, annoncent le retrait de la cote d’Esker, effectif à compter du 3 mars 2025, suite au large succès de l’offre publique d’achat amicale initiée par Boréal Bidco SAS (l’« Initiateur ») sur les actions Esker, annoncée en septembre 2024 (l’« Offre »).

Esker et son management remercient leurs actionnaires pour la confiance et le soutien constants manifestés tout au long de son parcours en bourse, jalonné de succès. Désormais privée, Esker, aux côtés de son management et de ses salariés, est prête à entamer un nouveau chapitre de son histoire. Le partenariat stratégique avec Bridgepoint et General Atlantic vise à accélérer le développement d’Esker et à renforcer sa position sur un marché en pleine expansion.

L’Offre, annoncée le 19 septembre 2024 et déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 22 novembre 2024, a été ouverte du 2 décembre 2024 au 9 janvier 2025 et a permis à l’Initiateur de détenir près de 75% du capital et des droits de vote d’Esker au 24 janvier 2025, date du règlement-livraison. A l’issue de la réouverture de l’Offre, intervenue entre le 17 et le 30 janvier 2025, l’Initiateur détenait, de concert avec Boréal Topco, Monsieur Jean-Michel Bérard, Monsieur Emmanuel Olivier et Monsieur Jean-Jacques Bérard, plus de 90% du capital et des droits de vote d’Esker.

Fort de ce succès, l’Initiateur a demandé à l’AMF la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire des actions Esker, conformément à ce qui avait été indiqué dans la note d’information relative à l’Offre et au droit applicable.

Jean-Michel Bérard, Président et Fondateur d’Esker a déclaré : « Nous remercions nos actionnaires pour leur confiance. Cette opération marque une étape majeure pour Esker. Avec Bridgepoint et General Atlantic nous allons bâtir, ensemble, le futur d’Esker ».

Emmanuel Olivier, Directeur des Opérations d’Esker a déclaré : « C’est une étape clé dans l’histoire d’Esker. Avec le soutien de nos nouveaux actionnaires, nous sommes impatients de la construire avec l’ambition de toujours mieux servir nos clients ».

David Nicault, Associé et Responsable du secteur Tech chez Bridgepoint, a déclaré : « Esker dispose de produits et services de grande qualité et à fort potentiel. Nous sommes pleinement engagés pour accompagner Esker, ses dirigeants et ses salariés dans une nouvelle étape de leur développement en leur apportant notre expertise et nos moyens financiers pour en faire un leader mondial ».

Vincent-Gaël Baudet, Associé et Responsable de Bridgepoint Europe en France, a déclaré : « Grâce au succès complet de cette opération, fort du savoir-faire des équipes d’Esker et Bridgepoint, nous allons pouvoir accompagner l’accélération du développement d’Esker dans un contexte de société privée. ».

Gabriel Caillaux, Co-Président et Head of EMEA chez General Atlantic, a déclaré : « Esker occupe une position unique sur le marché, avec une solution logicielle hautement applicable et la possibilité d’étendre sa présence mondiale. Nous sommes heureux d’atteindre cette étape importante et nous nous réjouissons de notre partenariat avec Esker pour renforcer son offre de produits leader et poursuivre sa croissance dans les années à venir.».

A PROPOS D’ESKER

Esker est la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client.

Les suites de solutions Source-to-Pay (cycle fournisseur) et Order-to-Cash (cycle client) d’Esker s’appuient sur les dernières technologies d’automatisation. Elles optimisent le fonds de roulement et les flux de trésorerie, améliorent la prise de décision, favorisent une meilleure collaboration avec les clients, les fournisseurs et les employé(e)s.

Esker est présente en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Le siège social se trouve à Lyon, en France et le siège social américain à Madison, dans le Wisconsin. L’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 dont plus des 2/3 à l’international.

A PROPOS DE BRIDGEPOINT

Bridgepoint, coté à la bourse de Londres, est l’un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs spécialisé dans le Private Equity, les infrastructures et le crédit privé.

Avec plus de 67 milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de 200 professionnels de l’investissement répartis en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, Bridgepoint conjugue l’échelle mondiale et la connaissance des marchés locaux et l’expertise sectorielle. Bridgepoint investit dans des sociétés opérant dans des secteurs de croissance et résilients, dirigées par des équipes ambitieuses.

Le groupe est présent en France depuis plus de 35 ans, où il dispose de l’une des plus importantes équipes d’investissement et d’un historique de transactions marquantes dans le domaine des technologies avec Cast, Sinari, Brevo, Kyriba, Calypso, eFront et plus récemment LumApps. Bridgepoint a également récemment repris l’activité Services (administration de biens) de Nexity Group, coté sur Euronext.

www.bridgepoint.eu

A PROPOS DE GENERAL ATLANTIC

General Atlantic est un investisseur mondial de premier plan, avec plus de quatre décennies et demi d’expérience dans la fourniture de capitaux et de soutien stratégique à plus de 830 entreprises au cours de son histoire.

Fondée en 1980, General Atlantic continue d’être le partenaire dédié des fondateurs et des investisseurs visionnaires qui cherchent à construire des entreprises dynamiques et à créer de la valeur à long terme. Guidée par la conviction que les entrepreneurs peuvent être d’incroyables agents de changement transformationnel, la société combine une approche globale collaborative, une expertise sectorielle, un horizon d’investissement à long terme et une compréhension approfondie des vecteurs de croissance pour s’associer à des entreprises innovantes dans le monde entier et les faire évoluer. General Atlantic tire parti de son capital patient, de son expertise opérationnelle et de sa plateforme mondiale pour soutenir une plateforme d’investissement diversifiée couvrant les stratégies Growth Equity, Credit, Climate et Sustainable Infrastructure.

General Atlantic gère environ 103 milliards de dollars d’actifs, toutes stratégies confondues, au 31 décembre 2024, avec plus de 900 professionnels répartis dans 20 pays et cinq régions. Pour plus d’informations sur General Atlantic, veuillez consulter le site : www.generalatlantic.com.

